Na český trh vstupuje CloudN: zajistí úspornější budovy díky AI a IoT

Energetický management už nemusí znamenat jen měření spotřeby a následné vyhodnocování grafů. Jihokorejská společnost CloudN vstupuje na český trh s platformou HIVATION, která kombinuje bezdrátový sběr provozních dat, analýzu pomocí AI a aktivní řízení technologií budov a továren. Pilotní nasazení v závodě Daechang Seat v Třinci podle potvrzených výsledků snížilo náklady na energie o 20 %. Česko má být současně výchozím bodem pro evropskou expanzi firmy.
Od senzorů k přímému řízení zařízení
Architektura řešení začíná u stávajících technologií. Bezdrátové IoT prvky na bázi LoRaWAN sbírají údaje o spotřebě elektřiny, teplotě a stavu zařízení. Data putují přes brány a lokální infrastrukturu do platformy, kde se vyhodnocují provozní vzorce, odchylky a možnosti optimalizace. Systém nekončí u dashboardu: podle typu integrace může ovládat například osvětlení, kompresory či odsávací zařízení, tedy reagovat na skutečný provoz místo pevně nastavených časových plánů.
Pro IT a facility týmy je důležité, že řešení počítá s nasazením na již instalované vybavení. Podle CloudN stojí instalace bezdrátového systému přibližně 30 % ceny srovnatelné kabelové varianty. Konkrétní integrace ovšem závisí na dostupných rozhraních a řídicích prvcích jednotlivých technologií. V třineckém projektu byly součástí implementace také místní server, integrace provozních dat a napojení řízení vybraných zařízení.
Třinec jako test v reálné výrobě
Závod Daechang Seat vyrábí komponenty automobilových sedadel a je dodavatelem zdejší automobilky Hyundai Motor. V pilotu se CloudN zaměřila na spotřebu výrobních a podpůrných technologií včetně kompresorů, odsávání a osvětlení. Vedle energetických úspor projekt rozvíjí sledování stavu výrobních zařízení a prediktivní údržbu. Ta využívá provozní data k identifikaci neobvyklého chování a včasnému upozornění na možné problémy; nejde však o záruku, že každé poruše předejde.
Potvrzeným výsledkem třineckého pilotního projektu je 20% úspora nákladů na energie. Po jeho dokončení CloudN uzavřela se společností Daechang Seat také smlouvu o údržbě. Zkušenosti z provozu chce využít při dalších implementacích v Česku i Evropě.
Data o emisích a další vrstva energetiky
HIVATION propojuje energetická a provozní data s podklady pro analýzu emisí skleníkových plynů. Schéma platformy počítá se sběrem emisních údajů, energetickým auditem, vyhodnocením redukce emisí a společným zobrazením energetických a uhlíkových dat. CloudN rovněž rozvíjí funkce pro podklady k posuzování životního cyklu (LCA) a automatizovanému reportingu. Tyto výstupy je třeba odlišovat od případné nezávislé certifikace emisních úspor.
Dalším plánovaným směrem je propojení řízení spotřeby s fotovoltaikou a bateriovými úložišti (PV–ESS), v delším horizontu i s virtuálními elektrárnami (VPP). Smyslem je koordinovat vlastní výrobu, ukládání energie a odběr ze sítě, včetně omezení odběrových špiček. Jde o plánovanou expanzi řešení, nikoli o již dokončenou českou instalaci těchto funkcí.
Česká výzkumná a obchodní stopa
CloudN na pražském odborném setkání koncem října 2026 uzavřela memoranda o spolupráci s ČVUT a společností ICANDO. Vystoupil zde také doc. Václav Knap z Fakulty elektrotechnické ČVUT, jehož pracoviště se zaměřuje na baterie, systémy jejich řízení a energetická úložiště. Pro CloudN představuje české prostředí kombinaci průmyslové reference, technologických partnerů a zázemí pro další evropské projekty.