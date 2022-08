Oblíbené jídlo na firemní snídani ve startupu

Kdo by nemiloval dlouhé víkendové snídaně, kdy si člověk může dopřát zdravé palačinky, lívance s ovocem, ovesné kaše nebo vymýšlet nové recepty? Jenže během pracovního týdne je realita úplně jiná.

Příliš mnoho lidí si ráno před prací nedá nic jiného než kávu, chleba nebo koblihu. Někteří se dokonce rozhodnou snídani úplně vynechat. Jedním ze způsobů, jak tento trend zlepšit, je nabídnout zaměstnancům na začátek dne vydatnou nebo zdravou snídani.

Snídaně zdarma jako pracovní benefit

Existuje celá řada důvodů, proč by firma mohla poskytovat snídaně jako bezplatný benefit. První důvod je zcela prostý. Snídaně zdarma motivuje lidi, aby přišli do práce včas.

Za druhé snídaně v kanceláři zlepší ranní pohodu zaměstnanců. Navíc jejich koncentrace se může výrazně zlepšit, když začnou den správnou nohou.

Zahájení pracovního dne společným jídlem je pro zaměstnance báječným způsobem, jak se před začátkem práce sblížit. Posadit se k jednomu ze stolů v jídelně, popovídat si o tom, na čem právě pracují, nebo co chystají na víkend, navodí dobrou atmosféru.

Firemní snídaní ve startupu či jakékoliv jiné firmě se zaměstnanci naučí spolupracovat a pomáhat si s pracovními úkoly.

Stejně jako zaměstnavatelé investují do nejnovějšího softwaru a technologií, aby zvýšili produktivitu práce, mohou investovat i do zdravého stravování na pracovišti, aby pomohli svým zaměstnancům pracovat efektivněji. Není to zas tak složité a nákladné, jak by se mohlo zdát.

Zdravá firemní snídaně zlepší koncentraci a náladu každého zaměstnance. Autor: Pixabay.com

Oblíbená jídla na firemní snídani

Co servírovat na firemní snídani? Zaměstnavatelé, kteří nejsou příliš omezení rozpočtem, volí pro své zaměstnance bufetovou snídani. Bufet nabízí výběr jídel, který uspokojí většinu (ne-li všechny) chuťové buňky.

Z teplých jídel lze servírovat míchaná vejce podávaná buď jen tak, nebo s přílohami jako jsou papriky, žampiony a rajčata. Oblíbené jsou také omelety, vafle nebo palačinky.

Ze studených jídel se často servírují muffiny, croissanty, ovocné saláty, jogurty a cereálie nebo různé druhy koláčů. Například borůvkový koláč je plný antioxidantů a podporuje funkci mozku, takže je pro zaměstnance ideální. Avšak v práci je lepší volit kanadské borůvky, které nebarví.

Kdo nemá rozpočet tak velký, může zvolit servírovanou kontinentální snídani. Jejím základem je chléb či jiné pečivo, máslo, marmeláda nebo med. Jako nápoje se podávají čaj a káva.

Při plánování každé firemní snídaně je třeba myslet na to, že stále více zaměstnanců se stává vegany nebo vyhledává potraviny s co nejmenším obsahem kalorií, nezdravých tuků a sacharidů. Proto by kancelářská snídaně měla obsahovat i veganské varianty.

Smoothie bar, sojové nebo mandlové mléko, hnědý cukr, banány nebo ořechy navíc přispívají k lepší pracovní morálce a výkonnosti nejen veganů.

Firemní snídaně zdarma možná nejsou pro každého zaměstnavatele. Avšak mnohé startupy nebo naopak velké firmy už je běžně nabízejí, aby zaměstnanci mohli lépe vykonávat svou práci. A když budou zaměstnanci lépe pracovat, zaměstnavatelé se stanou konkurenceschopní. To za to přece stojí, ne?