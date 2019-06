 »   »  Na E-Business Foru 2019 opět zazáří hvězdy české e-commerce scény

Letošní témata musí zaujmout všechny, kdo se pohybují v rozmanité e-commerce sféře. Přípravě programu věnujeme velkou pozornost, cílíme na žhavé trendy, řeč bude zejména o budování pozitivní zákaznické zkušenosti, zdravém růstu firmy, expanzi na zahraniční trhy a také o lidských zdrojích, které jsou pro úspěch nepostradatelné.

Již nyní můžeme prozradit první jména osobností, které předají publiku své zkušenosti a postřehy.

Velice nás těší, že v Národním domě na Vinohradech opět vystoupí řečník, jehož energií nabité přednášky vždy vyvolají velký ohlas a účastníky jsou velmi kladně hodnoceny. Tomáš Braverman, dlouholetý šéf Heureka Shopping. Heureka se od svého založení v roce 2007 proměnila z malého startupu v lídra skupiny Heureka Group, což je největší cenový srovnávač ve střední a východní Evropě. Úspěchů, ale také nezdarů a komplikací tak na cestě k dnešní podobě Heuerky zažil Tomáš Braverman požehnaně, na E-Business Foru se konkrétně podělí o své zkušenosti s expanzí na zahraniční trhy.

Mezi další neméně oblíbené spíkry patří Tomáš Havryluk z Alza.cz. Ze studenta se vypracoval na místopředsedu představenstva a položil základy celého IT obchodu. Přišel s inovacemi, jako jsou například oblíbené platební automaty – Alza PayBoxy. Zaměří se na zdravý udržitelný růst firmy a na nejdůležitější zákonitosti HR v e-commerce sféře.

Na loňské úspěšné vystoupení naváže také Simona Kijonková, označovaná jako první dáma e-commerce. Její Zásilkovna vznikla v roce 2010 a od té doby urazila velký kus cesty, po celé České republice, Slovensku, Maďarsku, Německu, Polsku a Rumunsku má víc než 2 500 poboček a spolupracuje s více než 20 000 e-shopy. Rozhodně to ale neznamená, že by Zásilkovna stagnovala, naopak: rozhodla se vstoupit na místo, které dosud zastával státní monopol. Nyní mohou fyzické osoby pomocí vychytané mobilní aplikace od Zásilkovny, posílat balíčky komukoli chtějí. Simona Kijonková posluchačům poradí, jak ukočírovat rychlý růst firmy a také předá své zkušenosti s expanzí do zahraničí.

Slovo dostane také Martin Snížek, prozradí detaily o budování výborných zákaznických zkušeností z kuchyně Rohlík.cz.

Na podiu se dále slova ujme například Blanka Pauerová ze Slevomatu, promluví o průběžné proměně firmy, o vývoji online rezervací, které se neustále rozšiřují na více zboží a služeb nebo o budování pozitivních zákaznických zkušeností.

Celodenní program bude rozprostřen do dvou sálů, řečníků samozřejmě vystoupí celá řada, prostor například dostanou lidé z Bonami.cz, Sherpas, Růžového slona, SpokojenyPes.cz, Shopsys, MITON CZ a další.

Projděte si web konference, který neustále aktualizujeme, ať vám neuniknou novinky. Pokud vás program letošního E-business Fora zaujal, vyplňte jednoduchou online registraci a využijte dočasně snížené ceny vstupného.

Generálním partnerem E-business Forum 2019 je Heureka Shopping. Hlavním partnerem Provident Financial. Partnery jsou Dataweps, PayU, Pošta bez hranic a Shopsys. Mediálními partnery jsou Lupa.cz, Marketing Journal, Podnikatel.cz, a Tyinternety.cz. Produktovým partnerem je EasyEvent. Pořadatelem a odborným garantem je Asociace pro elektronickou komerci (APEK). Organizátorem je TUESDAY Business Network. Produkčně konferenci zajišťuje Internet Info.