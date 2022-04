První propojení optickým kabelem se v Česku začala instalovat koncem 80. let minulého století, dnes je optický internet standardem pro firmy a teprve postupně se dostává k domácnostem. „My tu síť stavíme a víme, co to obnáší. Připojení celého Česka na optiku je opravdu hodně náročná práce na desítky let, i kdyby se operátoři spojili a stát tomu vyšel vstříc,“ říká v nové IT Session Jiří Prudík ze společnosti Qauntcom, která se zaměřuje na datové připojení pro firemní zákazníky.

V centrech velkých měst už je dnes i několikanásobná optická síť, napojeny jsou průmyslové parky v regionech, a když je pro firmu životně důležitý kvalitní internet, neměla by mít problém ani v menších městech velikosti někdejších center okresů. „Ve všech už dnes bývá optika poměrně dostupná,“ potvrzuje Jan Pollák ze společnosti Raycom, která dodává komponenty pro stavbu datových sítí. Internet šířený světlem se zároveň bude v čím dál větší míře dostávat také k domácnostem, nabídky na přípojku už dostávají i starší rodinné domy.

„Myslím, že Česko následuje celosvětový trend s mírným zpožděním, které není až tak zásadní,“ říká Pollák. Ve světě se podle něj hlavní projekty výstavby optického internetu nyní uskutečňují v Severní Americe. Jde o investice v řádech miliard dolarů, kdy americká vláda subvencuje výstavbu optických přípojek. „Když se vláda v USA rozhodne, že podpoří tento typ infrastruktury, tak to ukazuje její význam,“ dodává Pollák.

https://www.info.cz/podcas­ty/itsessions/pollak-prudik

Uživatel internetu standardně hledá maximální přenosovou kapacitu, co nejrychlejší přenos na co největší vzdálenost a také spolehlivost, vypočítává Jiří Prudík. „Když vezmu tyto tři faktory, tak technologie optického kabelu nemá konkurenci,“ zdůrazňuje. Sám stál u zrodu velké části dnešní optické infrastruktury v Brně. „Před 20 lety jsme nakoupili nejlepší optický kabel, co byl k dispozici, a ta technologie z té doby dodnes nenašla svůj vrchol kapacity,“ dodává stavitel sítí z Quantcomu.

Slabým místem výstavby sítí se podle Jana Polláka může stát to, že se vytratí inženýrský přístup. „Je to relativně komplexní proces a je obrovsky investičně náročný. Mě trochu děsí takový ten čistě ekonomický pohled, který diktuje dnešní doba,“ říká Pollák. Zatímco investiční náklady jsou vidět hned, hůře už se vyčísluje, kolik může v budoucnu stát, když se v současnosti na něčem ušetří. Důsledky jsou nasnadě. „Když to budu generalizovat, tak Boeing v 80. letech byla asi inženýrská firma a Boeing v roce 2018 či 2020, když mu začaly problémy, už podle mě inženýrsky řízený nebyl,“ vysvětluje Pollák.

Jak odborníci na stavbu datových sítí hodnotí přístup státu k této dnes už životně důležité infrastruktuře? Proč je nejlepší být připojen k optickému kruhu? Kdo jsou dnes světoví lídři v technologiích datového propojování? Poslechněte si celý druhý díl IT Session s Jiřím Prudíkem a Janem Pollákem.