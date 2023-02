Nakoukněte za oponu úspěšných UX designů aplikací a webů, které splnily své byznysové cíle

Online konference UX Day přinese nejčerstvější case studies inspirativních redesignů webů, či zcela nových řešení, které své zadavatele posunuly v očích svých zákazníků zase o něco dále. Uslyšíte, jak nastartovat dramatický růst byznysu pomocí elegantní kombinace UX technik s behaviorálními daty o zákaznících, jak na hloubkové šetření zákaznické zkušenosti i výsledky, které má přinést. Ukážeme si, jak pomocí UX designu zvýšit propustnost onboardovacího procesu aplikace nebo udržovat CI (Customer insight) na více webech, a šetřit tak čas při jeho správě a rozvoji. Posvítíme si na procesní řízení a snižování růstu rozsahu projektu. Také uslyšíte, jak může výslednému UX designu vaší aplikace pomoct umělá inteligence, konkrétně automatické rozpoznávání obrazů pomocí neuronových sítí.

Konference proběhne 23. března online pod hlavičkou soutěže digitálních projektů WebTop100.

Jaká konkrétní témata řečníci přinesou:

Account based experience

Jak nastartovat dramatický růst byznysu pomocí elegantní kombinace UX technik s behaviorálními daty o zákaznících vysvětlí ředitel Sherpas Luboš Plotěný na případové studii úspěšné B2B firmy. Odhalí také, jakou roli v tom hrála noční můra všech UX designérů – povinná registrace. Kromě jiného ukáže, jak lze využít scoring a pokročilou segmentaci zákazníků.

Redesign webu pojišťovny Kooperativa

UX designerka z FG Forrest Eva Máchová představí případovou studii redesignu webu pojišťovny Kooperativa a na konkrétních příkladech a výsledcích uživatelských testování předloží zajímavá zjištění – úspěchy i zádrhele, které bylo potřeba vyřešit. Vysvětlí, jak design systém pomáhá udržovat CI na více webech a šetřit čas při jeho správě a rozvoji.

Jak na nárůst propustnosti onboardovacího procesu do aplikace

Jan Hanzelka ze studia SKOUMAL ukáže, jak pomocí UX designu zvýšili propustnost onboardovacího procesu aplikace Záchranka o 60 % ve všech šesti zemích, kde působí. Projde celým procesem od identifikace problému z dostupných dat, přes navržení řešení až po následné ověření v praxi.



Komponentová knihovna jako efektivní nástroj procesního řízení vývoje webu

Nekontrolovaný růst v rozsahu projektu je typický problém při rozvoji a redesignu webu. V agentuře SYMBIO vytvořili systém procesního řízení založeného na sdílené knihovně, s níž se pracuje jednotně napříč celým týmem – od UX a UI designerů, přes developery až po sitebuildery. Tento proces, který snižuje růst rozsahu projektu a výslednou cenu, zlepšuje komunikaci v produkčním týmu a odbourává obavy klientů, vám představí Jakub Ondrášek.

Za oponou úspěšného UX a designu aplikace MojeEUC

Jan Bezděk ze SiteOne pro vás připravil exkurzi za oponu návrhu UX a designu projektu MojeEUC, revoluční aplikace v oblasti digitalizace českého zdravotnictví. Na konkrétních příkladech i chybách vám ukáže, proč se může hodit, když přizpůsobíte svoje zavedené metodiky kulturnímu i provoznímu kontextu klienta.

Jak upgradovat UX webu pomocí umělé inteligence

Díky cloudovým službám i open source knihovnám je nyní stále jednodušší využívat technologii automatického rozpoznávání obrazů pomocí neuronových sítí i v okně webového prohlížeče. Jak lze použít tento druh umělé inteligence k vylepšení UX designu vaší aplikace? Jaké problémy může řešit a jaké možnosti otevírá pro interakci s uživatelem? To ukáže kreativní ředitel Lukáš Pilka z agentury BlueGhost.cz

Pro skvělé UX je potřeba neustálá komunikace se zákazníky

Jak často komunikujete s vašimi zákazníky, kteří používají váš web nebo aplikaci? Na co se jich ptáte? A máte v tom systém, nebo to řešíte „pocitově“? Daniel Musil z AITOM Digital se s vámi ve své prezentaci podělí o cestu startupu Toys And Stories – od prvotního návrhu přes hloubkové rozhovory, uživatelské testování, redesign služby a webu až po dodatečné ladění a neustálé iterace. Uvidíte konkrétní ukázky použitých otázek, zjištění, závěry a hlavně výsledky.

Kompletní program konference UX Day najdete na stránkách TUESDAY.cz, kde se můžete i zaregistrovat. Přijďte si pro inspirativní případovky, inovace a postupy, jak zlepšovat zákaznickou zkušenost na vašem webu nebo v aplikaci a to 23. března 2023 v 9:00 všude, kde máte internetové připojení.