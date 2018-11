Pojem smart city už zdomácněl i v České republice. Řada měst a obcí zkouší nebo spouští první projekty, jejichž cílem je zjednodušení a zefektivnění správy měst a obcí a v konečném důsledku zvýšení kvality života jejich obyvatel. V třetím ročníku soutěže Czech IoT Summer Jam dávají České Radiokomunikace (CRA) příležitost technologickým nadšencům vyzkoušet si, kromě funkční IoT infrastruktury, kterou zajišťují svojí LoRaWAN sítí, i práci s reálnými daty. Soutěž je určena pro programátory, studenty, firmy a startupy. Jejich úkolem je navrhnout a naprogramovat konkrétní aplikace pro chytrá města.

Prostřednictvím senzorů napojených na nízkoenergetickou bezdrátovou síť LoRaWAN je možné získat data a informace, které mohou být využité pro vylepšení životního prostředí, úsporu nákladů při správě města a zvýšení kvality služeb. Nejčastěji se prostřednictvím internetu věcí v rámci smart city řeší parkování, dopravní provoz, osvětlení, kanalizace, monitoring prostředí (hluk, ovzduší, teplota atd.), ochrana majetku, sledování statiky budov nebo systémy včasného varování před katastrofami.

V rámci Czech IoT Summer Jam CRA například umístily v Argentinské ulici v Praze 7 čidlo, které měří množství prachových částic v ovzduší a intenzitu hluku. Jedná se o čidlo výrobce Netvox, které měří koncentraci prachových částic o velikosti 2,5nm a 10nm. Větší polétavý prach je nejčastěji zachycen nosní sliznicí, nicméně 2,5nm prach často putuje až do plicních sklípků, je tak lidskému zdraví nebezpečnější. Certifikovaně se v České republice zatím neměří, ačkoliv to doporučuje Světová zdravotnická organizace. Dále senzor měří intenzitu hluku, teplotu a relativní vlhkost. Čidlo se nabíjí ze solárního panelu. Měření polétavého prachu je energeticky náročné, nelze tedy nabíjet senzor pouze z baterie. Měření probíhají v pětiminutových intervalech a jejich naměřené veličiny jsou obratem bezdrátově odesílány do cloudu CRA, kde dojde k vyhodnocení. Účastníci soutěže mohou navrhnout, jak data z čidel prakticky využít a přispět tím ke kontrole a zvyšování kvality životního prostředí ve městě.

Kromě čidel instalovaných v rámci Prahy 7 jsou pro soutěž zpřístupněna i další reálná data z oblasti smart city. Například parkovací senzory umístěné přímo u objektů CRA, senzory pro měření kvality ovzduší a hluku v okolí základní školy v Ústí nad Labem, nebo pohybové čidlo umístěné na poklopu kanálu (pro sledování neoprávněného vniknutí do kanálu) a zjišťování plynného znečištění kanalizace, senzor sledování zaplnění odpadové nádoby a další.

Naprogramujte jedinečnou aplikaci pro chytré město a podílejte se tak na zlepšení kvality života ve městě a zlepšení obecních služeb. Soutěž potrvá do 23. listopadu 2018, kdy vyvrcholí softwarovým hackathonem. Zde mohou již přihlášení soutěžící za pomoci mentorů a partnerů soutěže dokončit své projekty, případně se budou moci přihlásit i další zájemci. Vítězná aplikace získá 50 tisíc korun a pomoc Českých Radiokomunikací s uvedením prototypu aplikace do praxe. Minulý ročník soutěže zvítězilo chytré zavlažování Airdrop, které komplexně řeší spotřebu vody ve složitých systémech a dává ji do souvislostí s meteorologickými ukazateli za účelem zefektivnění zavlažování.

Pokud Vás zajímají jiné oblasti – utility, chytré zemědělství nebo chytrá výroba, můžete pro svůj projekt využít data z dalších čidel umístěných v rámci Czech IoT Summer Jam. Přihlaste se na webu Pripoj.me, informace najdete i na facebookové stránce CRA – IoT, cloud, data.