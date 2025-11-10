Lupa.cz  »  Články  »  Ovládněte nové SEO a staňte se autoritou, kterou AI cituje ve svých odpovědích.

Ovládněte nové SEO a staňte se autoritou, kterou AI cituje ve svých odpovědích.

AIV
Autor: Internet Info
AI zkracuje cestu k informacím a místo odkazů dostává uživatel rovnou odpověď. Online konference AI Visibility ukáže, jak upravit obsah, strukturovaná data i produkty, abyste byli zdrojem, ze kterého si AI bere odpovědi.
Umělá inteligence urychluje změny ve vyhledávání rychleji než stačíme strategie upravovat. Google zavádí Přehledy AI (AI Overviews), vyhledávání je multimodální a stále častěji končí bez prokliku. To, co dříve stačilo – být na první stránce – dnes nestačí. Cílem je být zdrojem, ze kterého si AI bere odpověď. Online konference AI Visibility ukáže, jak na nové SEO v éře algoritmů, které hodnotí kontext, strukturovaná data i autoritu značky.

Akce proběhne online 11. prosince.

Program propojuje strategický nadhled s praktickými postupy:

  • SEO expert Pavel Ungr ukáže, kdo ve hře o vyhledávání získává navrch a kdo ztrácí, a přidá konkrétní kroky, jak si udržet pozici mezi vítězi.
  • Pavel Jašek (Google Czech Republic) vysvětlí, co pro obsah a kampaně znamená dialogové vyhledávání řízené hlasem či obrazem a jak smysluplně využít Režim AI, Přehledy AI i Google Lens.
  • Tomáš Novák (Marketing Miner) doplní česká data: jaký podíl mají AI Overviews, které obory zasahují a jak měřit, zda vás AI zmiňuje – včetně návodu, jak se do AI odpovědí vůbec dostat.
  • Gašpar Nagy (Techmates.io) prakticky ukáže čitelnost pro LLM (LLM-readability): jak strukturovat produktové stránky, články i externí signály (recenze, zmínky), aby vás AI mohla citovat.
  • Zdeněk Dvořák (SEO specialista) poradí, jak nastavit přístup AI botů tak, aby nezahlcovaly server a nezpomalovaly frontend, a současně jste nepřišli o viditelnost v AI odpovědích.
  • Tomáš Braverman (Slevomat.cz) přidá otevřený pohled na to, jak velký marketplace využívá AI jako motor růstu v projektech, metrikách i na tom, co se neosvědčilo.

Co si odnesete? Jasné postupy:

  • jak připravit web, produktové feedy i obsah pro Přehledy AI,
  • jak spojit SEO s daty, reputací a měřením,
  • a jak nepřicházet o konverze v „zero-click“ prostředí.

Akce je cílená na technicky smýšlející marketéry, publishery, e-shopy i produktové manažery.

Kompletní program online konference AI Visibility najdete na stránkách akce, kde se můžete zaregistrovat. Akci pořádá TUESDAY Business Network, produkčně ji zajišťuje Internet Info. Mediálně akci podporují GeekLife.cz, Lupa.cz a Podnikatel.cz.

