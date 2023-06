Co je remarketing?

Remarketing využívá PCC reklamy, které cílí na uživatele, kteří už jednou navštívili váš web. Určitě jste se s ním všichni setkali. Jedná se o takové to, že si jednou prohlédnete novou žehličku a ona vás následně pronásleduje po celém internetu. Ačkoliv to někoho možná štve, je to účinné a měli byste tuto prodejní taktiku využívat i vy.

Podle statistik je průměrná míra prokliku (CTR) u zobrazovaných reklam 0,07 % oproti 0,7 % u retargetovaných reklam. To znamená, že v průměru je výkon retargetingové reklamy 10krát lepší než u běžné PPC reklamy.

Pořád se tak připomínáte uživateli, který produkt hned nenakoupil, ale vzal si čas na rozmyšlenou. Během této fáze, kdy koupi zvažuje, jste mu stále na očích a pojistíte si tak, že až se produkt opravdu rozhodne nakoupit, udělá to právě na vašem webu, ne u konkurence.



Remarketing vs retargeting

Možná jste si všimli užívání těchto dvou pojmů a napadlo vás, jestli se nějak liší. Neliší. V zásadě se jedná o synonyma. Jediný rozdíl je v tom, že pojem remarketing se používá v Google Ads a retargeting na Skliku. Facebook zase používá pojem „dynamické reklamy, význam je ale u všech stejný.



Dynamický remarketing

Dynamický remarketing představuje onu všudypřítomnou žehličku. Umí totiž uživatelům ukazovat konkrétní produkty, které si na webu prohlíželi, nebo je dokonce vložili do košíku.

Velkou výhodu této marketingové kampaně je, že nabízíte zákazníkům něco, co je skutečně zajímá. Nestřílíte naslepo, takže je pravděpodobnost, že produkt skutečně nakoupí, výrazně větší (viz statistika výše).



Jak remarketing vlastně funguje?

Abyste mohli remarketing využívat, musíte na své stránky přidat tzv. „remarketingový kód“ (známý také jako tag nebo pixel), díky němu se všem návštěvníkům webu uloží do prohlížeče cookie s informací, že web navštívili – o tom je samozřejmě musíte informovat – a následně na ně můžete cílit marketingové kampaně.



Jak pracovat s publikem?

Kód můžete přizpůsobit pro různé stránky tak, aby odpovídal specifickým kategoriím. Pokud prodáváte drobné spotřebiče, můžete vytvořit remarketingové publikum „žehličky založené na lidech, kteří navštíví stránku zaměřenou právě na žehličky. Už víte, že o ně mají zájem a můžete na ně tedy cílit výhodné nabídky a akce z této kategorie.

Pokud se jedná o produkt, který uživatelé nakupují opakovaně – například víno, kosmetika nebo prací prášek – můžete se zákazníkům připomínat pravidelně. Naopak třeba zmiňovanou žehličku asi jen tak novou potřebovat nebudou, proto na ně můžete cílit jen krátce poté, co si produkt prohlíželi. Práce s časem je tedy vtomto druhu PPC reklam také důležitá.

Vyplatí se remarketing?

Určitě ano. Je to velmi účinný způsob, jak se udržíte v povědomí zákazníka během rozhodovacího procesu. Můžete tak opakovaně oslovit uživatele, kteří už o váš produkt nebo službu projevili zájem a přesvědčit je k nákupu. Statistiky ukazují, že remarketingové kampaně dosahují mnohem vyšší míry konverze než běžné PPC reklamy.

Ovšem pamatujte, že úspěšný remarketing vyžaduje pečlivé plánování a správné využití remarketingového kódu, aby bylo publikum dobře segmentované. Pokud budete s remarketingem správně pracovat, určitě vám pomůže získat výhodu nad konkurencí.