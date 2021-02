Nastala renesance osobních počítačů?

O deset let později, v roce 2010, vyšla první novinová zpráva s titulkem – „Tradiční PC dnes oficiálně zemřelo“ – a začala téměř desetiletí trvající debata, kdy většina expertů tvrdila, že PC do roku 2020 zmizí z trhu.

Deset let uplynulo a vidíme poněkud odlišný obrázek. Podle údajů IDC vzrostly prodeje PC v roce 2020 meziročně o 13,1 %. Počítač nám vždy pomáhal získávat informace, spolupracovat a komunikovat. Rok 2020 však ukázal jeho užitečnost v plném rozsahu. Důvody však mohou být hlubší než jen dopady pandemie. Domnívám se, že jsme svědky renesance osobních počítačů. Nikoli pouhého obnovení zájmu, ale skutečné renesance ve smyslu zcela nového způsobu, jakým o nich uvažujeme.

Již roky konstruujeme inovativní PC, která umožňují pracovat odkudkoli. Nyní jsme ale získali vzácnou příležitost přibrzdit, zamyslet se a využít dnešní situaci jako katalyzátor pozitivních, inovativních změn.

IT na PC nesahá

Člověk žasne, čeho IT týmy letos dosáhly. Digitálně transformační iniciativy se změnily z mnohaletých projektů na bleskové implementace realizované v řádu dnů.

Vždy jsme stavěli potřeby lidí na první místo a pomáhali firmám ve všech fázích digitalizace pracovní síly. Naše řešení, jako je Unified Workspace,umožňují zaměstnancům ihned pracovat bez ohledu na to, kde se právě nachází. Náš přístup chrání před bezpečnostními zranitelnostmi, snižuje náročnost pracovních zátěží a automatizuje je, nabízí různé možnosti správy – od vlastnoruční po plně zajišťovanou externě – a poskytuje podporu v neočekávaných situacích.

Jak ale vypadá počítač v období své renesance? Představte si PC, které samo vyřeší problém, abyste mohli dále pracovat a nemuseli hledat pomoc. Představte si, jak spojení AI, datové analýzy, cloudu a vylepšené konektivity usnadní vzdálenou správu PC. A jak prediktivní údržba zajistí, že problémy se opraví dříve, než se stačí projevit.

Budoucnost, kde se podnikové IT nemusí počítače fyzicky dotknout? To je renesance, ze které můžeme mít prospěch všichni.

S umělou inteligencí se z osobního počítače stává spíše osobní pobočník

Nároky stoupají a my potřebujeme, aby počítač nejen fungoval, ale aby byl chytřejší a uvědomoval si sebe i uživatele. Nedávno jsme představili řešení Dell Optimizer, software založený na umělé inteligenci, který se učí a přizpůsobuje vašemu stylu práce a urychluje spouštění aplikací, prodlužuje výdrž na baterii, usnadňuje přihlašování a posiluje zabezpečení.

Budoucí schopnosti AI nám přinesou užitek, jaký jsme si zatím nedokázali představit. Zjednoduší práci s PC, umožní jeho lepší přizpůsobení a odstraní problémy. AI obstará běžné úkony, jako je připojení k místní síti nebo nastavení tiskárny. Představte si všudypřítomnou konektivitu a jednotnou uživatelskou zkušenost na všech svých zařízeních, takže můžete vždy navázat tam, kde jste skončili. Představte si, že máte v počítači osobního asistenta s umělou inteligencí, který vám pomáhá s organizací práce i soukromého života. Hravě pro vás zvládne na pozadí nastavovat události v kalendáři nebo nabízet doporučení podle kontextu. Osobní počítač, který se stává spolehlivým asistentem – osobním pobočníkem – při práci i zábavě, kdekoli se právě nacházíte.

Nejde jen o provedení: pozornost se upírá ke spolupráci a konektivitě

Výrobci se dlouho snažili nabídnout co nejmenší a nejlehčí zařízení. My jsme nalezli optimální rovnováhu mezi požadavky na kompaktnost zařízení a nabídkou portů, výdrží na baterii a možnostmi připojení, jaké jsou potřeba při práci na dálku. Téma „práce odkudkoli“ se nemění (týká se spolupráce a konektivity), ale mění se způsob, jakým se projevuje.

Díky své inteligenci počítač pochopí, kdy chcete být vidět a kdy pravděpodobně být vidět nechcete. Účastníte-li se například videokonference a něco vás vyruší – třeba telefonát nebo si vaši pozornost žádá kolega, partner, dítě či pes – může se spolehnout, že váš počítač vypne kameru, dokud se nebudete moci videohovoru opět plně věnovat.

Prostor, který právě využíváte, by neměl omezovat vaši produktivitu. Přenosné počítače mohou být vybavené velkými, adaptivními displeji, s nimiž můžete pracovat produktivněji kdekoli. Představte si zcela bezdrátové pracoviště, které samo zjistí vaši přítomnost, aktivuje se a vy můžete u stolu pokračovat v práci tam, kde jste na notebooku cestou skončili.

Stále existují pracovníci, kteří nemají k dispozici ani základní připojení k internetu. Potřebujeme počítače vybavené připojením 5G, které se budou moci bezpečně připojit kdekoli nebo budou moci na 5G přepnout v případě, že bude WiFi připojení pomalé. Možnosti spolupráce a připojení, díky kterým se budete cítit, jako byste byli vedle svých kolegů, i když právě nejste — to je další cíl, kterého chceme dosáhnout.

Luxusní PC na dosah všem

Bývalo zvykem, že manažeři a obchodníci fasovali špičková zařízení – nejtenčí, nejlehčí, nejelegantnější, vybavená těmi nejvýkonnějšími procesory a nejmodernějšími komponenty. Vždyť kdo z nás někdy trochu nezáviděl kolegovi jeho nový stroj? Když přemýšlím o renesanci PC, představuji si, že budeme moci zpřístupnit tato „prémiová“ zařízení širšímu okruhu zaměstnanců. Naše představa je, že prémiovost nespočívá pouze ve vnějším dojmu ze zařízení. Její podstata se rychle vyvíjí s ohledem na potřeby pracovní síly.

Prémiovost je otázka funkcí, na nichž záleží, jako je technologie omezující modré světlo nebo krytka kamery, která chrání vaše soukromí, když trávíte se svým zařízením mnoho hodin denně. Ano, je fajn, když má počítač špičkovou výbavu. Například procesor Intel 11. generace, které jsme v pracovních počítačích nedávno přestavili a díky nimž můžete zapojit až 4 monitory s rozlišením 4K. Ale je právě potřeba tyto technologie přetavit do užitečných funkcí, jako je tomu u Intel proximity senzoru, který usnadní přihlašování nebo chipsetu pro optimalizaci videokonference. Také vybalení a zprovoznění je rovněž důležité, protože firemní IT oddělení možná váš nový počítač vůbec nedostane do rukou. A jakmile je vybalený, mělo by být možné ihned po zapnutí začít pracovat.

Společnost Dell se již roky soustředí na podporu cirkulární ekonomiky a usilovně pracuje na naplnění svých ambiciózních cílů. Se stejnou vehemencí hledí i do budoucnosti. Na důležitosti získá promyšlenější konstrukce počítačů se zaměřením na jednoduchost demontáže a recyklaci materiálů. Další možnosti, jako je pronájem PC („PC ve formě služby“, PCaaS), dávají podnikovému IT flexibilitu při nakládání s rozpočtem, možnost jednodušeji modernizovat vybavení na nejnovější modely a klid duše při vyřazování počítačů díky bezpečnému vymazání dat a recyklaci zařízení na konci životnosti.

Bezpečnost až na prvním místě

Nový způsob výkonu práce s sebou nese vyšší riziko bezpečnostních zranitelností. Je proto zásadní, aby zaměstnavatelé zajistili bezpečnost počítačů svých zaměstnanců. Z hlediska celkové bezpečnosti zařízení i firmy je nezbytné zabezpečení na nižší úrovni než operační systém (OS). Stále hledáme způsoby, jak zabezpečení PC posílit, například pomocí řešení Dell SafeBIOS – protože napadení systému BIOS může útočníkovi zpřístupnit uložené informace.

Také potřebujeme k bezpečnosti přistupovat kreativně. Nikoli prostřednictvím záplat a aktualizací, ale vybavením počítačů strojovým učením a umělou inteligencí, která bude eliminovat škodlivý software dříve, než začne své dílo. Osobní počítače by měly pomocí špičkových bezpečnostních produktů a nejlepší praxe snižovat rizika spojená s připojováním uživatelů k interní firemní síti z domova. Pro mě renesance v této oblasti znamená nemuset nikdy přemýšlet nad tím, zda mé PC –nebo informace v něm uložené –jsou v bezpečí.

Čas renesance již nastal

Zjistili jsme, že osobní počítač zdaleka není mrtvý. Slouží nám k práci, zábavě i učení. Kvůli tomuto blízkému vztahu lidé od svých PC očekávají více než kdy dříve – a my jim nasloucháme.

Pracujeme na rozšíření schopností počítačů s využitím technologií jako cloud, 5G a AI s cílem nabídnout chytré, personalizované a celkově skvělé stroje. Tento cíl sledujeme již dlouho, ale dnešní „renesance“ nám nabízí příležitost zastavit se a znovu zamyslet, jakým směrem se dále ubírat.

Petr Zajíček, Client Solution Manager, Dell Technologies