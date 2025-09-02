Naučte se psát texty, které prodávají i v éře AI vyhledávání

Ať už píšete pro web, sociální sítě, nebo marketingové kampaně, klíčem k úspěchu je napsat text, který nejen zaujme a přiměje zákazníka k akci, ale je i viditelný pro AI vyhledávání. Jak toho dosáhnout? To vám ukážou nejlepší odborníci na MARKETING MEETING: Jak na vymazlený copywriting, který se uskuteční 18. září 2025 online.
Konference přinese praktické tipy a triky, jak psát texty, které prodají i v době AI revoluce. Na programu budou následující témata:
- Jak tvořit obsah, který (pře)žije AI revoluci Jak optimalizovat obsah, aby se dostal do AI výstupů a byl efektivní i v budoucnosti? Tomáš Novák z Marketing Miner vám přinese konkrétní tipy, jak na to.
- Titulkobraní – aneb co (ne)dělat s titulkem Jak napsat titulek, který přiměje ke kliknutí? Lucie Hrdinová z WPP Media vám ukáže, jak využít různé techniky, jako je curiosity gap a error-based obsah, aby titulek fungoval na 100 %.
- Vibewriting – psaní s AI v zádech AI se stává neocenitelným parťákem pro copywritery. Martin Kavka z Newslettery.cz vám poradí, jak ji používat jako beta čtenáře nebo kreativního asistenta, aniž byste ztratili vlastní styl.
- Třením vzniká teplo: Jak na to, aby se zákazník nepřehřál a nakoupil? Proč zákazníci na webu váhají a co dělat, aby dokončili nákup? Bára Hlavicová z Komuniké vám ukáže, jak odstranit třecí plochy, které brání konverzi.
- Krizová komunikace v denní praxi Když se věci zkomplikují, jak s tím pracovat? Šárka Hamanová z A+Manual předvede, jak proměnit stížnosti ve věrnost a využít krize jako příležitosti díky sociálním sítím a PR.
- Storytelling v reklamě i beletrii Jak příběhy mohou změnit reklamní texty a jak propojit svět značek s beletrií? Daniel Krásný ze Socialsharks vás naučí, jak na to.
Tato konference je ideální pro všechny, kdo chtějí držet krok s aktuálními trendy v copywritingu, který obstojí i v éře AI.
Program i přehled řečníků konference MARKETING MEETING: Jak na vymazlený copywriting najdete na stránkách TUESDAY.cz, kde se můžete u registrovat. Účastníkům posíláme záznam z akce, takže se můžete vracet ke svým oblíbeným přednáškám.
Partnerem je agentura Sherpas a mediálním partnerem MediaGuru. Akci organizuje TUESDAY Business Network a produkuje Internet Info