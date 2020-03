 »   »  Peníze online: 5 pravidel, abyste o ně na internetu nepřišli

Přístup do bankovnictví na veřejné Wi-Fi

Obchodní centra, kavárny, tramvajové zastávky. Veřejnou Wi-Fi najdete v dnešní době téměř na každém kroku. Mnohdy vás veřejně dostupná síť zachrání, můžete si najít spoj autobusu, odepsat na e-maily nebo si zkrátit chvíli pročítáním novinek. Zapamatujte si však, že na veřejné síti není dobré:

Provádět online platby

Přihlašovat se do internetového bankovnictví

Zadávat a měnit si hesla ke svým účtům (nejen v bance)

Vytvářet si nové účty (ať už na sociálních sítích, nebo kdekoliv jinde)

Na veřejnou síť se totiž může připojit a nabourat opravdu kdokoliv, a třeba tak sledovat naše chování na internetu. V horším případě může dokonce zjistit vaše heslo k internetovému bankovnictví.

Online nakupujte jen přes ověřené stránky

Internet je plný lákadel v podobě nabídek nejrůznějšího zboží a služeb. Pokud se rozhodnete nakoupit na internetu, zvolte důvěryhodného prodejce a především – ujistěte se, že je internetová stránka (a následně platba) zabezpečená.



Jak na to? Stačí, že webová stránka bude mít v URL adrese HTTPS. Ta značí, že je veškerá přenášená komunikace šifrovaná pomocí algoritmů. Často je také na začátku URL adresy ikonka zámku, která značí zabezpečenou stránku. Stránka, na kterou vkládáte platební údaje, by měla obsahovat informace o 3D Secure, případně Verified by Visa nebo MasterCard SecureCode.

Náš tip: Mějte na kartě nastavený limit pro online platby. Obvykle ho velmi snadno během pár minut změníte v mobilním nebo internetovém bankovnictví.

Phishing aneb své údaje nikomu nesdělujte

Hesla, údaje o platebních kartách, rodná čísla a další. Na všechny tyto informace se zaměřují podvodníci, kteří se je z vás na internetu snaží vytáhnout pomocí takzvaného phishingu.

Jak to dělají? Většinou se jedná o podvodné e-maily či zprávy, které vás po otevření nasměrují na stránku, která vypadá téměř totožně jako stránka vaší domovské banky, operátora, pojišťovny… Zde pravděpodobně budete směřováni k zadání osobních informací. Tyto informace poté můžou vést k odcizení vaší identity.

Jak se před phishingem chránit? Nejlepší prevencí je obezřetnost. Neklikejte na žádné odkazy, o kterých netušíte, kam vedou. Neotvírejte spamové e-maily a žádosti na Facebooku. Vždy si dvakrát ověřte, kam zadáváte své osobní informace.



Pamatujte, že indikátorem phishingového útoku často bývá „překlep“ v URL adrese. Ta vypadá téměř stejně jako oficiální adresa. Liší se jen v drobnostech.

Pozor na úvěrové predátory

Chcete si vzít rychlou půjčku? Výběr instituce si dobře promyslete. Na internetu najdete stovky nabídek na půjčky, které se na první pohled tváří velmi výhodně. Až později však zjistíte, že se za těmito výhodnými podmínkami skrývají nemalé poplatky a další nekalé praktiky.

Licencované poskytovatele si můžete ověřit v seznamu registrovaných subjektů. Tak se vyhnete podvodníkům. Pro ověření podmínek půjčky je pak nejlepší použít kalkulačku půjček, která vám během pár vteřin spočítá měsíční splátku a ukáže vám všechny detaily půjčky.

Dvoufázové ověření online plateb

Pokud často platíte přes internet, máte už pravděpodobně nastavené ověření platby. To může probíhat buď schválením ve vaší mobilní aplikaci, pomocí bankovního klíče nebo třeba zadáním SMS kódu. Díky tomuto dvoufázovému ověření předejdete nechtěným platbám například při ztrátě karty nebo jejím odcizení.