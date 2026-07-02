Na scénu vstupuje Software Defined Automation (SDA – softwarově definovaná automatizace) – koncept, který boří zdi mezi světem IT a výrobních technologií. Co to znamená pro české průmyslové firmy a proč je podle expertů z českého Siemensu tento přechod nevyhnutelný?
Představme si továrnu, kde změna výrobního programu neznamená týdny přeprogramovávání robotů, přeškolování zaměstnanců, výměnu řídicích jednotek a natahování nových kabelů. Představme si prostředí, kde se aktualizace řídicího systému provádí vzdáleně kliknutím myši, podobně jako když si aktualizujeme aplikaci v telefonu. Místo, kde se výkon řídicí jednotky (PLC) škáluje podle aktuální potřeby, aniž by bylo nutné fyzicky měnit hardware v rozvaděči. To není sci-fi z roku 2050, je to realita Software Defined Automation, kterou Siemens přináší na trh.
„Tradiční automatizace dneska naráží na svoje limity. Po léta platilo, že hardware definoval možnosti softwaru; inženýr vybral PLC a tím určil strop výkonu, paměti a konektivity. Pokud chtěl inovovat, musel často ‚železo‘ vyměnit,“ popisuje dosavadní praxi Tomáš Froněk, ředitel pro rozvoj prodeje pro střední a východní Evropu ze společnosti Siemens. „SDA tento systém zásadně mění. Hardware se dostává do role nosiče a veškerá inteligence, ﬂexibilita a hodnota se přesouvají do softwarové vrstvy.“
Konec diktátu hardwaru
Podstatou změny je oddělení softwaru od hardwaru, což v praxi znamená na prvním místě virtualizaci řídicích systémů. Siemens se svým portfoliem Industrial Operations X ukazuje, že řídicí jednotka SIMATIC už nemusí být jen fyzická krabička. „Může to být tzv. kontejner, který běží na průmyslovém edge zařízení, na serveru v datovém centru továrny, nebo dokonce v cloudu,“ popisuje novou filozofii automatizace Froněk.
Tento posun je zásadní pro ﬂexibilitu, která naráží na limity tradiční automatizace. SDA umožňuje reagovat okamžitě: potřebujete do výroby přidat vizuální kontrolu kvality s AI? Ve světě tradiční automatizace by to znamenalo nový hardware a složitou integraci. V prostředí SDA si stačí stáhnout aplikaci z tržiště, nasadit ji do kontejneru vedle virtuálního PLC a propojit data.
Nejde o evoluci, ale o změnu myšlení
Může se zdát, že Software Defined Automation je jen další módní fráze. To je ovšem podle Froňka omyl: „Jsme svědky fundamentální změny automatizační architektury. Dosud byly IT a výrobní technologie dva oddělené ostrovy. SDA je spojuje mostem, který nelze ignorovat.“ Pro české firmy, často subdodavatele náročných nadnárodních koncernů, to znamená jediné: buď se stanou softwarově ﬂexibilními, nebo ztratí konkurenceschopnost.
Virtualizace, základní stavební kámen SDA, má řadu výhod i pro středně velké a malé firmy. Tou zásadní je, že se špičkové technologie stávají dostupnějšími. „Abyste měli chytrou továrnu, nemusíte kupovat nejdražší hardware. Potřebujete ale změnit myšlení. Zítřejší vedoucí automatizace už nebude jen elektrikář s notebookem, bude to především softwarový vývojář,“ říká Froněk.
SDA přináší do průmyslového prostředí postupy známé z IT světa, jako jsou DevOps nebo správa verzí. Zatímco v prostředí tradiční automatizace je zavádění nových verzí často noční můrou, nástroje jako Simatic AX nabízejí možnost využívat Git, automatizované testování kódu i centralizovanou správu. SDA tak nejen radikálně snižuje chybovost, ale také zkracuje dobu uvedení linek do provozu.
Další výhodou je přiblížení průmyslového prostředí mladým lidem. Absolventi, kteří vyrostli na Pythonu či C++, se dříve světu PLC vyhýbali kvůli jeho uzavřenosti. SDA jim otevírá možnost programovat průmyslové aplikace v jazycích, které znají. V době kritického nedostatku technických talentů je to obrovská výhoda.
Podhoubí pro umělou inteligenci
SDA také vytváří ideální podhoubí pro efektivní využití umělé inteligence. Pokud je řízení založené na softwaru a data jsou standardizovaná, je nasazení AI algoritmů otázkou integrace, nikoliv výměny hardwaru nebo jeho přestavby.
Tento koncept ještě dál rozvíjí Siemens Industrial Copilot. Díky generativní AI integrované přímo do inženýrských nástrojů umožňuje generovat kód pro PLC nebo vytvářet vizualizace prostřednictvím přirozeného jazyka. „Představte si, že máte na lince problém. Místo hodin procházení kódu se zeptáte AI asistenta, kde je chyba, a on navrhne opravu,“ popisuje vizi Tomáš Froněk. „SDA tady funguje jako enabler – umožňuje AI přistupovat k logice řízení způsobem, který by u uzavřených systémů nebyl možný.“
Od montovny k mozkovně
Zavedení SDA vyžaduje odvahu opustit zajeté koleje, na druhé straně pro české firmy představuje příležitost zbavit se nálepky „montovny“. „Máme skvělé techniky. Pokud spojíme naši strojařskou preciznost s moderním softwarovým přístupem, můžeme se stát lídry v dodávkách inteligentních výrobních celků,“ říká Froněk. „Zákazníci jsou stále méně ochotní platit za železo, které za pět let zastará. Chtějí platformu, která poroste s nimi.“
Budoucnost je hybridní
Znamená to konec klasických PLC? V nejbližší době určitě ne, a i proto Siemens dává přednost hybridnímu přístupu. Pro kritické, ultrarychlé aplikace bude mít specializovaný hardware vždycky své místo. Ale pro úlohy, které vyžadují ﬂexibilitu a konektivitu, bude brzy softwarový řídicí systém první volbou. Software Defined Automation není jen technologický upgrade, je to nová filozofie, první krok na přechodu k továrnám, které se dokážou adaptovat v reálném čase. „Na trať vyjíždí nový vysokorychlostní vlak, jehož palivem je software. Je na každé firmě, zda do něj naskočí, nebo zůstane stát na hardwarovém nástupišti. My jsme připraveni pomoci českým firmám v novém, softwarově definovaném světě uspět,“ uzavírá Tomáš Froněk.