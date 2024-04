Objevte nejnovější trendy a vize na konferenci Kam kráčí digitální sítě Olomouc 2024

Konference Kam kráčí digitální sítě Olomouc 2024 přinese souhrn rapidního vývoje telekomunikačních technologií a dalších ICT oborů. Akce návštěvníkům nabídne přednášky z digitálního světa, legislativy a inovací již 25. 4. 2024 v NH Hotelu v Olomouci. Expozice s více než 50 stánky je ideálním místem pro budování nových obchodních vztahů a navazování kontaktů s klíčovými hráči v odvětví. Díky platformě pro plánování schůzek si účastnici mohou naplánovat setkání s ostatními návštěvníky na přesný čas a místo, což umožní efektivně využít účasti a rozšířit obchodní rozhled a příležitosti.

Prezentace nových technologií zajistí nejen hlavní partneři konference jako je SITEL, spol. s r.o., Vodafone Czech Republic a. s., Quantcom, a.s., Ericsson. Hlavní program se zaměří na aktuální témata a trendy v oboru. Konference se podívá na problémy a výzvy, kterým podnikatelé v telekomunikacích čelí z různých perspektiv a nachází nové přístupy k jejich řešení. Součástí programu budou interaktivní diskuse a panelová setkání, která nabídnou prostor pro aktivní zapojení, sdílení názorů a výměnu zkušeností s ostatními účastníky.

Program obsahuje mnoho zajímavých témat jako je umělá inteligence jazykové modely a AI – hodný sluha, zlý pán. Přednáška přináší nejpodstatnější z využívání umělé inteligence. Jazykové modely vtrhly na scénu s velkou pompou a přinesly nové příležitosti i problémy k řešení. V rychlém přehledu se podíváme, jak k nim přistupovat, co od nich můžeme čekat, jak nám mohou pomoci a kdy naopak přidělat hromadu práce. Přednáška na téma havarijní servis optických sítí. Kritickým faktorem dostupnosti transportní vrstvy a zajištění její fyzické bezpečnosti je správné nastavení havarijního servisu s non-stop celoplošným pokrytím. Prostřednictvím praktických ukázek v tomto bloku přednáška ukáže mnohdy nečekané situace, které v denní praxi provozování optické sítě nastávají.

Den před konferencí 24.4.2024 se uskuteční seminář na téma kybernetická bezpečnost pro ISP. Proč je důležité se setkat nad tématem, které je tolikrát opakované? Navíc v době, kdy nový Zákon o kybernetické bezpečnosti (NZKB) nedostal v Legislativní radě vlády (LRV) zelenou a je možné, že se celá kyber regulace pozdrží? Dostávají se k nám podklady různých nově zřízených firem, které se rozhodly vyrůst na tématu kybernetické compliance. Ve svých prezentacích berou za dané, že i mikropodniky budou nucené postupovat při plnění požadavků NUKIB stejně jako mnohem větší firmy. Platí však zásada přiměřenosti! K čemu by byl malému ISP se statusem mikropodniku XDR napojený na SOC? Proč by měla firma s osmi zaměstnanci přecházet na procesní řízení? Jak zabezpečit přiměřenou detekci hrozeb v síti poskytovatele? Co znamená pojem Bezpečnost dodavatelského řetězce pro lokální podnik poskytující digitální služby a připojení? Jak správně aplikovat Varování NUKIB před některými dodavateli? Co je to analýza rizik? Kyberbezpečnostní regulace nebude jednoduché téma, vyvarujme se v období přípravy regulace fáze VV, tedy Vystraš a Vyfakturuj.

Novinkou v rámci konference bude KKDS GOLFOVÝ TURNAJ přináší jedinečnou možnost setkat se s klíčovými klienty, partnery a zákazníky z oblasti Telco a ICT. Pro nehráče je připravena možnost účasti v golfové akademii pod vedením trenérů z Golf Resort Olomouc. Přijďte si golf vyzkoušet, pozvání platí i pro zájemce, kteří nikdy v rukou golfovou hůl nedrželi. Turnaj se koná v pátek 26. 4. 2024, startuje se postupně od 10,00 hodin. Kompletní program s registrací je na webu ISP-konference www.isp-konference.cz