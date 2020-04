 »   »  Online konference pro markeťáky: Jak efektivně pracovat s influencery

Svět se přesunul online a influenceři mají mnohem větší dosah než dřív. Přemýšlíte, zda by spolupráce s nimi pomohla propagaci i vaší značky a nejste si jisti? Nebo máte špatnou zkušenost a potřebujete ukázat cestu? Zkušení, ale zároveň neokoukaní speakeři, které jsme pro vás vybrali, se zaměří na to, v jakých případech je spolupráce s influencery vhodným řešením a jak ji co nejefektivněji nastavit a následně změřit výsledky.

Spojte se s námi 2. června na konferenci Jak efektivně pracovat s influencery a pojďme společně prozkoumat influencer marketing ze všech možných úhlů pohledu. V této mimořádné době přinášíme konferenci online.

Koronavirová situace rozdmýchala vody influencer marketingu – některé značky své kampaně posouvají a ruší, jiné s nimi naopak začínají a vhodně je rozvíjejí. Jitka Altman na příkladech kampaní piva Excelent a virtuální kliniky EUC konkrétně ukáže, jak lze v současné době nové příležitosti strategický zhodnotit.

Značka Madeta se spojila s pekařem a cukrářem známým z pořadu Peče celá země Josefem Maršálkem. Simona Horáčková z Mindsharenám nabídne pohled mediální agentury, která přistoupila k zapojení influencera jako k důležité součásti promyšlené multikanálové kampaně.

Co je dobré si po právní stránce při spolupráci s influencery pohlídat, ať už při zadávání kampaní, ve smlouvě nebo e-mailové komunikaci? Prakticky a na příkladech českých i světových kampaní to vše vysvětlí právnička Andrea Pavelcová z eLegal.

Možnosti spolupráce s influencery a cíle, kterých lze přitom dosáhnout, představí Vojtěch Lambert z LCG New Media. Nebudou chybět ani praktické ukázky kampaní a různé typy zapojení influencerů s reálnými dopady do nastavených cílů komunikace.

Herní svět nabývá stále více na významu při relaxaci možná i vašich zákazníků. Ladislav Dyntar, zastupující divizi agentury McCann Prague zaměřenou na propojení značek a eSports, vám představí možnost spolupráce značek s influencery, tedy hráči a týmy eSports. Ukáže vám ty nejúspěšnější z nich i způsob spolupráce v tomto oboru.

Neváhejte a potkejte se s marketingovými odborníky online na konferenci TUESDAY Business Network Jak efektivně pracovat s influencery přes vaše počítače nebo mobily už 2. června.

Akci mediálně podporují odborné weby Marketing Journal, MediaGuru.cz a Newsfeed.cz. Produkci zajišťuje vydavatelství Internet Info.