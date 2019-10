 »   »  Největší cashback portál PlnáPeněženka.cz vypnul 190 e-shopů

Co se stane, když cashbackový portál vypne, tedy přestane nabízet produkty ze čtvrtiny e-shopů? Pokud je kvalitní, pak se portálu nestane nic. Naopak se ukáže, jak je pro e-shopy důležitý. Pro Plnou Peněženku, která přivádí zapojeným e-shopům více než 1 miliardu korun ročně, znamenalo vyřazení 190 e-shopů z nabídky snížení příjmů jen o 2,5 %. Portál si totiž dokázal nejen udržet uživatele, ale díky svým dobře dělaným a dlouhodobým marketingovým akcím ještě navýšil počet zakoupených produktů. Svými marketingovými aktivitami tak prokazatelně zapojeným e-shopům navýšil obrat, a to až o 14 %. Není proto divu, že velká část e-shopů, které Plná Peněženka první školní den ze svého affiliate programu vypla, hledá cestu zpět.

Jak cashback pomáhá e-shopům zvyšovat obrat

Pro e-shop jde o snadnou cestu. Skrze affiliate program se připojí na cashbackový portál a pak už jen čeká na lidi, kteří u něj nakoupí. E-shop totiž platí provize jen za skutečně provedené nákupy, které jim cashbackový portál přinese. Využívá tak marketingové aktivity a propagaci, které na své náklady cashback portál dělá. E-shopy pak už jen sledují, jak jim přicházejí zákazníci a nakupují. Takto funguje i tuzemská jednička na cashbackovém trhu Plná Peněženka, která přináší zapojeným e-shopům více než 1 miliardu korun v obratu ročně.

Na začátku září se cashbackový portál Plná Peněženka rozhodl vypnout e-shopy, zapojené přes affiliate síť VIVnetworks, která měla v posledním roce nemalé výpadky i problémy s vyplácením provizí za některé nákupy. Z Peněženky jich tak zmizelo 190 z více než 650, u kterých Plná Peněženka nabízí uživatelům nákupy s cashbackem. Plná Peněženka nechtěla své uživatele poškodit chybami jiné affiliate sítě, a proto provize uživatelům vyplácela v rámci programu Garance spokojenosti ze svého. Plná Peněženka e-shopy několik měsíců předem upozornila, že se jich vypnutí může týkat. Část e-shopů se dohodla na další spolupráci, 190 jich spolupráci ukončilo. Ale ne na dlouho.

“Už v prvních zářijových týdnech se začaly ozývat e-shopy, které jsme na Plné Peněžence vypnuli, že chtějí, abychom je dál propagovali. A postupně zapojujeme napřímo další a další. V posledních dnech poptávka z řad e-shopů sílí. Není to jen začátkem vánoční sezóny, ale především tím, že se e-shopy měsíc po vypnutí podívaly do čísel. Zjistily, že uživatelé z Plné Peněženky u nich dál nenakupují. A když jim Plná Peněženka přináší třeba 5 % obratu, není to v celkových objemech zanedbatelná částka. Navíc je potřeba si uvědomit, že e-shopy platí pouze provize za skutečné prodeje, spolupráce je tak pro ně jednoznačně výhodná,” říká Josef Drobílek, marketingový ředitel Plné Peněženky.

Propad příjmů se díky kvalitnímu dlouhodobému marketingu nekonal

Pokud byste čekali, že vypnutí téměř čtvrtiny zapojených e-shopů nějak ohrozí příjmy samotné Plné Peněženky, mýlíte se. Za prvních 14 dnů klesly příjmy z provizí Plné Peněžence jen o 4 %, po dvou měsících se výpadek příjmů snížil na necelá tři procenta. To není tak podstatné, jako to že Plná Peněženka přivedla zbývajícím zapojeným e-shopům více nakupujících, respektive větší obraty. Ty se totiž ve sledovaném období navýšily o 14 %. Ukazuje to, že lidé jsou spíše loajální k používání cashbacku než ke konkrétním značkám e-shopů. Když tedy chybí jeden konkrétní e-shop, bez problémů najdou podobné zboží v jiném, do Plné Peněženky zapojeném e-shopu. “V pesimistickém scénáři jsme po vypnutí e-shopů, které k nám nejsou zapojený přímo či přes Affiliate Club, počítali s propadem příjmů na úrovni 15 – 20 %. Realita ale ukázala, že díky poctivé práci s uživateli, férovému marketingu a dlouhodobému budování značky, jsme dokázali naše uživatele na Plné Peněžence udržet, a přivést je k zapojeným e-shopům s podobným sortimentem,” vysvětluje Josef Drobílek.

Například v jednom se silných segmentů došlo k vypnutí tří ze čtyř prodejců. Uživatelé z Plné Peněženky ale neodešli a začali nakupovat v konkurenčním e-shopu nabízejícím cashback. V tom nyní nakoupilo 31 % lidí úplně poprvé. Díky silné značce a důvěře v Plnou Peněženku tak uživatelé na portálu zůstali a dál nakupují tento sortiment přes zapojený e-shop.

Neroste jen Plná Peněženka, e-shopy míří i do Affiliate Clubu

Vypnutí části e-shopů neukázal výhody jen Plné Peněženky – která se ukázala být pro mnohé e-shopy podstatnou součástí mediálního mixu – ale pomohla také affiliate síti Affiliate Club. Ta se totiž ukázala jako spolehlivé řešení s kvalitním servisem bez výpadků měření konverzí. Během posledních tří měsíců se do Affiliate Clubu zapojilo mnoho významných hráčů e-commerce, některé přechází k Affilite Clubu i z jiných affiliate sítí. V posledních měsících se ale do Affiliate Clubu zapojili i nováčci jako drogerie Teta, prodejce hraček Pompo nebo knihkupectví Důmknihy.cz (Kanzelsberger).

E-shopy zapojené v Affiliate Clubu navíc těží z úzké spolupráce s Plnou Peněženkou, nebo třeba s partnerským módním webem Lookio. Právě Plná Peněženka chystá na období listopad až leden velké marketingové kampaně, které e-shopům přivedou tisíce nových zákazníků. V rámci mediálního mixu nechybí televize, rádia, bigboardy ani rozsáhlé on-line kampaně.