NIS2 klepe na dveře: Kdo nemá data v pořádku, tomu AI nepomůže

NIS2 nutí firmy sbírat logy, evidovat aktiva a dokumentovat incidenty. Bez kvalitních dat nepomůže ani AI.
pr článek

Říjen 2024 posunul debatu o směrnici NIS2 od teorie k praxi. Firmy spadající mezi „základní“ nebo „důležité“ subjekty musí splnit požadavky, na které řada z nich není připravená — centrální sběr logů, evidenci aktiv nebo prokazatelnou dokumentaci bezpečnostních incidentů.

Na papíře to zní jednoduše. V praxi je situace složitější.

Firmy často neví, co v síti běží

Když se řekne kybernetická bezpečnost, většina lidí si představí firewally nebo antiviry. NIS2 ale požaduje především přehled. Organizace musí vědět, jaká zařízení mají v síti, jak spolu komunikují a co se v infrastruktuře děje.

V praxi přitom není výjimkou, že firmy se stovkami zařízení nedokážou přesně říct, kolik jich v síti skutečně mají. Natož aby měly centrální přehled o logech, síťovém provozu nebo bezpečnostních událostech.

Podle průzkumů IDC se až dvě třetiny středně velkých evropských firem pohybují pod minimální úrovní bezpečnostní zralosti, kterou NIS2 vyžaduje. Chybí centrální log management, evidence aktiv i nástroje pro automatizované bezpečnostní reporty.

AI bez dat nic nevyřeší

V bezpečnostním průmyslu se dnes hodně mluví o využití umělé inteligence. Nástroje slibují automatickou detekci hrozeb, analýzu incidentů nebo prediktivní vyhodnocování rizik.

Jenže AI potřebuje kvalitní vstupní data.

Model bez přístupu ke strukturovaným datům z celé infrastruktury je jako analytik bez logů. Pokud jsou data rozptýlená v několika systémech — logy na jednom místě, síťové toky jinde a evidence zařízení v tabulkách — žádná AI nad nimi nedokáže smysluplně pracovat.

Nejdřív je proto potřeba data sbírat, sjednotit a uchovávat s dostatečnou historií.

Nejdřív data, pak AI

Právě tento přístup stojí za platformou FlowPRO NG. Ta spojuje několik bezpečnostních funkcí do jednoho systému:

  • centrální log management a SIEM pro sběr a analýzu logů
  • analýzu síťových toků (NetFlow) pro monitoring komunikace v síti
  • automatickou evidenci aktiv a zařízení
  • detekci hrozeb pomocí IDS a threat intelligence
  • compliance kontroly a auditní reporty pro NIS2

Díky tomu mají organizace všechna bezpečnostní data na jednom místě. A právě nad takto konsolidovanými daty může umělá inteligence skutečně pomáhat — například při korelaci bezpečnostních událostí nebo analýze incidentů.

On-premise jako výhoda

FlowPRO NG běží kompletně on-premise, tedy přímo v infrastruktuře zákazníka. Pro řadu organizací ve veřejném sektoru, průmyslu nebo zdravotnictví je to zásadní — bezpečnostní data totiž nemusejí opustit firemní prostředí.

Instalace přitom nevyžaduje složitou infrastrukturu a platformu lze zprovoznit během krátké doby.

NIS2 jako příležitost

Směrnice NIS2 bývá často vnímána jako regulatorní zátěž. Ve skutečnosti ale nutí firmy zavést procesy a nástroje, které jsou pro bezpečný provoz infrastruktury nezbytné.

Centrální logování, evidence aktiv nebo monitoring bezpečnostních událostí nejsou jen formální požadavky regulace. Jsou to základy kybernetické bezpečnosti — a zároveň předpoklad pro to, aby mohly moderní bezpečnostní nástroje skutečně fungovat.

Bez kvalitních dat totiž nepomůže ani ta nejpokročilejší umělá inteligence.

FlowPRO NG je české bezpečnostní řešení vyvíjené společností NET service solution, s.r.o. Více informací je k dispozici na https://www.flowpro.eu.

Dále u nás najdete

Mediální skupina A 11 přiznala úpadek

Vrácení kauce s úroky může být sporné. Pomůže jasná smlouva

Temu jako lakmusový papírek: Proč pro schopné e-shopy není hrozbou

AI v marketingu: Technologie bez strategie a citu nestačí

Povinné doplňující údaje o zaměstnavateli pro účely JMHZ

„Chybí mi tam 9 let, pohoda.“ Sítě plní zkušenosti s ČSSZ

IT přestává být profesí budoucnosti. AI mění pravidla hry

Google Mapy se dočkaly vylepšení, na pomoc dostanete AI

Vzniká vakcína proti tuberkulóze, která nenenchá jizvičku na paži

Čech buduje fintech z platebního chaosu Latinské Ameriky

Daňové přiznání za rok 2025: Jak si snížit daň?

Vlnařský „punk“ z Beskyd: Když se z dětského snu stane řemeslo

Medvědí česnek už roste. Víme, kde i proč je nejlepší ho zamrazit

Refurbed má největší tržiště s repasovanými produkty v Evropě

V Česku nejvíc frčí WhatsApp. A co dál?

Děti tráví hromadu času před obrazovkami. Co to znamená?

Kupujeme levné mini PC s Ryzenem 7 ze zahraničí

Nová zelená úsporám, nebo lobby bank? Sítě vřou kvůli úvěrům

Dánsko-český dokument Pan Nikdo proti Putinovi má Oscara

Jak si sáhnout na slevu z pojistného pro pracující důchodce?

