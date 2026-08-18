Od stínového IT ke stínové AI: nová slepá skvrna firemní bezpečnosti

Co je stínové IT a proč není jen okrajovým problémem
Stínové IT (shadow IT) označuje zařízení, aplikace a služby, které zaměstnanci ve firmě používají bez vědomí a schválení IT oddělení. Soukromý notebook připojený k firemní síti, neschválená cloudová úložiště, bezplatné nástroje stažené „jen na jeden úkol".
Nejde o okrajovou záležitost. Podle výzkumu společnosti Cisco používá téměř 80 % koncových uživatelů v práci software, který IT oddělení neschválilo. Studie z roku 2023 navíc ukázala, že až 69 % zaměstnanců vědomě obchází bezpečnostní pokyny, obvykle proto, aby rychleji splnili svůj úkol.
Motivace přitom bývá pochopitelná. Firemní nástroje jsou pomalé nebo nepružné, schvalovací proces zdlouhavý. Jenže každé neprověřené zařízení stojí mimo firemní ochranu: bez automatického záplatování, bez monitoringu, bez obrany proti pokročilým hrozbám. Stává se tak bránou pro únik dat nebo instalaci malwaru.
Nástup stínové AI: stejný problém, mnohem větší rozsah
Se stínovou AI (shadow AI) se logika fenoménu nemění, jen prudce roste jeho rozsah. Jde o používání neschválených AI nástrojů. Od veřejných chatbotů přes rozšíření prohlížeče až po AI funkce skryté v běžném firemním softwaru, které uživatel zapne bez vědomí IT.
Čísla mluví jasně. Podle reportu Palo Alto Networks State of Generative AI 2025 vzrostl objem GenAI provozu ve firmách v roce 2024 o více než 890 %. Průměrná organizace dnes provozuje kolem 66 GenAI aplikací, z nichž zhruba desetina spadá do kategorie vysokého rizika. Incidenty typu DLP (Data Loss Prevention, tedy úniky citlivých dat) spojené s generativní AI se přitom za rok zhruba zdvojnásobily. Dnes tvoří 14 % všech incidentů úniku dat.
Riziko je jiného charakteru než u klasického stínového IT. S každým zadaným dotazem může ven odejít citlivý údaj: zápis z porady, kus zdrojového kódu, osobní data zákazníků. Ta data se ukládají na cizí servery, mohou posloužit k trénování modelu a v horším případě uniknout dál. Tím se otevírá i regulatorní fronta: neřízený tok osobních údajů do externích AI služeb naráží na GDPR a od srpna 2025 také na povinnosti plynoucí z evropského nařízení AI Act.
Agentní AI: autonomie bez dohledu
K tomu se přidává další rozměr – agentní AI. Autonomní agenti pracují samostatně a bez správně nastavených mantinelů mohou získat přístup k citlivým datům nebo provést neoprávněné akce dřív, než si toho někdo všimne. Podle odhadů společnosti Gartner zažije do roku 2030 přes 40 % firem bezpečnostní nebo compliance incident spojený právě se stínovou AI. Právě proto vznikají nástroje jako bezplatný ESET AI Skills Checker, který dokáže prověřit tzv. AI skilly (moduly pro AI agenty) na skrytý škodlivý kód ještě před jejich nasazením.
Že nejde o teorii, dokládá zpráva IBM Cost of a Data Breach Report 2025: neschválené AI služby stály za zhruba 20 % bezpečnostních incidentů. Firmám, které se se stínovou AI potýkaly ve velké míře, navíc přidaly k nákladům na únik dat v průměru 670 000 dolarů.
„Zaměstnanci už léta používají neschválené nástroje, aby obešli byrokracii a pomalé interní procesy. Časté zavádění nových a uživatelsky přívětivých nástrojů umělé inteligence tento trend výrazně posílilo, což vede k tomu, že organizace bojují s identifikací a řízením neznámých hrozeb zabudovaných do jejich produktů a infrastruktury."
Ondrej Kubovič, Security Awareness Specialist, ESET
Světlá strana stínu
Stínové IT a AI přitom nejsou jen hrozby. Ukazují totiž, kde má firma mezery, jaké nástroje lidem chybí nebo kde je oficiální řešení pomalé a nepohodlné. Pokud dokáže IT tento signál správně přečíst, může vést k lepším nákupním rozhodnutím i k realističtějším interním pravidlům. Plošný zákaz zpravidla nefunguje: zaměstnanci si cestu stejně najdou, jen ještě více na temné straně síly.
Jak dostat AI ze stínu
Cesta nevede přes seznam zákazů, na který přidáváte každý nově objevený nástroj. Vede přes viditelnost a rozumná pravidla:
- Zmapujte realitu. Zjistěte, co se ve firmě skutečně používá a k čemu. Bez tohoto přehledu nevíte, co vlastně řešíte.
- Nastavte použitelná pravidla. Jasná politika přijatelného použití AI, postavená na rizikovém apetitu firmy, funguje lépe než seznam zákazů, který nikdo nečte.
- Nabídněte alternativu. Když nějaký nástroj zakážete, dejte lidem schválenou náhradu a jednoduchý postup, jak požádat o nový.
- Vzdělávejte. Zaměstnanci nejsou nepřátelé. Většina rizik pramení z neznalosti, ne ze zlého úmyslu.
- Monitorujte provoz. Bezpečnostní a monitorovací nástroje dokážou odhalit podezřelou aktivitu i tam, kde přímý dohled chybí.
Závěr: nejde o zákaz, jde o řízený provoz
Kybernetická bezpečnost odjakživa balancuje mezi omezením rizika a podporou produktivity. Stínová AI tenhle balanc jen zostřuje. Nejde o to AI zakázat, jde o to dostat ji ze stínu do řízeného provozu, kde firma ví, jaké nástroje se používají, k čemu a s jakými daty. To je rozdíl mezi technologií, která firmě pomáhá, a slepou skvrnou, o které se management dozví až ve chvíli auditu nebo incidentu.