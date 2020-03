 »   »  Na konferenci BRANDstorming vás čeká přehlídka lovebrandů

Jsou různé cesty, různé komunikační kanály, různí zákazníci, různé příběhy, a z nich vznikají jedinečné značky. Naši řečníci vám je představí ve čtvrtek 12. března na šestém ročníku konference BRANDstorming. Držíme vám místo mezi účastníky.

Jaká témata také zavanou na pódium?

Jak na brandy, ze kterých padají brady? Kreativec Michal Pastier ze ZARAGUZA přijde s příběhem o tom, jak dostat v době digitálu tisíc lidí fyzicky na pobočku banky, která ani není jejich. Bude mluvit o výsledcích největšího průzkumu mezi mladými lidmi a o tom, jak na ně působit.

Uslyšíte příběh České síťovky, která po mnoha letech zažívá svou renesanci. Dozvíte se vše o novém vizuálním stylu sportovní organizace SOKOL a o tom, jak je aplikován do každodenní komunikace více jak tisícovky jednot po celém Česku. Lokální brand zastoupí obuvnická značka Vasky, která navazuje na tradici Tomáše Bati.

Jak se dívá právo na parazitování na cizích značkách? Kde končí inspirace a začíná porušování autorských práv? A co když chcete použít retro obal na svůj výrobek? Advokátka Petra Stupková na praktických příkladech projde nejčastější omyly při budování brandu a prozradí, jestli vás honba za skvělým brandem náhodou nemůže dostat do tepláků.

A to není všechno. Zaměříme se na retro značky, fungující kampaně a brandovou strategii na sociálních sítích, na to, jak pracovat s podvědomím, kam vás může dostat repositioning, i na to, že někdy je design až na prvním místě. Podívejte se na kompletní program konference.

Dozvíte se, co by měli čeští marketéři změnit, aby jejich značky byly více světové, a jak naopak co nejlépe uchopit prvky jako jsou udržitelnost, tradice či lokálnost.

Těšíme se na vás už 12.3.2020 v 9:00 v prostorách MAMA Shelter Prague, Veletržní 1502/20, Praha 7 na 6. ročníku konference BRANDstorming. Na konferenci se můžete zaregistrovat na stránkách organizátora TUESDAY Business Network.

Konferenci podporuje společnost BrandCloud, mediálně odborné weby Marketing Journal, MediaGuru.cz a Newsfeed.cz, produktově pak EasyEvent a Dobrý web. Produkci zajišťuje vydavatelství Internet Info.