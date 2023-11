Perspektiva Bitcoinu v Česku, od regulace po přijetí

V České republice jakožto i ve světě, je regulační prostředí kryptoměn stále ve vývoji. A to teprve na svém relativním začátku. Jak Česká národní banka, tak Ministerstvo financí mají zájem o regulaci tohoto nového finančního aktiva, a to aby zajistili transparentnost a ochranu spotřebitelů.

Regulace MiCA, která si klade za cíl vytvořit jednotný regulační rámec pro kryptoměny ve všech členských státech EU, což zahrnuje i Českou republiku, významně ovlivní regulační prostředí. I přesto je možné najít specifické národní regulační přístupy ve srovnání s jinými zeměmi mimo EU.

Zdanění kryptoměn je dalším klíčovým aspektem, který spotřebitele a podniky v České republice ovlivňuje. Daň ze zisku z prodeje kryptoměn je v Česku aktuálně 15 %. Srovnání danění kryptozisků v České republice s jinými zeměmi odhaluje rozdíly v přístupu a může poskytnout užitečné informace pro investory a podniky působící v tomto prostoru.

Například na Slovensku, které bylo dříve vůči kryptoměnám obecně považováno za poměrně agresivní, byl v nedávné době změněn daňový zákon pro kryptoměny a nově po splnění časového testu, kdy je třeba kryptoměny držet po dobu alespoň jednoho roku, mají slováci nárok na zdanění zisku sníženou sazbou pouhých 7 %.

Místní zákonodárci vyřešili i problém směny kryptoměn za zboží a služby, kde do hranice 2 400 EUR za zdaňovací období nemusí slováci žádné daně řešit. Stejně tak byl vysloven rozdíl mezi směňování kryptoměn mezi sebou a směňování kryptoměn za fiat měny (eura) a stablecoiny (kryptoměny svou hodnotou na fiat měny navázané).

Všechny tyto skutečnosti by mohly v České republice kryptoměnovému průmyslu pomoci, ale zatím jsme se jich nedočkali. Adopce Bitcoinu v podnicích v České republice je stále ve své počáteční fázi, ale řada podniků již začala experimentovat s přijímáním Bitcoinu jako platby za zboží a služby. Na internetu naleznete řadu e-shopů nebo kontakty na kamenné pobočky firem, které kryptoměny v čele s Bitcoinem přijímají. Zaplatíte jim už například za kávu, benzín, elektroniku, luxusní nemovitosti nebo třeba zubní prohlídku.

Je však důležité zvážit právní a finanční rámce, které je třeba dodržovat. Pro podnikatele může být stále velmi obtížné možnost platby kryptoměnami implementovat například v jejich kamenných prodejnách zboží. To vše samozřejmě ovlivňuje zájem a tím i kurz Bitcoinu.

Pozitivní vliv na akceleraci adopce Bitcoinu v České republice by mohlo mít, pokud by přední hráči na tuzemském trhu začali akceptovat kryptoměny jako formu platby vedle tradičních měn. Příkladem takové adopce je český eshop Alza, který již delší dobu právě platby v bitcoinech přijímá. Pro trh je důležité, aby konkurence nezůstala pozadu a šla s dobou. Pro to je ale vedle technických implementací potřeba i jednoznačný regulační rámec, například co se účetnictví a zdanění týče.

Z hlediska uživatelské základny v tomto sektoru byl v posledních letech zaznamenán obrovský nárůst obchodních aktivit na hlavních kryptoměnových směnárnách, jako jsou Binance a Coinbase, což signalizuje rostoucí zájem o Bitcoin a kryptoměny obecně v České republice, a byť zájem veřejnosti od minulého roku poklesl, stále zaznamenává dlouhodobě rostoucí trend.

Je zřejmé, že vývoj kurzu Bitcoinu v České republice bude silně ovlivněn regulačním a daňovým prostředím. Ačkoli Bitcoin s sebou přináší mnoho příležitostí pro inovace a ekonomický růst, nejasné nebo přísné regulace a daňová politika mohou tento pokrok brzdit a jejich zlepšení bude klíčové pro jeho širší přijetí a integraci do mainstreamového finančního systému.

Investoři, podniky a regulátoři by měli spolupracovat na vytvoření transparentního a spravedlivého regulačního rámce, který podporuje inovace a zároveň chrání spotřebitele a celkovou integritu finančního systému.

Spolupráce na mezinárodní úrovni, zejména v rámci EU, bude také nezbytná pro řešení některých globálních výzev s kryptoměnami spojených. V budoucnu může být přijetí a integrace Bitcoinu a dalších kryptoměn v České republice zásadním krokem ve finančních a ekonomických inovacích.