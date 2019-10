 »   »  Nejmodernější datové centrum ServerPark se rozšiřuje o 100 racků

Z tohoto důvodu se SeverPark DC1 rozšiřuje o další dvě zbývající etapy na celkovou kapacitu 150 racků. Cílem společnosti VSHosting je zaplnit ServerPark do léta příštího roku.

Nejmodernější technologie

ServerPark disponuje energetickou soustavou a je připojen k síti vysokého napětí pomocí dvou vlastních stavebně naprosto nezávislých trafostanic o celkovém příkonu až 3,2MW. O zálohu energie se starají nezávislé motorgenerátory, každý o výkonu bezmála 800kW, které jsou určené pro tzv. trvalý (tzv. prime) provoz a dále UPS s trojitou bateriovou zálohou na každém nezávislém napájecím okruhu. Chlazení ServerParku je realizováno v režimu N + N, přičemž jako jedno z mála datových center zálohujeme pomocí bateriových UPS i kompresory klimatizačního systému, díky čemuž nedochází ke kolísání teploty při přechodu napájení na motorgenerátory (například při výpadku energie z veřejné sítě). U dalších etap výstavby ServerParku bude zapojen také systém freecoolingu sloužící k dalšímu zefektivnění provozu, ale také dalšímu systému zálohy chlazení.

Bezpečnost

Celá stavba je vlastně železobetonová kostka s pancéřovými dveřmi a 5 oddělenými bezpečnostními zónami. Prostor datacentra i pozemku je chráněn řadou elektronických prvků a nonstop hlídán HD kamerami.

Páteřní síť

ServerPark je připojen na tři nezávislé optické trasy na páteřní infrastrukturu VSHosting. Společnost VSHosting je členem NIX.CZ, SIX.SK i největšího světového peering centra DE-CIX a globální konektivita je zajištěna pomocí TIER1 operátorů (Telia, Cogent, Deutsche Telekom). Klienti mají možnost využít služeb i jiných operátorů, kteří se v datacentru ServerPark nachází (T-mobile, Dial Telecom, UPC a další).

Něco navíc …

ServerPark je datové centrum, které se snaží svým klientům nabízet i na první pohled nevýznamné drobnosti, které ale mnohdy vytrhnou trn z paty. Naši klienti mají například možnost využívat lokální sklad pro umístění náhradních dílů či nářadí, 24/7 si mohou na místě zakoupit spotřební materiál (kabely, montážní sady do racku apod.) nebo například klientovi kdykoliv do 60 minut zapůjčíme náš výkonný server pokud se ten jeho zrovna porouchá. Klientům je kdykoliv k dispozici náš stálý tým hardware specialistů pro montáže serverů, restarty, instalace a upgrady.

Přejděte do ServerParku ještě letos

Postaráme se bezplatně o přesun Vašich serverů do ServerParku. VSHosting disponuje stěhovacím týmem specializovaných serverových techniků a upravenou stěhovací technologií, díky čemuž přestěhujeme Vaše servery bezpečně do ServerParku v ten nejvhodnější čas a v koordinaci s Vašimi pracovníky. Pomůžeme Vám rovněž se změnou IP adres a zajistíme zapůjčení dočasného routeru na přesměrovávání IP adres do ServerParku. Přestěhování serverů nebylo nikdy jednodušší. Získejte od nás výhodnou nabídku na služby Server Hostingu a zajistěte pro Vaše podnikání lepší technické zázemí, snižte výrazně náklady na provoz serverů a získejte vyšší komfort nejmodernějšího datacentra a ušetřete čas. Napište si o speciální výhodnou nabídku na Server Hosting a Rack Hosting ještě dnes.

