Nové technologie přinášejí nové pracovní pozice. Jak být dobrým ředitelem pro AI?

Organizace se strategicky zaměřují na rychlejší a lépe koordinovanou implementaci nejnovějších technologických inovací. Snaží se pochopit, jak může AI přispět k růstu, zvýšit produktivitu i spokojenost zákazníků a urychlit inovace.

Některé organizace zvažují nové provozní modely a investice do datových center, aby tyto cíle podpořily. Jedním ze způsobů, jak mohou firmy tyto úvahy sladit a vést své AI strategie, je zavedení nové pozice ředitele pro umělou inteligenci (Chief AI Officer, CAIO). Úřad pro řízení a rozpočet Spojených států (OMB) nedávno začal prosazovat, aby všechny federální agentury jmenovaly ředitele pro umělou inteligenci, a podle mediální společnosti FedScoop to již učinily dvě třetiny amerických federálních agentur. Výzkum společnosti Dell zjistil, že téměř 20 % globálně dotazovaných organizací má centrální tým nebo jednotlivce zodpovědného za AI strategii. Další zpráva uvádí, že počet pracovních míst na pozici „vedoucí AI“ se za posledních pět let ztrojnásobil.

Ředitelé pro umělou inteligenci hrají klíčovou roli při optimalizaci operací a získávání konkurenční výhody prostřednictvím AI. Ve veřejném sektoru mohou tito ředitelé strukturovat a vést iniciativy, které zlepšují služby občanům a podporují inovace a konkurenceschopnost. V soukromém sektoru mohou zvyšovat efektivitu v rámci organizace, což vede k vyšší produktivitě týmu a větší spokojenosti zákazníků.

Jako veterán ve světě ředitelů pro umělou inteligenci jsem tuto roli převzal loni v září, po více než 25 letech ve společnosti Dell Technologies, kdy bylo ředitelem pro umělou inteligenci pouze 30 společností. Nyní jich je více než 120 napříč různými průmyslovými odvětvími a každý den přibývají další.

Během svého působení jako CAIO jsem často poskytoval rady našim zákazníkům ohledně této role a nezbytných úvah v jejich organizacích. Ačkoliv je každá organizace jedinečná, zde jsou některé rady pro AI lídry, jak efektivně přistupovat k této technologii:

1. Mějte jasně vydefinované, čeho chcete s AI dosáhnout.

Jak vypadají kvalitní data a jaký je proces jejich identifikace? Bez jasného porozumění vašim cílům je obtížné rychle rozhodovat o správném modelu řízení, datové strategii a technologických investicích.

2. Neexistuje univerzální přístup k implementaci AI.

Co funguje pro jednu organizaci, nemusí fungovat pro jinou. Například ne každý případ použití generativní AI vyžaduje stejné investice do infrastruktury. Definujte své cíle a určete, jak (nebo jestli) je AI vhodná pro jejich dosažení.

3. Přistupujte k AI ze tří odlišných perspektiv:

Obchodní stránka: Rozpoznejte transformační potenciál AI, identifikujte správné případy použití a získejte podporu vedení.

Technická stránka: Hluboké porozumění základům AI technologie a její aplikace na reálné problémy.

Lidská stránka: Komunikujte strategii AI zaměstnancům, zákazníkům a partnerům. Budujte podporu pro její přijetí mezi interními zúčastněnými stranami.

4. AI inovace vyžaduje široký a otevřený ekosystém.

Otevřené modely a technologie urychlily cestu mnoha prvním uživatelům AI, včetně společnosti Dell Technologies. Přístup k otevřeným modelům a technologiím může urychlit pokrok a podporovat globální inovace.

Tyto principy mi pomohly vydefinovat a zdokonalit AI strategii společnosti Dell. V mé roli ředitele pro umělou inteligenci se zaměřuji na vyvážení potenciálu AI s minimalizací rizik. S radostí sleduji, jak organizace po celém světě přijímají novou éru vedení, a těším se na další spolupráci s kolegy při navigaci touto technologickou revolucí.

Autor: Jeff Boudreau, ředitel pro umělou inteligenci (CAIO), Dell Technologies