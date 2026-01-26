Lupa.cz  »  Články  »  Od kabelu na koleni k evropské síti. CESNET slaví 30 let

Od kabelu na koleni k evropské síti. CESNET slaví 30 let

Zobrazit seriál >
Archiv sdružení CESNET
Autor: Archiv sdružení CESNET
Začalo to improvizovaným kabelem a kilobitovou linkou. O třicet let později stojí CESNET v jádru české vědy.
Dnes
pr článek

Sdílet

Když se Československo v prosinci 1991 poprvé připojilo k internetu, šlo o projekt několika univerzit a desítek lidí z akademického prostředí. Připojení mělo omezený dosah, kilobitové rychlosti a jasně vymezený účel: umožnit vědcům a výzkumníkům komunikaci se světem. Právě z této iniciativy postupně vyrostlo sdružení CESNET, které letos slaví 30 let a které se od prvních experimentálních spojení dostalo k infrastruktuře, na níž dnes stojí česká věda a výzkum.

Linec, Cisco a kabel vyrobený na koleni

Oficiální připojení Československa k internetu proběhlo 13. února 1992 na půdě ČVUT. Nešlo o symbolický akt, ale o plně funkční technické spojení do rakouského Lince. „Museli jsme například zřídit mezinárodní datový okruh, získat exportní licenci na router Cisco a zavázat se, že zařízení nebude použito k vývoji jaderných nebo chemických zbraní,“ vzpomíná Jan Gruntorád, tehdejší koordinátor projektu a pozdější dlouholetý ředitel sdružení CESNET. Připojení se přitom mohlo zastavit na zdánlivém detailu. Dodaný router dorazil bez kabelu nutného k propojení s modemem a nová objednávka by znamenala další měsíce čekání. „Jeden z kolegů ten kabel nakonec sám vyrobil. Bez jeho odhodlání by se připojení tehdy možná vůbec nerozběhlo,“ doplňuje Gruntorád.

První mezinárodní linka měla rychlost 9,6 kb/s, později 19,2 kb/s. Přenosové kapacity byly natolik omezené, že jakékoli větší zatížení blokovalo spojení pro ostatní. Například jediná dnešní fotografie pořízená mobilním telefonem by se tehdejším okruhem přenášela zhruba půl hodiny a po tuto dobu by ostatní uživatelé neměli k síti přístup. Podle Gruntoráda je dnešní mezinárodní konektivita akademické sítě zajišťované sdružením CESNET zhruba deset milionkrát vyšší než na počátku 90. let.

Od experimentu k instituci

Už v letech 1992 a 1993 se původní experiment rozšířil do dalších univerzitních měst. Projekt celostátní akademické sítě získal podporu ministerstva školství a stal se základem dlouhodobé spolupráce vysokých škol a výzkumných institucí. V roce 1996 pak vzniklo samostatné sdružení CESNET, které převzalo správu akademické sítě od ČVUT a začalo ji systematicky rozvíjet ve prospěch svých členů. Ve stejném roce se CESNET stal zakládajícím členem NIX.CZ, o dva roky později se podílel také na vzniku CZ.NIC, správce národní domény .cz. Druhá polovina 90. let znamenala rychlý technologický posun. CESNET spustil páteřní síť TEN-34, následně TEN-155 CZ, navázal přímé propojení s evropskými výzkumnými sítěmi a zahájil experimenty s protokolem IPv6. 

Zatímco akademická infrastruktura se v 90. letech rozvíjela plánovitě, veřejnost se s internetem seznamovala pomaleji – prostřednictvím vytáčených modemů, minutového účtování a omezené dostupnosti. Napětí kolem cen a monopolu tehdejšího telekomunikačního operátora vyústilo v roce 1998 v protesty, které poprvé otevřely otázku internetu jako veřejné služby. Právě v tomto období se zároveň definitivně ukázalo, že akademická infrastruktura se musí vydat jinou cestou než komerční trh. „Já osobně považuji rozhodnutí prodat komerční síť za jedno z těch vůbec nejklíčovějších,“ souhlasí Gruntorád.Rokem 2000 se tak CESNET jasně vymezil mezi poskytovateli internetových služeb v Česku a mohl se plně soustředit na služby pro vědecko-výzkumnou a pedagogickou komunitu i na vlastní výzkum.

Na přelomu tisíciletí CESNET dále posílil klíčové páteřní trasy, vybudoval síť CESNET2 včetně centrálních autentizačních a autorizačních systémů a dokončil přechod páteřní sítě na optická vlákna. Následovalo přímé zapojení do evropské akademické sítě GÉANT a postupné rozšíření aktivit o datová úložiště, výpočetní infrastrukturu, práci s velkými daty a výzkum vysokorychlostních přenosů. Od roku 2020 je CESNET jedním z klíčových pilířů národní e-infrastruktury e-INFRA CZ. „Cením si toho, že jsme významně přispěli k rozvoji internetu nejen v České republice, ale i v řadě zemí bývalého Sovětského svazu, zejména v oblasti Kavkazu,“ vyzdvihuje ještě Gruntorád globální přesah sdružení, díky němuž vzniklo několik velmi světově úspěšných spin-off firem.

CESNET vznikl v době, kdy internet v Česku teprve hledal svou podobu. Tři dekády poté zůstává pevnou součástí akademického prostředí a technickým zázemím, které samo o sobě nepoutá pozornost, moderní věda a výzkum by se bez něj však neobešly.

Dále u nás najdete

Vyzkoušejte osvědčený recept na špagety carbonara

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Pamětí je málo, trh počítačů nejspíš letošní úspěch nezopakuje

Trump chce nejlepší ledoborce navzdory zákonům koupit z Finska

Evropu má závislosti na Big Tech zbavit open source

Pokud měli cukrovku rodiče, nejspíš ji budete mít i vy, říká lékař

Nemluví o vás AI? Váš obchod skončil

Bojíte se AI v iPhonu? Nový projekt vás upozorní na rizikové aplikace

Juraj Polerecký vede český a slovenský marketing Microsoftu

Řada formulářů v sociálním pojištění v roce 2026 končí

Blíž k datové suverenitě. Přichází AWS European Sovereign Cloud

Tvořte pro lidi, ne pro stroje, radí expert Googlu

Satoshi Nakamoto: Vypátrala nová kniha identitu tvůrce bitcoinu?

Jaké benefity nabízejí zdravotní pojišťovny v roce 2026?

Místo líbivých věcí začala prodávat lebky a vnitřnosti. Má vyprodáno

Nejobávanější ransomwarové gangy útočí i u nás

Koho zachrání minimální předčasný důchod?

Kdo všechno musí podat daňové přiznání k dani z příjmů?

Satoshi Nakamoto: Autoři nové knihy se domnívají, že ho vypátrali

Udržitelnost odtud potud. Čechům vadí balení telefonů bez nabíječky

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).