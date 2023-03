Nordic Telecom finišuje s technickou integrací. Sjednocuje sítě dvou desítek původních poskytovatelů internetu

„Na začátku existovaly přes dvě desítky sítí s různou architekturou, kvalitou služeb i způsobem řízení. Nyní se blížíme do bodu jejich úplné integrace. Máme jednu kvalitně navrženou síť, jednotné řízení i dohled,“ vysvětluje manažer technických integrací Petr Bradáč.

Od lokálních poskytovatelů k celorepublikové síti

Když Nordic Telecom začal před čtyřmi lety konsolidovat trh s lokálními poskytovateli internetu, dostal do vínku zákazníky připojené na rozmanitých bezdrátových a kabelových technologiích. To samo o sobě ještě není nijak komplikované. Nordic Telecom má totiž s různými technologiemi bohaté zkušenosti. Provozuje optickou síť a bezdrátové technologie v pásmech 3,7 GHz, 5 GHz a 60 GHz. Složitá situace spočívala v různých standardech, typech hardwaru, způsobech řízení nebo třeba absenci monitorování lokálních sítí, na které menším poskytovatelům chybělo know-how.

„I když měly sítě původních poskytovatelů různou úroveň, služby zákazníků samozřejmě fungovaly dál. My jsme ale zákazníkům chtěli poskytnout co možná nejkvalitnější připojení bez ohledu na to, jestli bydlí v Olomouci, Rýmařově, Uherském Hradišti nebo třeba v Praze. Zkrátka mít jednu efektivně navrženou síť postavenou na nejmodernějších technologiích,“ říká Petr Bradáč.

Modernizace všech částí

Integrace a modernizace sítí se týkala všech částí. Jako první přišlo na řadu připojení ke globálnímu internetu – tzv. IP upstream. Každá ze sítí původních poskytovatelů měla vlastního dodavatele datového toku. Nyní je síť Nordic Telecom napojena na jeden kvalitní a stabilní zdroj. V páteřní síti následně došlo k nasazení špičkové technologie od společnosti Nokia, což přináší vysokou propustnost sítě, spolehlivost a flexibilitu. Na úrovní jednotlivých lokalit pak na POPech (místech, odkud se internet šíří dál k zákazníkům) proběhla výměna routerů s různou úrovní kvality za moderní switche. ”Switchovaná síť je výrazně jednodušší pro správu i údržbu, a umožňuje vyšší datovou propustnost. Takže jsme zákazníkům schopni nabízet vyšší rychlosti a současně efektivně řešit problémy na síti,” doplňuje Bradáč.

Hlavní je přínos pro zákazníky

Technická integrace také sjednocuje způsob, jak se zákaznická zařízení autorizují do sítě, což je jeden z hlavních přínosů pro zákazníky. Pro Nordic Telecom se dokončením technických integrací sítě výrazně zjednodušuje administrace služeb – parametry služeb lze nastavit kliknutím v zákaznickém systému. Díky jednotnému dohledu sítě je pak možné určit případné příčiny poruchy na dálku a přesně vyhodnotit její dopady na konkrétní služby zákazníků.

Technickou integrací sítí ale snaha o zvyšování kvality služeb nekončí. “Spokojenost zákazníka je pro nás velice důležitá. Kromě kvalitně navržené sítě proto všem zákazníkům nabízíme také prémiovou podporu Ajťáka na příjmu. Zákazníci se na nás tak mohou obrátit i v případech, kdy potřebují poradit s technologiemi. Třeba s propojením chytré domácnosti, instalací nového počítače nebo zapojením chytré televize,“ upřesňuje manažer technických integrací.