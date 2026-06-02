Nedostatek hardwaru už ochromuje byznys. Výrobci serverů nejsou schopni garantovat cenu ani termín dodání, varuje ČMIS

„Dostali jsme se do bodu, kdy už nejde jen o to, že je hardware drahý a nedostupný. Nejvyšší modely serverů zdražily z jednoho milionu na 4,5 milionu korun. Paměti od loňska zvýšily cenu desetkrát a disky šestkrát. Aktuálně tak firmy zaplatí za celou infrastrukturu zhruba pětkrát více. Některé firmy v zoufalství oživují vyřazené servery, aby udržely své aplikace v chodu. Podnikání řady firem je v přímém ohrožení, protože nemají základní infrastrukturu, na které by mohly stavět své aplikace a služby,“ popisuje kritickou situaci Václav Svátek, generální ředitel ČMIS.
Hlavní příčinou jsou omezené výrobní kapacity DDR pamětí pro servery, které vytěžuje poptávka po AI čipech. To dává prostor spekulantům a vede k nekontrolovanému šroubování cen. Na trhu se nyní stává běžnou praxí, že výrobci potvrzené objednávky dodatečně přeceňují nebo je rovnou ruší. Problém se týká i nejmodernějších technologií a enterprise serverů pro provoz ERP a dalších kritických podnikových systémů, kde firmy zápasí se zvýšenými náklady, nebo rovnou s rušením plánů.
„Na podzim jsme objednali servery, u kterých nám dodavatel následně posouval termíny a hrozil přeceněním. Museli jsme dlouze vyjednávat, aby vůbec dodali to, co slíbili. V dubnu jsme například objednali 22 kusů nových 122jádrových procesorů od Dellu. Termín dodání se posunul z května na červenec,“ dodává Václav Svátek.
Zásoby vydrží zhruba rok
ČMIS v reakci na stávající situaci umožňuje zákazníkům využít tyto již koupené servery a „fixovat“ tím na náklady na infrastrukturu. Pokud by ceny klesly, mohou službu změnit.
Samotný ČMIS se dokázal částečně předzásobit nákupem za serverů za 60 milionů korun, s nimiž si vystačí zhruba na rok dopředu. „Aktuálně disponujeme zásobami přesahujícími 100 TB RAM a úložnými kapacitami v řádech jednotek petabajtů. Díky tomu jsme schopni odbavovat i velké projekty, jako je například nová serverová infrastruktura pro SAP S4/HANA pro přední české e-commerce hráče,“ uzavírá Václav Svátek.
