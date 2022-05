Nejdéle vyráběné automobily na světě najdete v katalozích automobilek už hezkých pár desetiletí. Ty dnešní samozřejmě nemají s původními modely mnoho společného. Pionýra i současníka obvykle kromě názvu, volantu a čtyř kol spojuje už jen třída a určení vozu. A to ještě často jen velmi zhruba. S dobou se totiž měnily nejen technické možnosti, ale i požadavky zákazníků. Které konkrétní modely se vyrábí nejdéle?

3. místo Ford Série F

TOP 3 začínáme statným Američanem. Série F je velký náklaďák s modrým oválem na mřížce chladiče. Zatímco lídr této statistiky je na evropských silnicích spíše zjevením, Ford Série F už zdaleka takovou vzácností není, i když se sem nedováží. Již řadu generací jde ale o nejprodávanější auto na americkém trhu. V některých letech tento vůz atakoval hranici milionu prodaných kusů jen v USA. I tento fakt kolem něj vytvořil auru vozu, který leckomu stojí za řadu komplikací spojených s individuálním dovozem přes velkou louži.

Bronzovou medaili v tomto žebříčku si velký Ford vysloužil díky kontinuální výrobě od roku 1948. Z původně čistě užitečného vozu se postupem času stalo také trochu statusové a luxusnější zboží. Inu, evoluce v průběhu celých čtrnácti generací. Ta stávající je přitom na trhu teprve od minulého roku.

2. místo Volkswagen Brouk

V oficiální statistikách ikonický Volkswagen mezi nejdéle produkovanými vozy nenajdete. Pětašedesát let mezi roky 1938 a 2003, kdy se v různých de facto stále původní Brouk vyráběl, by na TOP 3 určitě nestačilo. Pak je tu ale ještě New Beetle. Volkswagen v něm v době uvedení v roce 1998 viděl určitě něco jiného než původní lidové vozidlo. Technicky šlo o zcela jiný vůz mířící na styl, ovšem odkaz k původnímu Broukovi a podobné tvary karoserie mu upřít nejde.

S oběma zavřenýma očima tak lze hovořit o letech produkce 1938 až 2019. Za tu dobu získal tento vůz status stylového veterána, který mezi ostatními jednoznačně svého majitele odlišuje. I proto se pořádají srazy Brouků s mezinárodní účastí. I spousta českých majitelů těchto kulatých vozidel vyráží v létě za hranice, například do Německého Travemünde, kde probíhá největší střetnutí majitelů a fanoušků tohoto vozu. A protože jde o auta dnes už velmi hodnotná, majitelé určitě nezapomínají na pojištění auta.

1. místo Chevrolet Suburban

Počátky nejdéle vyráběného vozu na světě musíme hledat až hluboko ve třicátých letech minulého století. Psal se rok 1934, Adolf Hitler kroutil druhý rok v čele Německa, na Pražském hradě vládl Tomáš Garrigue Masaryk a za velkou louží začala výroba modelu Chevrolet Carryall Suburban. Šlo o stationwagon, tedy dnes již neexistující kombinaci kombi a malého nákladního vozu s uzavřenou korbou. Nejblíže k tomuto pojetí mají dnešní velká americká SUV či spíše polonákladní offroady. A právě takovým velkým polonákladním offroadem dnešní Chevrolet Suburban je. Mezi prvním a nejnovějším Suburbanem však tkví obrovská porce historie a inovací vyplněná celkem dvanácti generacemi.

Sluší se také zmínit, že Suburban byl většinu historie prodáván s logem GMC na čelní masce. Koncern General Motors tak dodnes dodává dva takřka identické vozy pod označením GMC Yukon XL a Chevrolet Suburban. Že vám ani jedno označení nic neříká? Není se moc čemu divit. Teritoriem těchto modelů jsou zejména severo-, středo- a jihoamerické trhy, případně Austrálie. Provozovat takový skoro šestimetrový a šestilitrovým osmiválcem poháněný tank v Evropě není zrovna za hubičku. A na dlouhé peníze vyjde i třeba pojištění auta do zahraničí.