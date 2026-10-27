Od SEO po videoreklamu. WebTop100 nabídne průřez tím, co se právě řeší v digitálním marketingu

Jak dostat značku do odpovědí AI, kam co nejefektivněji nasměrovat reklamní rozpočet, jak nastartovat další růst e-commerce a jak AI promění práci marketingových a agenturních týmů?
12. listopadu se v pražském Hotelu Duo potkají odborníci, kteří tyto otázky řeší každý den. Program tradiční konference WebTop100 přinese pohled na různé disciplíny digitálního marketingu i zkušenosti přímo z praxe.
Vedle vyhledávání a AI se program věnuje e-commerce, online videu, influencer marketingu, brandingu, kreativitě i transformaci digitálních týmů. Během dne se představí také nejlepší digitální projekty letošního ročníku soutěže WebTop100.
AI a vyhledávání: Kdo bude vidět?
AI zamíchala kartami ve vyhledávání a otázka už nezní jen, jak se dostat na první místo v Googlu. Pavel Ungr se podívá na SEO v éře AI, na roli GEO a na principy, které zůstávají důležité i pro nové způsoby vyhledávání.
Na nákupní chování se zaměří Pavel Cvetler ze Shoptetu. Třetina online nakupujících už při hledání informací používá AI, přesto z ní na e-shopy zatím přichází jen 0,3 % návštěv. Představí data o tom, kde se zákazník rozhoduje o nákupu a co ovlivňuje, které e-shopy mu AI doporučí.
AI se přitom nepromítá jen do marketingu směrem k zákazníkům. Jan Bezděk a Josef Horký ze SiteOne ukážou, jak její nástup proměnil fungování samotné agentury.
YouTube, influenceři a růst e-commerce
Česká e-commerce má za sebou dvě dekády růstu, snadné získávání zákazníků ale končí. Matěj Kapošváry z Notina se podívá, kde hledat další příležitosti – v nových kategoriích, vyšší frekvenci a loajalitě zákazníků nebo v přeshraničním prodeji.
Na efektivitu marketingových investic se zaměří Robert Čížek z Taste. Na datech reálného klienta ukáže, kdy marketing skutečně přináší hodnotu a kdy tak pouze vypadá v reportech.
Přesun reklamních rozpočtů z televize do online videa už není jen teorie. Marketingový konzultant Ondřej Sláma představí zkušenost s kampaní, v níž YouTube převzal hlavní roli při budování brandu.
Co dnes skutečně hýbe českým influencer marketingem? Petr Srna z WOO představí nejdůležitější data a trendy roku 2026 a podívá se na ně v širších souvislostech – od vývoje trhu přes chování spotřebitelů až po obchodní výsledky značek.
Kreativita, data a práce, kterou AI nepřevezme
AI dokáže kreativní práci usnadnit, zároveň ale může vést k uniformním výstupům. Daniel Bohuslav ze Sherpas se podívá na to, kde AI v kreativě pomáhá a kde stále rozhodují strategie, kontext a lidský úsudek.
Vojtěch Prokeš, spoluzakladatel Behavio Labs, přinese data z testování vítězných brandových kampaní letošního WebTop100 a ukáže, co stojí za jejich účinkem.
AI přináší také nové nároky na samotné marketingové týmy. Aneta Martinek z #HolkyzMarketingu se zaměří na pracovní workflow a kognitivní přetížení, které může přinášet stále větší množství nástrojů a podnětů.
A co když značku nepoznáte podle loga, ale podle zvuku? Barbora Truksová z Trebledu ukáže, jak může sonic branding vytvořit značce vlastní zvukový podpis a posílit její rozpoznatelnost.
WebTop100 nabídne i výsledky soutěže
Program ale nekončí u přednášek. V průběhu dne budou postupně vyhlášeni vítězové soutěže WebTop100 v kategoriích od brandových a výkonnostních kampaní přes SEO, videoreklamu a influencer marketing až po firemní weby, e-commerce, produktový design a digitální transformaci. Na závěr přijdou na řadu také celkoví vítězové – Projekt roku, Autor roku a Osobnost českého digitálu 2026.
WebTop100 jako místo setkání
Během dne se potká digitální komunita a bude prostor pro diskuze, výměnu zkušeností i neformální setkání s lidmi z různých částí oboru. Na závěr se program přesune do neformálnější roviny a den zakončí číše vína.
Konference WebTop100 se koná 12. listopadu v Hotelu Duo v Praze 9. Profily řečníků a anotace přednášek najdete na oficiální stránce akce, kde můžete pořídit i vstupenky.
Děkujeme generálnímu partnerovi SiteOne, hlavním partnerům Dognet a Shoptet Premium, i dalším partnerům, kterými jsou společnosti Spotera a Animato. Produktovými partnery jsou Behavio Labs a EasyEvent, odborným garantem je Sherpas a mediálními partnery jsou Marketing Journal, Lupa.cz, Podnikatel.cz a Ecommerce Bridge. Organizátorem akce je TUESDAY Business Network a produkci zajišťuje Internet Info.