 »   »  Novým vlastníkem ACTIVE 24 se stala dánská investiční společnost Axcel

Dohromady tyto společnosti poskytují služby zhruba 350 tisícům zákazníků na osmi evropských trzích.

ACTIVE 24 v minulém roce oslavila dvacet let na českém trhu a za tuto dobu změnila svého vlastníka počtvrté. Původní firmu působící pod názvem Globe Internet odkoupila od českých zakladatelů v roce 2004 Active ISP, v roce 2006 celou Active ISP převzala norská skupina Mamut ASA, která v roce 2011 přešla do vlastnictví společnosti Visma. Ta nyní prodává všechny své webhostingové aktivity investiční společnosti Axcel.

ACTIVE 24 patří k významným hráčům na české webhostingové scéně a své služby poskytuje také zákazníkům na Slovensku, v Holandsku, Španělsku, Velké Británii a Německu.

Axcel je investiční společnost s hlavním sídlem v Kodani, založená v roce 1994. Spravuje kapitál soukromých investorů a investuje především do středně velkých podniků v různých odvětvích, u kterých vidí velký potenciál pro organický růst i příležitost k dalším akvizicím. V současnosti disponuje pěti fondy s celkovým kapitálem v hodnotě 2 miliardy eur. Axcel dosud neinvestoval do hostingového odvětví, ale vlastní IT společnosti Consica a EG.

„Axcel je finančně silný a zkušený investor, kterého jsme po mnoha letech stabilního organického růstu potřebovali k tomu, abychom mohli realizovat nové strategické cíle “, říká Petr Šmída, jednatel ACTIVE 24, „Těším se, že ACTIVE 24 a Loopia využijí zkušenosti svého nového vlastníka k posílení svého postavení nejen dalším organickým růstem, ale i formou akvizic.“

ACTIVE 24, s.r.o. je přední český registrátor domén a poskytovatel webhostingových služeb. Společnost se zaměřuje na malé a střední podniky, kterým nabízí kompletní internetová řešení. Jde především o webhosting včetně řešení pro tvorbu a správu webu, e-maily a serverová řešení s garantovaným výkonem. ACTIVE 24 důsledně sleduje a rozvíjí současné trendy technického vývoje a naslouchá potřebám zákazníků, díky tomu může nabízet služby ve vysoké technické kvalitě a s kvalitní zákaznickou podporou. ACTIVE 24 je firmou s prověřenou historií a ve svém oboru působí více než 20 let.

ACTIVE 24:

Petr Šmída, jednatel

e-mail: smida.petr@active24.cz