Na značky a inovace se zaměří konference BRANDstorming

Na desátém ročníku konference BRANDstorming se opět budeme věnovat příběhům značek a jejich cestě za úspěchem. To vše v době, která se s nástupem AI a nových technologií bez inovací neobejde, ať už v oblasti strategie budování značky, kreativity či každodenní komunikace se zákazníky.

Zaměříme se také na nové příležitosti pro značky na platformách a formátech oblíbených u Generace Z jako TikTok, nové trendy v gamingu a e-sportu a neopomeneme ani nové možnosti s nástupem AI. A stále se budeme ptát na to hlavní: jaký to všechno má přínos pro vaši značku?

Už 4. dubna se můžete potkat s odborníky, kteří se podílejí na budování skvělých brandů a jejich obchodním úspěchu. Uslyšíte marketingové strategie a příběhy řady značek a společností jako Fortuna, Grandhotel Pupp, STOCK Plzeň nebo Škoda Auto.

Ještě do 28. února je možné získat zvýhodněné vstupné.

Jaká témata letos nabídneme?

Jak na úspěšný branding: proč jsou jednoduchost a branding klíčové prvky k tomu, aby si vaše značka našla snazší cestu k zákazníkům, a jaké jsou základní kameny brandingu

Příběhy značek: jak budovat 320 let starou značku v 21. století či na co vše myslet při globálním rebrandingu? Seznamte se s příběhy značek Grandhotel Pupp a vydavatele deskových her CGE

Značky a inovace: Inovace v digitálním věku a využití AI pro storytelling na příkladu značek z portfolia společnosti STOCK Plzeň

Jak zařadit gaming do marketingu: Jaká cesta vede od prvotní myšlenky „gaming je zajímavá příležitost“ k momentu „zítra spouštíme kampaň“ ukáže Česká spořitelna

Značky a sociální sítě: Jaká je role TikToku při budování znalosti značky

Doménové spory a značka: Jak zatočit s doménovými parazity rychle a levně bez nákladů na právníky

Předpověď spotřebitelského chování už ve stádiu myšlenky: seznamte se s metodou NeuroQual kombinující průlomové poznatky z psychologie, neurovědy a výzkumů podvědomí

Čeká vás i speciální workshop s Milanem Formánkem.

Vstupte s námi do světa brandingu, inovací značek a storytellingu.