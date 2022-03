O zlepšení vašeho běžeckého tréninku se postarají nové HUAWEI WATCH GT Runner

Huawei chce s nimi poskytnout skvělého pomocníka pro všechny běžce, kteří to se svým tréninkem myslí vážně. Důkazem toho je množství chytrých funkcí, které do řady GT přináší vychytávky jako je virtuální trenér, nadstandardně přesná GPS a důkladná analýza běžeckého výkonu. Dostupné u nás budou od 7.3. za cenu 6999 Kč. Až do 20.3. navíc k nákupu hodinek obdržíte zdarma sluchátka Huawei FreeBuds4i.

Jako ultralehký hrudní pás, co nosíte na zápěstí

Nové HUAWEI WATCH GT Runner jsou určeny milovníkům pohybu a běhu. Mají nový vylepšený modul srdečního tepu HUAWEI TruSeenTM 5.0+, který funguje na bázi osmi fotodiod uspořádaných do kruhu a dvou sad světelných zdrojů, které v kombinaci se zakřivenou čočkou snižují ruch vnějšího světla. Výsledkem je naprosto přesné měření srdečního tepu, které se při intervalovém tréninku hravě vyrovná měření z hrudního pásu. Měřeni SpO2 je samozřejmostí. Třešničkou na dortu je celkový design a ultralehká konstrukce. HUAWEI GT RUNNER váží pouhých 38,5 g, takže je na zápěstí prakticky neucítíte. Jejich pouzdro je totiž vyrobené z polymerových vláken s keramickou povrchovou úpravou. Korunka je vyrobena z titanové slitiny. Kombinace těchto materiálů je zárukou odolnosti a kvality. Samozřejmostí je pak voděodolnost do 5 ATM.

Přesné měření trasy

Vylepšená anténa GPS Dual-Band Five-System GNSS, která v sobě skrývá 5 satelitních systémů (GPS + Beidou + GLONASS + Galileo + QZSS) zaručuje, že měření trasy je přesnější než kdy předtím. Inovativní konstrukce plovoucí antény poskytuje lepší konektivitu a výkon GPS, který je až o 135 % lepší v porovnání s jinými modely. To vše nemá žádný vliv na baterii, která vydrží bez nabíjení až 14 dní.

Chcete mít osobního trenéra pořád „po ruce“?

Začínáte běhat nebo chcete jen zlepšit své výsledky a techniku? S HUAWEI WATCH GT Runner je vám nonstop k dispozici virtuální trenér, který plánuje váš trénink a koučuje vás na základě prezicního měření pomocí dvou nově vyvinutých systémů. První najdete pod názvem Huawei Running Ability Index. Tento software funguje na bázi umělé inteligence a pečlivě sleduje vaše výkony a analyzuje je na pravidelné týdenní bázi. Na základě vašich výsledků a vámi zadaných cílů vám sestaví tréninkový plán na míru.

Profesionální běžecký tréninkový systém HUAWEI TruSportTM poskytuje uživatelům hloubkovou analýzu, která jim nabízí celkový pohled, jako je intenzita tréninku, objem tréninku, doba regenerace atd. Využitím těchto dvou systémů může každý běžec dosáhnout svého osobního maxima.

Spolupráce s Adidas Runtastic

HUAWEI WATCH GT Runner nabízí svým uživatelům propojení s různými fitness aplikacemi, ať už je to Fitify, Komoot nebo Health Sync. Huawei si ale ve spolupráci s Adidas pro vás připravil malé překvapení. Každý zákazník, který si zakoupí nové GT Runner, dostane ve vybraných prodejnách zdarma na rok prémiový účet v aplikaci Runtastic v hodnotě 1590 Kč. K aktivování členství dostane u vybraných prodejců speciální promo kód, který vloží v rámci svého profilu v Runtastic do kolonky „Adidas running“, kterou najde v nastavení profilu. Promo kódy jsou platné nejpozději do 30. 4. a k dispozici do vyčerpání zásob.

Kompatibilita s Android a iOS

HUAWEI WATCH GT Runner můžete spárovat s jakýmkoli telefonem, ať už máte Android nebo iOS. Stačí si stáhnout aplikaci HUAWEI Health App z Huawei AppGallery a všechny potřebné informace máte rázem na dosah ruky.

HUAWEI WATCH GT Runner budou v prodeji od 7. 3. v barvě Black za 6999 Kč

