OLED televizor už nemusíte sledovat jen za tmy. Alespoň ne ten od Samsungu

Nové OLED televizory S95B od Samsungu tento nedostatek vyřešily. Můžete je sledovat v kteroukoli denní či noční dobu a na kvalitě jejich obrazu a věrné reprodukci barev se to nijak neprojeví.

Samsung totiž při vývoji vlastního OLED televizoru vsadil na technologii Quantum Dot. Zdroj světla je tvořený samostatnými pixely, které emitují pouze modré světlo. Nad nimi je vrstva složená z quantových bodů, přes kterou světlo prochází a bez ztráty jasu tvoří přesné barvy.

Díky využití Quantum Dot panelu mají OLED televizory modelové řady S95B od Samsungu jas až 1500 nitů a tak výrazně překonávají ostatní OLED TV na trhu. Navíc se mohou pochlubit stoprocentním objemem barev, což potvrzuje i certifikace Pantone, již OLED televizory S95B získaly a která garantuje, že zobrazované barvy nejsou nijak zkreslené a přesné za všech světelných podmínek. Výsledkem je bezkonkurenční hluboká černá, čistá bílá a plné odstíny živých barev.

Skvělé herní vlastnosti

Nová modelová řada OLED televizorů Samsung se navíc pyšní všemi výhodami Smart TV od tohoto předního výrobce displejů. Funguje na operačním systému Tizen a díky aplikaci SmartThings je propojitelná s dalšími chytrými zařízeními. Hráči Xboxu ocení možnost hraní her bez konzole s Xbox Game Passem i zásadní vylepšení pohybu na obrazovce díky 4K 120 Hz, takže sebeprudší rychlost nevede ke zpožďování a rozmazávání pohybu. Nové reproduktory s vrchním vyzařováním navíc Dolby Atmos hráče plně ponoří do akce kvalitním, vícerozměrným zvukem.

Zvuk je ostatně další lahůdkou, kterou si můžete při sledování obsahu na OLED televizorech S95B vychutnat plnými doušky. Následuje totiž pohyb na obrazovce, takže vás přímo vtáhne do děje. Díky vyhrazeným reproduktorům se speciálním horním směrováním zvuku můžete zažít realistické 3D audio. Pro ještě lepší prostorový efekt můžete svůj OLED televizor doplnit soundbary od Samsungu a sladit je do jedinečné Q-Symphony, aniž by bylo nutné vestavěné reproduktory televizoru jakkoli tlumit. Antireflexní povrch obrazovky televizorů řady S95B pak umožní sledovat oblíbené filmy, seriály a jiné pořady z jakýchkoli úhlů, aniž by hrozily odrazy a nepříjemné zrcadlení.

Propojíte ji s dalšími chytrými zařízeními

Díky aplikaci SmartThings je OLED televizor od Samsungu propojitelný s dalšími chytrými zařízeními jako jsou skládací telefony s ohebným displejem Galaxy Z Flip4 a Galaxy Z Fold4. Domácnost lze rovněž ozvláštnit a vyšperkovat přizpůsobitelnými domácími spotřebiči jako jsou chladničky Samsung Bespoke, které jsou rovněž ovladatelné prostřednictvím aplikace SmartThings.

OLED televizory S95B mají neobvykle štíhlý design, který již na první pohled vypadá maximálně stylově a zároveň velice odolně. Minimalistické rámečky a tenký profil zadní strany perfektně zapadne do jakéhokoliv interiéru. Na českém trhu jsou OLED televizory od Samsungu k dispozici ve dvou velikostech o úhlopříčkách 55“ (139 cm) za doporučenou maloobchodní cenu 47 990 Kč a 65“ (164 cm) za doporučenou maloobchodní cenu 67 990 Kč. Více informací o těchto přijímačích naleznete na webu www.samsung.cz.