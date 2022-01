On-line nakupování oblečení: 6 výhod, které přináší

On-line nakupování je dnes už běžnou záležitostí. S tím jde ruku v ruce i zlepšení služeb a dostupnosti, i navýšení kapacit dopravních společností. On-line si můžeme objednat auto, dovolenou, nábytek, potraviny i oblečení. A právě na poslední segment se zaměříme. Proč se vyplatí kupovat právě módní kousky on-line a v čem je to výhodnější než nákup v kamenných prodejnách?

1. Nov é nákupní možnosti

Jako s každým novým zvykem přichází nejdříve rozpaky. Nejinak tomu bylo i v počátcích nakupování na internetu, ať už se jednalo o nákup čehokoliv. Postupně si lidé zvykali na nový způsob nakupování. Právě u módy je větší riziko, že si objednáte kousek, který vám nebude úplně pasovat. Pokud ale překonáte tuhle část, zjistíte, že zbytek je vlastně docela snadný. A to i v případě, že vám vybrané kousky do šatníku nakonec opravdu sedět nebudou. Zkrátka e-shopy se snaží svým zákazníkům vyjít maximálně vstříc. Nabízí sezónní kolekce v přehledných kategoriích, umožní vám procházet produkty na míru podle vašeho nákupního chování a celou řadu dalších služeb, kterými vás pohodlně provedou nákupem až do zdárného konce.

TIP: Z pohodlí domova se nakupuje daleko lépe než v přeplněných obchoďácích. Můžete toho ale využít i z hlediska úspory času. Pokud často býváte pod tlakem, když kupujete něco nového, buďte v klidu. Doma si vše můžete déle promyslet, porovnat jednotlivé produkty i ceny a nakonec si tak vybrat něco, co vám bude přinášet více radosti. Za lepší cenu.

2. Větší množství produktů

Internetové obchody mohou poskytnout daleko větší výběr zboží. Klasické prodejny jsou omezeny kapacitou a proto jsou limitovány množstvím kousků pro sezónní kolekce, výprodejové sekce i stálé produkty. U e-shopů tohle negativum nenajdete. Pokud hledáte jeden konkrétní produkt, najdete jej v nespočetně provedeních a v daleko větším množství.

Nápomocné vám on-line obchody budou i tehdy, pokud nejste úplně zběhlí v kombinování jednotlivých kousků. Navrhnou vám, co k sobě ladí a můžete si vybírat i z hotových outfitů takový, který vám padne přímo do oka.

3. Nastupující nov é technologie

Umělá inteligence, produkty na míru i virtuální realita, která vám ukáže, jak byste vypadali v daném produktu a zda by vám slušel. To je jen zlomek technologických vylepšení, na které můžete narazit. To vše vám má usnadnit nákupní proces a pomoci vám vybrat si. Některé větší e-shopy či vyhledávače nabízí také vyhledání podle fotky.

Kromě toho jdou s módou ruku v ruce i novější technologie při výrobě a inovativní materiály. Určitě už jste slyšeli třeba o technologii Nike Air, kterou najdete třeba v řadě tenisek Air Force. Jedná se o typ podrážky, která funguje na principu stlačeného vzduchu uzavřeného v pevné a pružné kapsli. To nabízí větší pružnost a lepší flexibilitu při pohybu, zároveň ale zachovává pevnou konstrukci.



Autor: kitzcorner / Shutterstock.com

4. Přehledn é filtrov ání

Pokud už máte jasnější představu o tom, co zrovna plánujete pořídit na sebe, můžete si výběr usnadnit zakliknutím filtrů, které vás přiblíží k vysněnému oblečení. Kromě zvolení cenového limitu můžete vybrat barvu oblečení, materiál, střih i značku. Ať už hledáte Fila tenisky, kašmírový hořčicový svetr nebo úpletové šaty, díky filtrování se vám zobrazí v mžiku.

A protože módní trendy jdou naproti i udržitelnosti a fair-trade, můžete si vybírat i podle toho, zda je vybraný kousek slow-fashion, je-li vyroben z organické bavlny či zda se jedná o udržitelný materiál.

5. Lepší možnost reklamace

Dnes už e-shopy většinou nabízí velmi pohodlný proces reklamace. Když vám produkt nebude přesně sedět, většinou k objednávce přibalí i reklamační formulář, který jen přiložíte k zásilce a odešlete ji zpět z nejbližšího výdejního místa, většinou na náklady adresáta. Jednotlivé podmínky se ale pochopitelně mohou lišit e-shop od e-shopu. Nezapomeňte proto před nákupem podmínky pročíst.