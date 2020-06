 »   »  Mobile Internet Forum představí mobilní aplikace jako efektivní marketingový nástroj

Na konferenci Mobile Internet Forum si ukážeme také trendy v analytice mobilních aplikací, řekneme si, na co si dát pozor při nakládání s citlivými daty, a mluvit budeme i o budoucnosti mobilního internetu v Česku. Zaměříme se očekávanou aukci 5G sítí i na sledovací kapitalismus. A v neposlední řadě si posvítíme na to, jak se vyvíjí návštěvnost internetu z mobilních zařízení.

Ochutnávka z přednášek:

Vedle plejády odborníků na marketing a mobilní trh vás ve spojení s kampaní značky Fanta čeká jeden z nejsledovanějších slovenských youtuberů Daniel Štrauch, vystupující pod přezdívkou GoGoManTV. Spolu s Irenou Mickovou z Coca-Coly představí online event ušitý na míru generaci Z: V Minecraftu vytvořili hru Fanta Halloweenský Lunapark, do níž zapojili nejlepší influencery.

Jan Ryšánek z agentury WMC GREY představí jednu z největších online kampaní tohoto roku pro značku Kofola. Ukáže, jak je důležité přizpůsobit kreativu formátům. Autoři dokázali díky mobilním hrám Pěnožrouti s bláznivými postavičkami jako Pěnzident, Pěnisl Otakar II. nebo Pěnštajn spojit lidskou hravost s efektivním prodejem produktu.

K příležitosti 80. let od založení pražského letiště vznikla ve spolupráci Letiště Praha a Haugland mobilní hra AirportPRG, kterou si stáhlo více než 1 milión hráčů. Ve hře se podařilo vytvořit autentický zážitek řízení provozu na pražském letišti v době jeho vzniku. Loni vznikla nová mobilní hra World of Airports, kde hráči řídí věrný model Letiště Václava Havla. O výsledcích i plánech do budoucna vám poví Ondřej Svoboda z Letiště Praha.

Spojení tradiční značky Velkopopovický Kozel a úplně nové technologie her v Messengeru, určené hlavně mladým, může zdánlivě vypadat jako nelogické. Adam Špina z reklamní agentury TRIAD Advertising vás ale přesvědčí, že je tomu přesně naopak. A k tomu ještě prozradí, kolik hodin vydrží věrní fanoušci u hraní her.

Jak sbírat data a marketingově je používat v nejnovějších technologiích tak, abychom se nepohybovali v šedé právní zóně, ukáže advokátka Petra Dolejšová.Vladimír Bartl ze Smartlook vás seznámí s tím, jak jednoduše změřit uživatelské chování a jak zabezpečit mobilní aplikace.

Celý program a kompletní sestavu řečníků naleznete na webových stránkách konference Mobile Internet Forum, kde se můžete pohodlně zaregistrovat i mobilem. Zavítejte s námi 9. září do Konferenčního centra City na Praze 4, Na Strži 1702/65.

