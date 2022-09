Mobile Internet Forum: Nové mobilní technologie a hry ve službách byznysu

Jak velký je trh mobilních her a jaké přináší příležitosti pro firmy a marketéry? Jaký vliv mají nové mobilní technologie na obchod, vzdělání, marketing nebo zákaznický zážitek? Jaký na tvorbu a konzumaci obsahu? Trendy mobilních aplikací a jak je co nejlépe dostat mezi uživatele? A jak co nejefektivněji chránit data v mobilních zařízeních? Nejen to prozradí řečníci na konferenci Mobile Internet Forum 2022.

Sejdeme se s nimi v 4. října v prostorách pražského Hotelu Jalta na Václavském náměstí, kde si řadu technických novinek vyzkoušíte na vlastní kůži v interaktivním koutku.

Na co se můžete těšit?

Budoucnost mobilního gamingu a jeho využití v marketingu

Jsou mobilní hry pouze kratochvíle při cestě MHD nebo plnohodnotný herní žánr? Jak vypadá typický hráč? Má mobilní gaming esportový potenciál? Jak velký je trh mobilních her a jaké přináší příležitosti pro firmy a marketéry? Nejen tyto, ale i další otázky zodpoví přednáška Martina Doležela ze Samsung Electronics.

Od mobilu k metaverzu: Jak imerzivní technologie mění zábavu i byznys

Mobilní zařízení nám už pomocí rozšířené reality umí nakonfigurovat produkt podle našich představ nebo objevovat nová místa, otevřít portály do jiných světů. Kateřina Hanáčková a Robin Pultera z Brainz Immersive vám ukáží, jak tyto reality pronikají do umění, průmyslu i marketingu, a představí trendy, které určují nový směr produkce obsahu.

Data a kyberbezpečnost v digitálním prostředí

Na problematiku dat a kyberbezpečnosti v prostředí mobilních aplikací se zaměří Dominik Hádl z Monstarlab. Kromě nových trendů zabezpečení dat v kontextu nedávných útoků se můžete těšit i na konkrétní ukázky, jakým způsobem se dá napadení zabránit nebo s ním bojovat.

ŠKODA FOUNDERS: Interaktivní adventura v Messengeru

Messenger Bot je jednou z nejoblíbenějších platforem pro automatizaci na internetu. Jak se na jeho základu povedlo postavit komiksovou, dějovou, interaktivní videohru, s možností ovlivňovat svými činy celý děj a kolik hráčů se zapojilo, prozradí Daniel Krásný ze Socialsharks.

Jak vytvořit zážitek na míru díky rozšířené realitě

Jak na maximum využít nejmodernější technologie, abyste zákazníkům nabídli co největší end-to-end zážitek? To ukáže Lukáš Strnadel z vývojářského studia Futured na příkladu aplikace, kterou vytvořili pro Národní muzeum.

Moderní technologie ve službách obchodu

Digitalizace retailu patří v současnosti k hlavním tématům v oboru. Jaké jsou aktuální trendy u nás, jak lze v této oblasti využít mobilní aplikace a v jakých dalších segmentech má velký potenciál samoobslužný koncept, který letos zavedl COOP ve své prodejně ve Strakonicích? To zodpoví Pavel Kozler z Knowinstore a Lukáš Němčík z COOPu.

Jak zvýšit životní standard prostřednictvím mobilních zařízení

Původně studentský projekt virtuálního fitness kouče zaznamenal boom v období covidové pandemie a mobilní aplikaci Fitify si stáhlo už více než 15 milionů uživatelů. Růst podpořilo také navázání pravidelné spolupráce s Applem a vy se v přednášce Oldřicha Janušky můžete těšit na tipy a zkušenosti, jak se dostat mezi nejlepší fitness aplikace.

Program konference Mobile internet Forum najdete na webu akce. Zde se můžete i zaregistrovat.

Hlavním partnerem konference je společnost Zásilkovna. Mediálními partnery jsou Cnews a MediaGuru. Organizátorem jsoue server Lupa.cz a TUESDAY Business Network, produkci zajišťuje Internet Info. Produktovým partnerem je EasyEvent.