Ověřování věku v e-shopu: proč „je mi 18“ už nestačí a jak na to jít správně

Co po e-shopech chce zákon
Klíčovým předpisem je zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Ten zakazuje prodej tabákových a nikotinových výrobků i alkoholu osobám mladším 18 let. U prodeje na dálku, tedy typicky v e-shopu, přitom zákon rozlišuje mezi jednotlivými komoditami:
- Tabákové a nikotinové výrobky — pravidlo je přísné: prodejce na dálku musí být vybaven systémem, který elektronicky a jednoznačně ověří věk kupujícího. Pouhé prohlášení zákazníka nestačí.
- Alkohol — zákon žádný konkrétní elektronický systém nepředepisuje, ale ukládá povinnost prodej nezletilým vyloučit a na zákaz viditelně upozornit.
V kamenné prodejně stačí při pochybnosti nahlédnout do dokladu u pokladny; v e-shopu, kde se prodávající a kupující nevidí, musí prodejce spolehlivost ověření zajistit technicky. Odkliknutí „je mi 18“ za takové ověření zákon nepovažuje.
Dodržování těchto pravidel dozoruje především Česká obchodní inspekce (ČOI), která může provádět i kontrolní nákupy prostřednictvím osob mladších 18 let; u tabákových výrobků se na dozoru podílí také Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Za porušení hrozí citelné pokuty — u prodeje tabáku na dálku podle zákona č. 65/2017 Sb. až do 800 000 Kč — a v krajním případě i zásah do podnikatelského oprávnění.
U dalších kategorií platí vlastní pravidla: zábavní pyrotechnika se řídí zákonem č. 206/2015 Sb. (kategorie F2 od 18 let, F3 od 21 let), konopné a CBD produkty i kratom mají vlastní a proměnlivý režim. Princip je ale všude stejný — prodejce musí umět doložit, že zboží neprodal nezletilému, a od pouhého čestného prohlášení se postupně ustupuje.
Proč zaškrtávátko selhává
Problém „okénka“ není jen právní. Zaškrtnutí nikoho neověří — klikne ho i třináctiletý — a e-shop tak nemá v ruce žádný důkaz pro případnou kontrolu. Spolehlivé ověření věku naopak znamená, že si obchod od důvěryhodného zdroje vyžádá potvrzení, že zákazníkovi opravdu je 18 (nebo 21) let, a tento fakt si umí doložit. Je to rozdíl mezi „zákazník tvrdí“ a „ověřeno“.
Jak vypadá moderní ověření věku
Naštěstí dnes existují způsoby, jak věk ověřit spolehlivě a přitom bez zbytečného tření pro zákazníka. V českém prostředí se nejčastěji používají čtyři:
- Bank iD — ověření přes internetové bankovnictví. Zákazník se přihlásí stejně jako do své banky a e-shopu se potvrdí, že je starší 18 let. Rychlé a pro většinu lidí naprosto přirozené, protože bankovní identitu už dnes používají miliony Čechů.
- MojeID — identitní služba sdružení CZ.NIC, funguje na obdobném principu.
- Datová schránka — ověření na základě údajů z datové schránky občana.
- Sken dokladu — zákazník vyfotí občanku nebo pas, systém přečte strojově čitelnou zónu a ověří datum narození. Fotografie se zpracuje jen přechodně a neukládá se.
Dobré řešení přitom drží důležité pravidlo ochrany soukromí: e-shopu nemusí předat jméno ani číslo dokladu — stačí odpověď „ano, je starší 18 let“. Uchovává se tak důkaz o věku, ne identita zákazníka, což dává smysl i z pohledu GDPR. Nejlépe chráněný je totiž ten údaj, který vůbec nemusíte sbírat.
Ověř se jednou, nakupuj všude
Velkou nevýhodou ověřování bývalo, že ho zákazník musel absolvovat v každém e-shopu znovu — a každý krok navíc v košíku znamená ztracené objednávky. Modernější služby to řeší síťově: jakmile se člověk jednou ověří, projde příště u dalšího zapojeného e-shopu jediným kliknutím. Pro provozovatele to znamená méně opuštěných košíků, pro zákazníka pohodlí a méně otravných kroků.
Takto funguje například česká služba AgeCheck, kterou lze nasadit jako doplněk na běžné platformy jako Shoptet nebo WooCommerce. Zvládá Bank iD, MojeID, datovou schránku i sken dokladu a jednou ověřeného zákazníka rozpozná napříč zapojenými obchody. Provozovatel díky tomu získá doložitelné ověření věku, aniž by sám musel řešit integraci s bankami či úřady — a bez ukládání zbytečných osobních údajů.
Na co se při výběru ptát
Pokud provozujete e-shop se zbožím pro dospělé, při výběru řešení pomáhá projít si pár otázek:
1. Ukládá se identita, nebo jen důkaz o věku? Méně dat = méně starostí s GDPR.
2. Kolik metod nabízí? Čím víc (banka, doklad, datová schránka), tím menší šance, že zákazník odpadne.
3. Jak snadná je integrace? Ideálně doplněk, který zapnete bez programátora.
4. Umí rozlišit hranici 18 a 21 let? Hodí se třeba u pyrotechniky kategorie F3.
5. Co to dělá s konverzí? Ověření má chránit, ne odrazovat — čím plynulejší, tím lépe.
Závěr
Ověřování věku na internetu přestává být formalitou a stává se standardem — kvůli zákonu, kvůli dozoru i kvůli důvěře zákazníků. Dobrou zprávou je, že dnešní nástroje to zvládnou rychle, bezpečně a bez zbytečného sběru osobních údajů. Pro e-shop se zbožím 18+ tak už není otázkou „jestli“ věk ověřovat, ale „čím“.