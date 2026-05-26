Od hromadné rozesílky k chytrému CRM: kam se posouvá firemní e-mailing

Dobře to známe z vlastní schránky. Některé e-maily bezmyšlenkovitě smažeme, jiné otevřeme, protože přicházejí ve správnou chvíli a dávají nám smysl. Pomáhá tomu personalizace, automatizace, chytré využití AI i poctivá práce s daty a doručitelností. Výsledkem jsou e-maily, které lidé nevnímají jako další rušivou zprávu, ale jako užitečný obsah, a které firmám přinášejí konkrétní obchodní výsledky.
Na to, jak tvořit newslettery, které nejsou jen další položkou v inboxu, ale součástí promyšlené práce s publikem, CRM a obchodními výsledky, se zaměří online konference MARKETING MEETING: Efektivní e-mailing a vymazlené newslettery.
Akce proběhne 4. června 2026 od 10 hodin a pro účastníky bude k dispozici záznam.
Program nabídne pohled na e-mailing od strategie a segmentace přes CRM a právní rámec AI až po hyperpersonalizaci:
Newsletter jako publikační systém, ne série izolovaných kampaní
Proč už nestačí posílat jednotlivé kampaně bez návaznosti ukáže Jana Šobrová ze Sherpas TECH. V době, kdy algoritmy e-maily třídí a shrnují za uživatele, bude stále důležitější konzistentní komunikace, která z firmy dělá relevantního partnera ještě před samotným nákupem.
Segmentace, která nejde jen po jménu v oslovení
Jakub Pařízek z PromoGen se zaměří na personalizaci a segmentaci e-mailingových kampaní. Řeč bude nejen o základním rozdělení kontaktů, ale také o pokročilejší práci s hodnotou zákazníka a RFM modelem.
CRM jako zdroj tržeb, nejen úložiště kontaktů
Jak z CRM udělat skutečný revenue driver vysvětlí Katerina Samuseva z Heureka Group. Představí konkrétní monetizační scénáře, jejich nastavení a měření přínosu.
AI governance jako konkurenční výhoda roku 2026
Petra Stupková z advokátní kanceláře Legitas otevře téma, které bude pro marketing stále důležitější: jak nastavit používání AI tak, aby zvyšovalo efektivitu, ale zároveň neohrožovalo reputaci firmy.
Když výhoda není sleva
Když jste malí, nemůžete si dovolit abstraktní benefity. Jakub Kiedroń z Partners Banky vám předvede, jak v CRM převádějí absenci FX kurzu do konkrétních, klientům srozumitelných úspor, a proč to funguje lépe než jakákoli claimová kampaň.
Hyperpersonalizace už není vzdálená budoucnost
Pavel Pola z Etnetera Activate se zaměří na to, jak AI posouvá personalizaci newsletterů dál než ke klasickému dělení databáze. Pokud dříve firmy posílaly všem totéž a později začaly segmentovat, další krok směřuje k obsahu připravenému skutečně na míru konkrétnímu zákazníkovi.
Akce bude užitečná pro každého, kdo chce z e-mailingu udělat spolehlivý nástroj pro prodej i péči o zákazníky. Program i přehled řečníků konference MARKETING MEETING: Efektivní e-mailing a vymazlené newslettery najdete na stránkách TUESDAY.cz, kde se můžete i registrovat.
Partnerem konference je agentura Sherpas a mediálním partnerem je MediaGuru. Akci organizuje TUESDAY Business Network a produkuje Internet Info.