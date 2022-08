Nejen prací je zaměstnanec živ

Česká republika se dlouhodobě řadí mezi země s vysokým počtem a špičkovou kvalitou technologických center, které se zaměřují na vývoj IT a poskytování IT služeb na globální úrovni. Mezi taková centra patří i výzkumné a vývojové centrum společnosti Veeam Software, která je lídrem v řešeních pro zálohování, obnovu a správy dat umožňujících moderní ochranu dat a jednou z největších soukromých softwarových společností na světě. Veeam působí v České republice od roku 2011 a v pražském R&D centru otevřeném v roce 2016 nyní zaměstnává přes 490 softwarových vývojářů a specialistů na oblasti řízení vývoje produktu, softwarového inženýrství a kontroly kvality SW produktů. Technologie Veeamu aktuálně chrání přes 450 tisíc zákazníků po celém světě a významný podíl na tom mají právě zaměstnanci pražského R&D centra.

„Obecně platí pravidlo, že firmy mají hlavní vývojové centrum ve svém sídle a ostatní pobočky vyvíjejí sekundární produkty nebo doplňky,“ řekl Alexander Baranov, ředitel výzkumu a vývoje ve společnosti Veeam. „My jsme však zvolili jiný přístup. Veeam sídlí v Columbusu v americkém Ohiu, ale největší vývojový hub společnosti je v Praze, kde nás ohromila pečlivost i odborná úroveň českých vývojářů a testerů. Proto máme v Česku největší část produktového vývoje,“ popisuje Baranov strategii firmy.

Práce na špičkových projektech je eso v rukávu náborářů

V Praze IT specialisté Veeamu pracují na globálních projektech a technologiích nejpokročilejší ochrany dat v oboru ve všech prostředích– cloudových, virtuálních, fyzických, SaaS i Kubernetes. Navíc se starají o všechny fáze životního cyklu Veeam produktů, od nápadu přes vývoj a testování až po výrobu. V určitém smyslu tak lze říci, že pražské centrum je trendsetterem v oblasti vývoje řešení pro moderní ochranu a správu dat. Práce se špičkovými technologiemi a jejich vývoj na špičkových projektech, to je eso v rukávu náborářů. Veeam ale nabízí mnohem více.

Zájmové kluby jako tahák na zaměstnance

Poptávka po IT specialistech je lokálně dlouhodobě velmi vysoká, což vytváří konkurenční prostředí pro nábor nových talentů. Nabízet tak musíte vždy něco navíc než standardní balíček zaměstnaneckých výhod. V rámci náboru stovek IT expertů ročně, kromě obvyklých výhod, jako jsou proplácení mobilních telefonů, internetového připojení či stravného a cestovného, nabídka jazykových kurzů pro zaměstnance i jejich rodiny, občerstvení a podmínky pro odpočinkové aktivity na pracovišti, karta Multisport či otevřené podmínky pro další vzdělávání a osobnostní rozvoj, Veeam navíc nabízí i KLUBY – na českém IT pracovním trhu unikátní aktivitu.

Vedle relaxačních zón, stolního fotbálku, stolů na kulečník nebo ping-pong či místnosti pro jógu a meditaci, které jsou již v mnoha firmách standardem, Veeam založil i sedm různě zaměřených klubů, které se mimo jiné zaměřují na cyklistiku, basketbal, volejbal, běh nebo hudbu. „Finančně podporujeme naše zaměstnance například i během jejich přípravy na půlmaraton nebo platíme za pronájem zkušebny pro Hudební klub,“ říká Alisa Strelniková, ředitelka pro získávání talentů v oblasti výzkumu, vývoje a technologií v České republice ve společnosti Veeam. „Často zapojujeme i rodiny a děti našich zaměstnanců do akcí, které pořádáme, jako jsou například pikniky, které spojují lidi i mimo pracovní dobu. Zapojování rodin zaměstnanců je součástí filozofie Veeamu od samého založení společnosti. V té době jsme měli jen 20 zaměstnanců, z nichž mnozí ve společnosti stále pracují. Podařilo se nám udržet úbytek zaměstnanců na úrovni 1 až 2 %,“ dodává Strelniková.

Balanc mezi prací a životem

Součástí firemní kultury Veeamu je snaha o udržení rovnováhy mezi prací a životem. Vedle zmíněných volnočasových aktivit tomu pomáhá i pravidlo, v rámci kterého se „výsledek práce“ staví hodnotově nad „místo a čas“, kdy jej zaměstnanci dosáhnou. Tento přístup však nese ovoce pouze v případě, že zaměstnanci jsou zodpovědní s ohledem na očekávané výsledky a schopni samostatně přemýšlet. Tyto vlastnosti kandidátů jsou proto v rámci výběrového řízení ve Veeamu posuzovány jako první, spolu se schopností kandidáta zapadnout do týmu a firemní kultury.

Více informací o kariérních možnostech a profesním rozvoji ve společnosti Veeam Software naleznete na kariérních stránkách https://cz.careers.veeam.com/.

Autoři článku jsou Alexander Baranov, ředitel výzkumu a vývoje ve společnosti Veeam, a Alisa Strelniková, ředitelka pro získávání talentů v oblasti výzkumu, vývoje a technologií v České republice ve společnosti Veeam.