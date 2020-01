 »   »  NVIDIA AI & HPC Academy v Ostravě

Jedná se o sérii tzv. hands-on školení NVIDIA Deep Learning Institute, které účastníkům ukáží, jak optimálně navrhnout a implementovat algoritmy úloh umělé inteligence na výkonné superpočítače. Zeptali jsme se Víta Vondráka, ředitele IT4Innovations a Petra Plodíka, obchodního ředitele M Computers, co pro účastníky akademie připravili.

IT4Innovations je od roku 2018 NVIDIA Deep Learning Institute pro univerzity. Co získání této certifikace přináší?

VV: Certifikace NVIDIA Deep Learning Institute nám umožňuje organizovat kurzy pro naše uživatele v oblasti hlubokého učení, o které je vzhledem k rostoucí popularitě problematiky umělé inteligence a vysoce výkonnostních výpočtů enormní zájem. Jen za minulý rok jsme organizovali tři kurzy, které byly pokaždé plně obsazeny. I proto jsme se rozhodli vyjít našim uživatelům vstříc a zorganizovat pro ně počátkem února ve spolupráci s firmami NVIDIA, M Computers s.r.o. a celoevropskou výzkumnou infrastrukturou PRACE, unikátní akci s názvem NVIDIA AI & HPC Academy. Jedná se o tři celodenní kurzy, které umožní účastníkům získat ucelený pohled na problematiku využití technologií světového lídra, firmy NVIDIA, pro oblast umělé inteligence a vysoce výkonnostních výpočtů.

Právě získání této certifikace, společně s instalací superpočítače NVIDIA DGX- 2 specializovaného na problematiku umělé inteligence v našem centru, pomohlo naplno rozběhnout naši spolupráci se společností NVIDIA, potažmo s firmou M Computers s.r.o., která je zástupcem NVIDIA produktů pro český trh.

Čím je NVIDIA HPC & AI Academy ojedinělá?

VV: Všechny kurzy povedou špičkoví lektoři certifikovaní pro nabízená školení právě firmou NVIDIA. Díky tomu budou mít účastníci příležitost konzultovat danou problematiku s nejlepšími odborníky pro tuto oblast. Navíc všechna námi organizovaná školení jsou určena převážně pro akademickou a výzkumnou komunitu. NVIDIA AI & HPC Academy je ale určena také zájemcům ze soukromé sféry, a v případě kurzu Fundamentals of Deep Learning for Computer Vision zcela zdarma, což je naprosto ojedinělé. Účastníci se během něj seznámí s technikami hlubokého učení pro celou řadu úloh počítačového vidění, včetně trénování a nasazení neuronových sítí.



Vít Vondrák, ředitel IT4Innovations

PP: Školení NVIDIA Deep Learning Institute představují špičku ve vzdělávání v oblasti umělé inteligence. Bývají často jako součást největších světových konferencí (např. GPU Technology Conference v americkém San José). Máme radost, že se nám tato školení povedlo přenést do Ostravy. Jedná se vlastně o první akci tohoto typu a rozsahu v regionu střední a východní Evropy – na první dva dny akademie plánujeme kapacitu 120 účastníků.

Lektory vašich kurzů jsou přední zahraniční řečníci. Bývá tomu tak často, nebo je tomu tak jen u NVIDIA AI & HPC Academy?

VV: Velká část kurzů, které u nás pořádáme je organizována pod záštitou celoevropské výzkumné infrastruktury PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) sdružující evropská superpočítačová centra. Jsme jedním z tzv. PRACE Training Center, což má mimo jiné tu výhodu, že máme kontakty s uznávanými odborníky z celé Evropy a ti tak často bývají lektory našich kurzů. Jsme rádi, že pro NVIDIA AI & HPC Academy přijali naše pozvání kolegové z bavorského Leibniz Computing Centre (LRZ), Volker Weinberg a Momme Allalen.

Jak vnímáte rychlé tempo technologického pokroku v oblasti HPC a rychle se rozvíjející nástroje umělé inteligence?

PP: Je to neskutečné, ale exponenciální nárůst výkonnosti superpočítačů stále pokračuje a vzestup umělé inteligence tomu dal další impuls. Společnost NVIDIA, kterou v České republice zastupujeme, je lídrem v oblasti umělé inteligence a svoji pozornost dnes směřuje především do vývoje softwarových nástrojů, abychom dokázali výkon superpočítačů efektivně využít. A právě to je jeden z hlavních cílů NVIDIA AI & HPC Academy. Účastníky akademie to na praktických příkladech naučíme.



NVIDIA Tesla V100 – nejrychlejší AI akcelerátor současnosti

VV: Tempo je opravdu vysoké, a proto se snažíme s okolním světem držet krok a poskytovat uživatelům našeho centra IT4Innovations přístup k nejmodernějším technologiím srovnatelným s evropskými i celosvětovými standardy. V březnu 2019 jsme spustili systém NVIDIA DGX-2 s 16 GPU Tesla V100, který je sám o sobě nejvýkonnějším samostatným systémem pro výpočty v oblasti umělé inteligence na světě. Na podzim jsme naše centrum rozšířili o další superpočítač Barbora, jehož součástí jsou i servery vybavené v současnosti nejvýkonnějšími GPU V100 firmy NVIDIA, a které tak rovněž poskytují vhodné prostředí pro využití nástrojů umělé inteligence. Do konce roku 2020 navíc IT4Innovations plánuje v rámci evropského společného projektu EuroHPC spustit tzv. petascalový systém s názvem EURO_IT4I, který se zařadí mezi desítku nejvýkonnějších evropských superpočítačů a předpokládáme, že významnou pozici zaujme v celosvětovém žebříčku TOP500. I v rámci tohoto superpočítače plánujeme významnou část výpočetních kapacit specializovat na oblast umělé inteligence. Budování takové infrastruktury však vyžaduje i odpovídající znalosti a softwarové prostředí. Rovněž v této oblasti se proto snažíme nezaostávat za svým okolím.



Petr Plodík, M Computers

Jak z tohoto pokroku v HPC a AI mohou těžit uživatelé systémů umístěných v IT4Innovations?

VV: K našim superpočítačům má přístup prakticky kdokoli z akademické i průmyslové sféry v Česku. Kromě přístupu k nejmodernějším systémům HPC nabízíme také poradenské služby a spolupráci za účelem využití potenciálu HPC a AI. Jsme součástí celoevropské výzkumné infrastruktury PRACE, evropského centra excelence pro optimalizaci HPC aplikací, sítě evropských digitálních inovačních hubů a předpokládáme, že se brzy staneme i členem sítě evropských center kompetence v oblasti HPC. Díky tomu můžeme zprostředkovat všechny služby těchto institucí naší uživatelské komunitě. Pro naše uživatele je rovněž přínosem, že úzce spolupracujeme i s technologickými lídry v oblasti HPC a AI jako je Intel a NVIDIA a ve spolupráci s nimi nabízíme kurzy pro akademickou obec i průmysl s cílem ukázat, jak efektivně využívat technologie, které vyvíjejí.

A objevují se tyto systémy i v jiných institucích?

PP: Tradičně nejsilnější oblastí superpočítačů a infrastruktury pro umělou inteligenci jsou opravdu především výzkumné instituce – v České republice tedy jak vysoké školy, tak ústavy Akademie věd. Vedle DGX-2 superpočítače na IT4Innovations jsme dodávali například výpočetní cluster projektu RCI na ČVUT v Praze, nebo nový superpočítač na Ústavu organické chemie a biochemie. Pozadu nezůstává ani statní správa, kde jsme řešili systémy pro analýzu obrazu a videa, nebo úlohy v oblasti kybernetické bezpečnosti. A do budoucna počítáme s rozvojem v oblasti komerčních zákazníků, ke kterému věříme, že přispěje právě NVIDIA AI & HPC Academy.

Je ještě možné se na NVIDIA AI & HPC Academy přihlásit?

VV: Jsem velmi rád, že se potvrdily naše předpoklady a o tuto akci je velký zájem. Registrace již byla spuštěna a počet volných míst rychle ubývá. Kapacita kurzů pro akademickou obec 5. a 6. února je již zcela vyčerpána, nicméně ještě zbývají volná místa na první dva dny, v rámci kterých proběhne kurz Fundamentals of Deep Learning for Computer Vision. Proto bych doporučil případným zájemcům, ať neváhají a na akci se co nejdříve registrují. Více informací o NVIDIA AI & HPC Academy čtenáři naleznou na stránkách http://nvidiaacademy.it4i.cz/