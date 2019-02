 »   »  Nejlepší firemní investice je ta do lidí

Úspěch firmy jde ruku v ruce s lidskými zdroji, je nutné si uvědomit, že spokojení a motivovaní zaměstnanci jsou zkrátka nepostradatelní. Vytváření vhodné firemní kultury je nikdy nekončící proces. Na březnovém In-Comms Foru budeme na její budování a na interní komunikaci celkově nahlížet hned z několika úhlů. Se svými příspěvky vystoupí lidé s mnohaletými zkušenostmi, kteří za sebou mají úspěchy v oblasti HR.

O tom, jak kvalitní zaměstnance vůbec získat, se podělí HR expert pro nábor, výběr a employer brand ze společnosti ČEZ Martin Máca. Promluví o náborové kampani, která přinesla novou pracovní posilu do specifického oboru energetiky.

O tom, jak pracovat s interními informacemi technologického rázu, které se nesmí dostat na veřejnost, a přesto oslovit a přilákat studenty a absolventy technologických vysokoškolských oborů, kterých je na trhu práce stabilně nedostatek promluví Tomáš Preněk a Ondřej Vataščin z Isobar. Pro svého klienta ŠKODA AUTO pořádali náborovou kampaň.

Výzvou však není zaměstnance pouze získat, ale také udržet. Motivace, představy a způsob práce se generaci od generace liší, je třeba si to uvědomit a komunikaci vhodně přizpůsobit. HR expertka ze společnosti Ipsos Lenka Šilerová se podělí o své konkrétní zkušenosti a navíc představí výsledky výzkumu mezi zaměstnanci Ipsos, kde pátrala po rozdílech v očekáváních jednotlivých generací.

Na mileniály, kteří tvoří podstatnou část populace a na trhu práce zaujímají své pevné místo, cílí Jakub Hořický. Již osm let prostřednictvím studie TOP Zaměstnavatelé shromažďuje názory vysokoškoláků z České republiky na trh práce. Má tak dokonalý přehled o tom, jak lovit mladé talenty.

Bohaté zkušenosti s tím, jak se vyrovnat s razantními změnami ve firmě, má Martin Dvořák, Managing Director BIZERBA Czech a Slovakia. Nově nastoupil a rovnou převzal otěže firmy, která fungovala dvacet let. Podělí se tak s účastníky konference o to, jak přesně transformace společnosti probíhala a jak vyzrát na change management z pohledu komunikace.

Firemní benefity by se neměly podceňovat, mnoho potenciálních zaměstnanců může chudá nabídka benefitů dokonce i odradit. Jiří Suchý z digitální agentury Sherpas promluví o novince, kterou od letošního ledna ve firmě zavedli, a to o čtyřdenním pracovním týdnu. Účastníci konference se dozví, co této změně předcházelo, jaké výsledky přinesla i jak na ni klienti či konkurence nahlíží.

Budeme se na vás těšit 27. března od 9:00 na Vinohradské 48 v kině Royal.

