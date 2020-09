Nejzajímavější aplikace pro cestovatele

Proto není divu, že aplikace zaměřené na cestování jsou velmi populární. Zjistili jsme, jaké užitečné aplikace ukrývá třetí největší tržiště s mobilními aplikacemi AppGallery pro chytré telefony Huawei.

Letadlem a do hotelu

Obecně existují v podstatě dva typy cestovatelů. Ten první si vybere lokalitu, kam se chce dostat a podle ní pak plánuje itinerář. Druhému typu je jedno, kam se podívá, hlavně když to půjde hned nebo co nejlevněji. V ideálním případě tak, aby to spojilo oba předchozí požadavky. Pro oba typy je důležité vyhledávání destinace a náklady. Tyto dvě věci v sobě spojují aplikace jako například Skyscanner, Wego Flights&Hotels, eSky nebo Trip.com. Tyto aplikace umí vyhledávat letenky a poskytovatele ubytování pod jednou střechou. Jde o snadný způsob, jak si můžete najít například nejvýhodnější letenky do nějaké destinace a pak si na místě zajistit i hotel. Pokud budete chtít tyto dvě aktivity oddělit, můžete pro hledání ubytování využít například Booking.com nebo Trivago a letenky vyhledávat například u jednotlivých leteckých společností. Jejich aplikace jsou také dostupné v AppGallery.

Autem nebo vlakem do přírody

Vyrážíte na východ nebo na jih Evropy a dál a vaše cesta vede přes Slovensko? Pravděpodobně oceníte možnost koupit si dálniční známku přímo v mobilu. Poslouží vám k tomu aplikace eznamka. Nebo se rozhodnete pro vlaky či autobusy a pak se vám budou hodit aplikace s jízdními řády a možností rezervovat jízdenky. Tyto aplikace většinou dopravci nabízí sami, ale občas se někde objeví šikovný pomocník, který dokáže spojit nabídku více dopravců. Takové aplikace zahrnují například Můj vlak, Moovit nebo Omio.

Možná máte naplánovanou i zástavku v Tatrách. Tady, ale i v jiných horách, si můžete díky skvěle zpracované aplikaci Peaklens prohlédnout a identifikovat vrcholky ve svém okolí. Když už se pustíte do výšlapu na některý tatranský štít, můžete si v aplikaci Elevation meter změřit převýšení, které jste zdolali.

Při cestování po Česku se vám mohou hodit Mapy od Seznamu, ve kterých můžete nejen plánovat cesty, ale také je ukládat, abyste měli navigaci k dispozici i když se budete pohybovat na místech, kde není signál. Umí také automaticky navrhnout trasu výletu podle vašeho aktuálního umístění. Kromě toho jsou v češtině, takže jim bude rozumět opravdu každý.

Třídění aplikací do kategorií v AppGallery je hodně striktní, takže pokud svou aplikaci nenajdete v kategorii cestování, zkuste se porozhlédnout i jinde. Mnoho aplikací spojených s cestováním je skryto například v kategoriích Navigace a veřejná doprava a Lifestyle.