Od GEO po videoreklamu. WebTop100 nabídne průřez tím, co se právě řeší v digitálním marketingu

Jak dostat značku do odpovědí AI, kam co nejefektivněji nasměrovat reklamní rozpočet, jak nastartovat další růst e-commerce a jak AI promění práci marketingových a agenturních týmů?
12. listopadu se v pražském Hotelu Duo potkají odborníci, kteří tyto otázky řeší každý den. Program tradiční konference WebTop100 přinese pohled na různé disciplíny digitálního marketingu i zkušenosti přímo z praxe.
Vedle vyhledávání a AI se program věnuje e-commerce, online videu, influencer marketingu, brandingu, kreativitě i transformaci digitálních týmů. Během dne se představí také nejlepší digitální projekty letošního ročníku soutěže WebTop100.
Jak se zviditelnit před AI algoritmy?
Online vyhledávání se rychle proměňuje. Roman Dobiáš z Dognetu ukáže, jak se bude v blízké budoucnosti měnit hledání informací, zboží i služeb a co to bude znamenat pro weby a značky, které chtějí zůstat viditelné.
Kam se posouvá e-commerce?
Česká e-commerce má za sebou dvě dekády růstu, ale prostor pro další snadné nabírání zákazníků se zmenšuje. Matěj Kapošváry, Customer Director v Notinu, ve své přednášce Půl cesty za sebou: česká e-commerce v datech a kontextu ukáže, kde může být další růst – v nových kategoriích, vyšší frekvenci a loajalitě zákazníků nebo v přeshraničním prodeji.
Do programu se zapojí také Pavel Cvetler ze Shoptetu, který stojí na pomezí technologií a byznysu.
Co udělá AI s lidmi a firmami?
AI už není jen nástroj pro jednotlivé úkoly. Mění způsob práce celých týmů a někde i fungování samotných firem.
Jan Bezděk a Josef Horký ze SiteOne proto nepřijdou s další teorií o budoucnosti AI, ale s vlastní zkušeností. V přednášce Naše vlastní transformace ukážou, co v agentuře přestali dělat, co naopak posílili a co je změna naučila.
Na lidskou stránku technologické změny se zaměří Aneta Martinek z #HolkyzMarketingu. Ve své přednášce Kognitivní přetížení v době AI ukáže, proč ani větší produktivita díky AI nemusí znamenat méně práce a jak se v důsledku nových nástrojů mění pracovní workflow.
A AI se dostane také přímo do kreativity. Daniel Bohuslav ze Sherpas v přednášce Brand na hraně průměrnosti: kdy v kreativě (ne)funguje AI upozorní na situace, kdy je umělá inteligence dobrým pomocníkem – a kdy už lidský úsudek, kontext a zkušenost nenahradí.
SEO v éře AI
Pavel Ungr se zaměří na to, jak se optimalizace pro vyhledávače mění s příchodem AI. Ukáže, které principy zůstávají důležité, jak se mění práce s obsahem a kde se v nové realitě potkává klasické SEO s GEO.
Když YouTube soupeří s televizí
Přesun reklamních rozpočtů z televize do online videa už řada firem řeší v praxi. Ondřej Sláma, marketingový konzultant a odborník na videoreklamu, společně s Kateřinou Janouškovou ze Stada nechají návštěvníky nahlédnout do projektu, který se pokusil o kompletní přechod z televizní reklamy na YouTube. Přednáška YouTube místo TV reklamy? Praktická zkušenost nabídne pohled na to, co fungovalo, co překvapilo a jak taková změna vypadá mimo prezentace a teorie.
Co funguje v influencer marketingu?
Influencer marketing se mezitím posouvá od experimentování k disciplíně, u níž firmy očekávají konkrétní výsledky. Petr Srna, CEO agentury WOO, představí Zprávu o stavu influencer marketingu za rok 2026. WOO má za sebou více než tisíc influencerských kampaní v sedmi zemích a dlouhodobě se věnuje také kultivaci a vzdělávání oboru.
A to není zdaleka všechno!
Jednou z méně tradičních cest, jak se odlišit, je práce se zvukem. Barbora Truksová z Trebledu v přednášce Buďte rozpoznatelní i poslepu díky sonic brandingu ukáže, jak může zvuk ovlivnit vnímání značky a její zapamatovatelnost v prostředí, kde jsou zákazníci vystaveni stále většímu množství podnětů.
V programu najdete také Vojtěcha Prokeše z Behavio Labs, který představí výsledky testování vítězných brandových kampaní z letošního ročníku.
WebTop100 nabídne i výsledky soutěže
Program ale nekončí u přednášek. V průběhu dne budou postupně vyhlášeni vítězové soutěže WebTop100 v kategoriích od brandových a výkonnostních kampaní přes SEO, videoreklamu a influencer marketing až po firemní weby, e-commerce, produktový design a digitální transformaci. Na závěr přijdou na řadu také celkoví vítězové – Projekt roku, Autor roku a Osobnost českého digitálu 2026.
Těšit se můžete i na podvečerní číši vína a networking.
Konference WebTop100 se koná 12. listopadu od 9:00 v Hotelu Duo v Praze 9. Profily řečníků a anotace přednášek najdete na oficiální stránce akce, kde můžete pořídit i vstupenky.
Děkujeme generálnímu partnerovi SiteOne, hlavním partnerům Dognet a Shoptet Premium, i dalším partnerům, kterými jsou společnosti Spotera a Animato. Produktovými partnery jsou Behavio Labs a EasyEvent, odborným garantem je Sherpas a mediálními partnery jsou Marketing Journal, Lupa.cz, Podnikatel.cz a Ecommerce Bridge. Organizátorem akce je TUESDAY Business Network a produkci zajišťuje Internet Info.