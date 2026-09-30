NIS2 už platí. Váš dodavatel vám může ušetřit víc než jen práci

Druhá cesta je rychlejší, provozně jednodušší a především levnější. Zvlášť pokud firma managed služby již využívá.
Proč stavět vlastní provozní zázemí, když ho dodavatel už má?
Poskytovatel managed infrastruktury nedodává jen servery nebo cloudový výkon. Podle rozsahu služby zajišťuje také správu systémů, aktualizace, monitoring, zálohování, dohled a další provozní činnosti. Zákazník tak využívá technologie, specialisty i zavedené postupy, které dodavatel používá při každodenním provozu. Nemusí si nejprve nechat poradit, co všechno má vybudovat, a následně hledat lidi, kteří to uvedou do praxe.
Rozhodující je sjednaný rozsah služby. Samotný přesun serveru do cloudu ještě neznamená, že se někdo automaticky stará také o jeho zabezpečení, aktualizace nebo obnovu dat.
Už máte managed služby? Možná potřebujete doplnit jen část opatření
Právě tady můžete výrazně ušetřit. Pokud firma využívá managed infrastrukturu, může mít část potřebných technologických a provozních opatření už zajištěnou. Nemusí je pořizovat a zavádět znovu. Stačí ověřit, co stávající služby skutečně pokrývají, a doplnit chybějící oblasti. Místo investice do celého nového řešení tak může stačit rozšířit stávající službu o konkrétní bezpečnostní opatření nebo vyšší úroveň provozní péče. A platíte za to, co skutečně potřebujete, a současně využíváte infrastrukturu, nástroje a odborné kapacity, které už váš dodavatel provozuje.
Nethost: technologie, správa i dohled v jedné službě
V Nethostu zajistíme cloudovou a serverovou infrastrukturu, managed správu, monitoring, zálohování i bezpečnostní služby. A když se vaše potřeby změní, nemusíte hledat dalšího dodavatele. Umíme připravit i řízené vývojové prostředí pro AI agenty a vibe coding — včetně potřebné infrastruktury, přístupů a provozního dohledu. Nové technologie tak můžete zavádět na prostředí, které odpovídá vašim bezpečnostním a provozním požadavkům.
Neprodáváme návod, jak si postavit další provozní starosti. Dodáváme infrastrukturu a sjednanou péči, kterou o ni zákazník potřebuje. Firma dál odpovídá za své řízení rizik, interní pravidla a další povinnosti. Technologickou a provozní část ale může ve sjednaném rozsahu zajistit Nethost. Zákazník tak ví, co zůstává na něm a o co se staráme my.
Nejdřív analýza. Teprve potom investice.
Nevíte, co už vaše infrastruktura pokrývá a co je kvůli NIS2 potřeba doplnit? Začněte bezplatnou analýzou připravenosti infrastruktury od Nethostu.
Prověříme vaše současné řešení, identifikujeme oblasti, které vyžadují doplnění, a navrhneme, co má smysl zajistit vlastními prostředky a co prostřednictvím cloudových a managed služeb. Získáte konkrétní podklad pro další rozhodnutí — bez automatického předpokladu, že musíte nakupovat další technologie.