Od webhostingu po cloud: co všechno dnes nabízí FORPSI

Co si lidé myslí, že FORPSI nabízí
Když se řekne FORPSI, většina lidí si vybaví registraci domény a webhosting pro firemní web, internetový obchod nebo blog. Tuhle pověst má FORPSI zaslouženě, jenže to je jen polovina příběhu.
Kdo dnes hledá výkonný virtuální server, cloudové služby pro firmu nebo spolehlivé zálohování dat, často míří k velkým zahraničním poskytovatelům. Přitom podobné služby může najít i u českého poskytovatele, kterého možná zná už léta.
Co všechno FORPSI skutečně nabízí
Portfolio FORPSI dnes pokrývá celou škálu služeb pro vaše IT. Sháníte doménu? Máme v nabídce přes 300 koncovek. Postavíte si web sami? V takovém případě využijete náš neomezený webhosting. Potřebujete s webem trochu píchnout? Na to je tady sitebuilder SuperSite s AI průvodcem a pokud preferujete WordPress, máme ho pro vás předinstalovaný a zabezpečený v rámci služby WP Ready.
Na náročnější projekt ale tyto základní služby často nestačí a je potřeba hledat jiné komplexnější řešení. Pro takové případy nabízí FORPSI službu VPS Hosting, tedy virtuální server (VPS), kde si sami zvolíte operační systém, nainstalujete, co potřebujete, a nastavíte server přesně podle svého projektu. A pokud míříte ještě výš, rádi vám pomůžeme sestavit kompletní cloudovou infrastrukturu. Cloud už dávno není jen záležitostí velkých zahraničních hráčů, FORPSI poskytuje cloudové služby již od roku 2013.
Cloudové služby FORPSI pro firmy i vývojáře
Kdo potřebuje pružnost a škálování, najde u FORPSI celou rodinu cloudových služeb:
- Cloud Server OpenStack: výkonné cloudové servery, jejichž parametry upravíte podle aktuální zátěže, třeba před sezónou ve svém internetovém obchodě;
- Database as a Service (DBaaS): spravované databáze (databáze jako služba), o jejichž provoz a zálohy se postará FORPSI;
- Cloud Object Storage: objektové úložiště pro velké objemy dat, jako jsou fotografie, videa, zálohy nebo archivy;
- Cloud Backup: automatické zálohování serverů a počítačů do cloudu, aby data přežila i havárii disku nebo útok ransomwaru;
- FORPSI Cloud Backup for Microsoft 365: záloha firemní pošty, dokumentů na OneDrivu a SharePointu i obsahu Microsoft Teams.
Když cloud není ta pravá volba, postavíme vám fyzickou infrastrukturu
Cloud ale nemusí dávat smysl každému. Někdo potřebuje vlastní hardware kvůli výkonu, specifickému softwaru nebo požadavkům na umístění a bezpečnost dat. I v takovém případě vám FORPSI pomůže postavit fyzickou infrastrukturu na míru.
Dedikované servery vám připravíme podle vašich požadavků. Se službou Managed Server se o server starají naši technici a se službou Server housing umístíte vlastní server do našeho datacentra.
Domény, weby, servery i cloud pod jednou střechou
Velkou výhodou je, že vše spravujete na jednom místě. Doménu, webhosting, VPS Hosting i cloudové služby máte v jedné zákaznické administraci a s jednou zákaznickou podporou 24/7. Nemusíte přeskakovat mezi několika poskytovateli, fakturami a smluvními podmínkami. Cloudové služby jsme dosud nabízeli na samostatném webu, brzy ale weby sloučíme a všechny služby FORPSI, včetně těch cloudových, najdete na www.forpsi.com.
A přihlášení? Do zákaznické administrace FORPSI se můžete přihlásit i přes MojeID. Jedna identita vám tak otevře nejen vaše domény a servery, ale i tisíce dalších služeb na internetu.
Chcete mít více času a méně lítání po úřadech? Zkuste MojeID
MojeID je bezplatná služba umožňující snadné ověření totožnosti uživatelů na internetu, podobně jako třeba občanský průkaz v offline světě. Uživatelé MojeID tak mohou používat jednotné identifikační údaje pro přihlašování k různým webovým službám. Není potřeba pokaždé zakládat nový účet a procházet opakovaně zdlouhavým procesem registrace.
MojeID v současnosti podporuje několik tisíc služeb od velkých e-shopů přes knihovny až po služby veřejné správy. Kde všude může konkrétní uživatel využít svůj účet, závisí na míře zabezpečení účtu – pouze heslem, mobilní aplikací MojeID Klíč nebo systémovým či hardwarovým bezpečnostním klíčem. Díky návodům na www.mojeid.cz není zabezpečení nic složitého.
Heslo stačí právě pro přihlášení třeba do knihoven a e-shopů. Aby bylo možné přistupovat ke službám veřejné správy, je už nutné účet zabezpečit aplikací MojeID Klíč nebo jiným bezpečnostním klíčem, ověřit totožnost a přístup aktivovat. Potom mají uživatelé kdykoliv k dispozici bodové hodnocení řidiče, osobní list důchodového pojištění, výpis z Rejstříku trestů, eRecepty a mnoho dalších služeb. Třeba založení datové schránky se stává otázkou pár minut.
MojeID je tak bezpečné, že od státu získalo úroveň záruky „vysoká“. Plnohodnotně tak nahradí eObčanku a je možné se s ním přihlašovat i k těm nejlépe zabezpečeným službám.
MojeID provozuje CZ.NIC, správce domény .cz, s cílem zvyšovat bezpečnost a uživatelský komfort v online prostředí. Držitelům více doménových jmen přináší MojeID také výhodu v podobě možnosti spravovat všechny domény z jednoho místa – Doménového prohlížeče (www.domenovyprohlizec.cz).