Od hromadné rozesílky k chytrému CRM: kam se posouvá firemní e-mailing

Autor: Internet Info
Firemní newsletter už dávno není jen otázka dobrého předmětu a hezké šablony. Posouvá se z jednoduché rozesílky k datově řízenému kanálu, který musí zaujmout konkrétního zákazníka, projít přes algoritmy a obstát i v interním měření výkonu.
Dobře to známe z vlastní schránky. Některé e-maily bezmyšlenkovitě smažeme, jiné otevřeme, protože přicházejí ve správnou chvíli a dávají nám smysl. Pomáhá tomu personalizace, automatizace, chytré využití AI i poctivá práce s daty a doručitelností. Výsledkem jsou e-maily, které lidé nevnímají jako další rušivou zprávu, ale jako užitečný obsah, a které firmám přinášejí konkrétní obchodní výsledky.

Na to, jak tvořit newslettery, které nejsou jen další položkou v inboxu, ale součástí promyšlené práce s publikem, CRM a obchodními výsledky, se zaměří online konference MARKETING MEETING: Efektivní e-mailing a vymazlené newslettery. 

Akce proběhne 4. června 2026 od 10 hodin a pro účastníky bude k dispozici záznam.

Program nabídne pohled na e-mailing od strategie a segmentace přes CRM a právní rámec AI až po hyperpersonalizaci:

Newsletter jako publikační systém, ne série izolovaných kampaní

Proč už nestačí posílat jednotlivé kampaně bez návaznosti ukáže Jana Šobrová ze Sherpas TECH. V době, kdy algoritmy e-maily třídí a shrnují za uživatele, bude stále důležitější konzistentní komunikace, která z firmy dělá relevantního partnera ještě před samotným nákupem.

Segmentace, která nejde jen po jménu v oslovení

Jakub Pařízek z PromoGen se zaměří na personalizaci a segmentaci e-mailingových kampaní. Řeč bude nejen o základním rozdělení kontaktů, ale také o pokročilejší práci s hodnotou zákazníka a RFM modelem.

CRM jako zdroj tržeb, nejen úložiště kontaktů

 Jak z CRM udělat skutečný revenue driver vysvětlí Katerina Samuseva z Heureka Group. Představí konkrétní monetizační scénáře, jejich nastavení a měření přínosu.

AI governance jako konkurenční výhoda roku 2026

Petra Stupková z advokátní kanceláře Legitas otevře téma, které bude pro marketing stále důležitější: jak nastavit používání AI tak, aby zvyšovalo efektivitu, ale zároveň neohrožovalo reputaci firmy. 

Když výhoda není sleva

Když jste malí, nemůžete si dovolit abstraktní benefity. Jakub Kiedroń z Partners Banky vám předvede, jak v CRM převádějí absenci FX kurzu do konkrétních, klientům srozumitelných úspor, a proč to funguje lépe než jakákoli claimová kampaň.

Hyperpersonalizace už není vzdálená budoucnost

Pavel Pola z Etnetera Activate se zaměří na to, jak AI posouvá personalizaci newsletterů dál než ke klasickému dělení databáze. Pokud dříve firmy posílaly všem totéž a později začaly segmentovat, další krok směřuje k obsahu připravenému skutečně na míru konkrétnímu zákazníkovi.

Akce bude užitečná pro každého, kdo chce z e-mailingu udělat spolehlivý nástroj pro prodej i péči o zákazníky. Programpřehled řečníků konference MARKETING MEETING: Efektivní e-mailing a vymazlené newslettery najdete na stránkách TUESDAY.cz, kde se můžete i registrovat

Partnerem konference je agentura Sherpas a mediálním partnerem je MediaGuru. Akci organizuje TUESDAY Business Network a produkuje Internet Info.

