Moderní web za pár minut se SODEW a umělou inteligencí

Spusťte SODEW, napište pár vět o svém projektu a nechte AI připravit celý web za pár kliknutí.
V dnešní době je web základ, kdo není na internetu vidět, jakoby neexistoval. Ale ne každý chce trávit hodiny nastavováním nebo řešit technické věci, popř. platit tisíce korun někomu za vytvoření webu. 

A právě proto vznikl SODEW, webová služba, která vám umožní vytvořit krásný a profesionální web doslova na kliknutí bez znalosti programování. Stačí trocha znalosti práce PC a můžete tvořit.

Web, který se vytvoří skoro sám

Po spuštění se vám během pár vteřin otevře připravený WordPress. A proč zrovna WordPress? Protože to je aktuálně nejoblíbenější webový systém, který pohání přes 60% internetu na celém světě. SODEW jej navíc vylepšil o tvůrce webů s umělou inteligencí.

Stačí na začátku napsat pár informací o vašem projektu, např.:

„Jsem kadeřnice z Prahy a provozuji dámské i pánské kadeřnictví. Postarám se o vlasy i vousy.“

Nebo

„Prodávám domácí džemy z vlastního sadu v Mikulově. Osobní odběr na řemeslných trzích nebo zasílám poštou pomocí e-shopu.“

Nebo

„Mám stavební firmu a odborníky elektrikáře, zedníky, instalatéry. Postarám se o kompletní proces stavby domu, od návrhu projektu až po předání klíče. Působnost po celé ČR.“

A umělá inteligence vám během chvíle vytvoří několik návrhů celého webu:

  • texty,
  • obrázky,
  • styl,
  • rozložení stránek.

Vy si jen z nabídky několika designů vyberete, co se vám líbí, a doladíte detaily jako jsou barvy nebo písmo. Je to stejně jednoduché jako práce s textem ve Wordu a zvládnete to s každým domácím PC nebo notebookem. Po pár vteřinách vám SODEW Ai Builder připraví základ pro váš web. Pokud to ještě není ono, lze web snadno upravit a opět na pár kliků.

Bez starostí, od začátku až do konce

Na začátek dostanete bezplatnou testovací adresu, kde si web můžete v klidu připravovat. Až budete spokojeni, jednoduše ho jedním kliknutím přepnete na vlastní doménu (vlastní internetová adresa). Pokud zatím nemáte doménu, nevadí. Umíme ji pro vás zaregistrovat a vyberete si ji přímo v administraci svého webu. Ano, tak je to jednoduché.

Všechno důležité už je hotové

Aby vám nic nestálo v cestě, SODEW má už od začátku připravené nástroje, které pomáhají s:

  • viditelností ve vyhledávačích (Google, Seznam),
  • marketingem a newslettery,
  • cookies a GDPR,
  • statistikami návštěvnosti,
  • kontrolou nefunkčních odkazů,
  • odesíláním e-mailů.

Nemusíte nic studovat, zkoušet ani instalovat. Všechno už čeká přímo ve vašem webu. Pokud byste i přes to chtěli něco jiného, lze svůj web doplnit o tisíce dalších doplňků z databáze WordPress.

Rychlý a vždy dostupný web kdekoliv na světě

Ať už vaše stránky navštíví někdo z Česka, Evropy nebo klidně Austrálie, web se načte stejně rychle všude na světě. SODEW to zařídí automaticky a bez vašeho zásahu.

Stejně tak se postará i o:

  • bezpečný provoz webu,
  • automatické aktualizace,
  • kontrolu funkčnosti,
  • ochranu proti kybernetickým útokům.

To vše díky infrastruktuře serverů WEDOS Global, které najdete na více jak 123 místech po celém světě. Ty se starají o dostupnost z celého světa a zároveň zastavují kybernetické útoky.

Chcete e-shop? Máte ho během chvíle.

Pokud plánujete založit e-shop, i pro vás je tu SODEW. WordPress nabízí širokou podporu platebních bran, dopravců, jednoduché přidávání produktů a e-shop tak zvládnete i bez zkušeností. A pokud někde narazíte, umíme vás nasměrovat na někoho, kdo vám s tím pomůže. Spravujeme skupinu WordPress CZ/SK – diskuze na Facebooku s téměř 16 tis. členy. Najdete tam odborníky, kteří vám rádi bezplatně poradí nebo nabídnou své služby.

SODEW – Web bez čekání

SODEW je ideální volba pro každého, kdo chce mít web rychle, bez technických starostí a s profesionálním výsledkem. Začněte s WordPressem ještě dnes a tvořte obsah na internet za pár korun.

Chcete moderní web? Vyzkoušejte to na SODEW.



