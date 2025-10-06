Nezmeškejte největší podzimní akci o využití AI ve firmách

Konference AI HotSpot 2025 navazuje na první ročník akce, kterého se loni zúčastnily dvě stovky manažerů a expertů na umělou inteligenci. Účastníci ocenili zejména otevřenou výměnu zkušeností, sdílení případů využití AI a networking. Druhý ročník posouvá akci ještě dál – rozšiřuje program o další praktické workshopy a přináší více zahraničních řečníků.
Kdy: 16. října 2025
Kde: DOX+ Multifunkční sál, Praha 7
Více informací a registrace: aihotspot.ai
Hlavní témata:
🔹 Jak připravit data, aby z nich AI vytěžila maximum
🔹 Generativní AI a proměna práce, jak ji známe
🔹 Výzvy a slepé uličky v zavádění AI ve firmách
Na co se můžete těšit:
🌟 Inspirativní řečníci z Česka i zahraničí
🌟 Praktické AI workshopy s experty
🌟 Ukázky pokročilých AI projektů ve firmách
🌟 Networking s více než 300 profesionály z oboru
Workshopy na AI HotSpot 2025
Vedle přednášek a panelových diskusí nabídne AI HotSpot i tři praktické AI workshopy:
- Build Financial Products with AI – Jak mohou retailové banky využít AI a real-time data k návrhu inovativních produktů, od identifikace hodnotných segmentů přes modelování růstového potenciálu až po balíčky služeb, které rezonují se zákazníky.
- AI-Ready Data: Building the Foundation with Data Fabric – Praktický pohled na to, jak moderní architektury Data Fabric sjednocují a aktivují data napříč organizací a vytvářejí pevný základ pro pokročilou analytiku a AI.
- GenAI – Thought Leadership Session – Strategický workshop o nejnovějších trendech a výzvách spojených s generativní AI. Od agentických AI služeb a nových rolí ve firmách po datovou připravenost a hybridní přístupy.
Kdo by si AI HotSpot neměl nechat ujít?
AI už není téma jen pro vývojáře. Je to strategický nástroj pro ty, kdo formují budoucnost svých organizací. Na konferenci se už přihlásily následující typy lidí:
- seniorní lídři a inovátoři zaměření na AI
- strategičtí a produktoví manažeři
- technicky zdatní analytici a konzultanti
- CXO a decision makeři
- každý, kdo chce držet krok s AI transformací
Na rozdíl od konferencí, které zůstávají u vizí, AI HotSpot stojí na praxi. Program vychází z reálných zkušeností společností z finančních služeb, telekomunikací, logistiky, farmacie či energetiky.
Účastníci se dozvědí, jak tyto firmy řeší integraci AI do stávajících systémů, jak volí metody trénování modelů, jak testují výsledky a jak se vyrovnávají s řízením rizik. Nebudou chybět ani ukázky projektů, které už dnes pomáhají zefektivnit provoz a přinášejí měřitelné výsledky.
Termín se rychle blíží
AI HotSpot 2025 už je za dveřmi a datum 16. října by nemělo chybět v diáři nikomu, kdo se využíváním umělé inteligence v byznysu zabývá. Konference, kterou společně pořádají společnosti Profinit a Amdocs, se nenatáčí a materiály nebudou zpřístupněny online.
Kapacita míst je omezená, proto doporučujeme registrovat se na AI HotSpot co nejdříve.