Nadšení pro konektivitu: Nordic Telecom zajistil internet pro 7 festivalů. Nahlédněte do zákulisí příprav

To nejdůležitější

Když jde o festivaly a internet, většinu lidí na první dobrou napadne, že se tam mohou připojit k WiFi zdarma. To nejdůležitější ale probíhá v zákulisí. „Jde především o zajištění kritické infrastruktury jako jsou desítky live streamů, kamery, terminály pro vstupenky, platební terminály na stáncích atd. Mohou to být stovky připojených zařízení najednou,” říká vedoucí technik Nordic Telecom Tomáš Waluš, který pečuje o to, aby se fanouškům podařilo předat skvělý zážitek.

Nordic letos svým připojením podpořil např. jednu z největších hudebních párty ve střední Evropě Beats for Love, studentský Soldout, kulinářský Prima Fresh Festival, svátek klasické hudby Smetanova Litomyšl nebo Letní filmovou školu v Uherském Hradišti.

Dlouhodobá partnerství

Kulturní akce podporuje Nordic Telecom dlouhodobě. Pokud jde o festivaly jako Smetanova Litomyšl nebo Letní filmová škola, navazuje na letitou spolupráci lokálních internetových poskytovatelů, které společnost koupila a integrovala do své sítě.

„Jsem rád, že jsme se v Nordicu rozhodli navázat na původní partnerství. A ještě raději vidím, že přidáváme další,” říká zástupce pro firemní zákazníky a partnery Róbert Piroška. „Než se pustíme do samotných technických připrav, je potřeba s partnery absolvovat několik schůzek, kde si vyjasníme požadavky a možnosti. Pokud víme vše dopředu, umíme udělat zázraky,” dodává s nadsázkou.

Kdo je připraven, není překvapen

Každý festival vyžaduje individuální přístup. Jedna z nejzásadnějších věcí je místo konání. Lokalita totiž určuje, jakým způsobem lze festival připojit k internetu. „Většinou konektivitu na místo přivádíme z optických okruhů nebo profi bezdrátových spojů z našich páteřních vysílačů. Letos jsme však v několika případech využili například satelitní internet jako zálohu na místech, kam by bylo obtížné dostat konektivitu z naší páteřní sítě,” upřesňuje Tomáš Waluš.

Kilometry kabelů, stovky zařízení, terabajty dat

Rozsah prací dobře ilustruje pohled na festival Beats for Love, kde se každoročně sejde přes 150 tisíc příznivců taneční hudby. Samotné přípravy trvají přibližně 3 měsíce. Dva týdny před zahájením akce pak na místo přijíždí tým techniků a pouští se do práce. Zapojováním síťových prvků běžně stráví 10 až 12 hodin denně. Během festivalu pak drží na místě 24hodinovou pohotovost.

Technici Nordic Telecom Autor: Nordic Telecom

„Pro Beats for Love jsme připojili 15 stages, produkční a VIP zázemí. A pro účastníky spustili Free WiFi ve dvou kempech na několika km2. Na WiFi se mimochodem v jeden okamžik připojilo přes 2300 účastníků, což je 2,5krát víc než loni,” vypočítává technik a pokračuje: “Celkem jsme pro tuto akci použili víc než 220 telekomunikačních zařízení – bezdrátové spoje, vysílače, switche nebo optické převodníky. K tomu kilometry kabelů. A pokud jde o rychlost připojení, ta dobře ilustruje, jak festival roste. Loni jsme si totiž vystačili s rychlostí 600 Mb/s, letos jsme běžně překračovali 1 Gb/s.” V souhrnu se pak během čtyř dnů přeneslo v areálu Vítkovických železáren přes 70 terabajtů dat.

Čekat nečekané

Při takto velké akci přirozeně nastane moment, kdy dojde na nečekanou komplikací. Waluš vzpomíná, že řada už připojených míst začala technikům během příprav hlásit „nepřipojeno”. Jak se brzy ukázalo, důvodem byly většinou stany a stánky jiných partnerů, které na místě rostly jako houby po dešti a bránily signálu v cestě. Některá místa tak technici Nordicu připojovali opakovaně. „Loni se nám stal i jeden kuriózní případ, kdy si DJ potřeboval zapojit nabíječku na notebook a vypojil nám při tom kabel od WiFi. Letos už jsme byli připraveni s nálepkami ‚Nesahat',” směje se vedoucí technik.

Přispět něčím dobrým

Nordic Telecom se běžně zaměřuje na připojení domácností a B2B zákazníků. Obchodní zástupce Róbert Piroška k tomu dodává: „Podílet se na akcích s neopakovatelnou atmosférou je přesně ten způsob partnerství, kterým můžeme něčím dobrým přispět v místě, kde jsou naši zákazníci a kde sami pracujeme.”

