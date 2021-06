Platební brána Pays má opět nové funkce a rovněž pomáhá

Pays jako inovátor a partner do krize

Úspěšný obchodník dnes netlačí zákazníka do toho, co nechce, třeba do způsobu platby, který pro něj není zcela komfortní. Naopak, je připraven na vše, tedy i co se týče možných způsobu placení za zboží. Samozřejmostí též musí být, že je zajištěno naprosté bezpečí pro platbu kartou. S tímto vším pomáhá platební brána. Bez ní by byla e-commerce v plenkách.

Covid-19 sice znamenal neskutečné ztráty pro obchodníky, ale naopak zcela zásadně posunul e-commerci jako takovou. Nejde jen o nárůst online nakupování, či to, že se prosadily v online i takové komodity, jako třeba potraviny. Více se začalo platit předem, přitom dříve jsme byli evropským unikátem, pokud jde o využívanost dobírkových plateb. Dokonce i jídlo v restauracích jsme si začali vyzvedávat bezkontaktně po platbě předem. Platební brána Pays byla po celou dobu po ruce svým stávajícím, ale i potenciálním zákazníkům. Možná jste o jejich nových službách zaváděných během covid-19 četli, možná je přímo vyzkoušeli. Zachraňovali obchodníkům tržby a zákazníkům pomáhali zachovat si alespoň část toho, na co byli v normální době zvyklí.

Během vládních koronavirových omezení, v období nouzového stavu a v době uzavření restaurací, bister i jídelen, připravila platební brána Pays řešení právě pro tento extrémně postižený segment. Šlo o velice jednoduchý e-shop vhodný pro objednávky jídla přes internet. Současně Pays nabídla možnost bezkontaktní identifikace zákazníka ve chvíli, kdy si vyzvedává jídlo.Projekt byl úspěšný, velice jednoduchý, připraven až pro deset položek. Využíval se zejména pro objednávky poledních menu s následným vyzvednutím. Pro systém se nadchly takové restaurace, které dříve třeba již zkoušely tak sofistikované systémy, jakými byly Shoptet, ale tento systém byl zbytečně složitý a neodpovídal tomu, co potřebovaly.

Novinky pro léto 2021 z Pays

S novinkami však Pays přichází i nyní, po uvolnění restrikcí a postupnému návratu do stavu normálu. Vedení platební brány nově komunikuje, žes partnery je platební brána schopna řešit celou řadu specifických plateb od hoteliérů, pořadatelů kulturních akcí, laboratoří určených pro testování covid-19, cestovních kanceláří, pro poskytovatele video streamingu i pro další služby.

Výše uvedené služby souvisí i s aktuální podporou Pays, kterou se rozhodla platební brána nabídnout české kultuře.Ve spolupráci s partnerskou firmou smsticket se rozhodla podpořit pandemií covid-19 postiženou českou kulturu a nabídnout co nejvýhodnější podmínky pro prodej vstupenek. Kultura je tradičně otloukánek. Zatímco v jiných oblastech se již dávno řešily kompenzace, u kultury to dlouho pokulhávalo. Řada lidí z kultury je navíc na volné noze. Byly to pak ti lidé, kteří z prken, které znamenají svět, nastupovali kvůli obživě za pokladny hypermarketů či za volant dodávek přepravních společností. V Pays věří, že se jim podaří i díky jejich příspěvku kultuře, postavit tento segment opět na nohy.

Důležitou novinkou v systému Pays, pro mnohé klíčovou a dlouho očekávanou, je možnost zobrazování všech příchozích plateb, ale současně i transakcí z platebních terminál najednou a ve stejném rozhraní. Je to důležité pro management, logistiku i pro finanční oddělení. Zcela zásadně to zpřehledňuje data pro vedení firmy a konečně dokonale propojuje e-shop a klasické kamenné prodejny. Tato novinka funguje již měsíc, je otestována nejen testery, ale i zákazníky, a vesměs je velice vítanou.

Neznáte zatím Pays? Podívejte se, proč dát důvěru právě této platební bráně

Platební brána Pays je skutečně user friendly. A to jak pro e-shopy podnikatelů, kteří si ji chtějí implementovat, tak i pro zákazníky, kteří pak bránu využívají pro své internetové platby. Je skvělým partnerem pro každého, kdo nemá k ruce programátorský a technický tým, ale potřebuje zprovoznit moderní internetové platby, nebo je třeba aplikovat v malém jako prostý a jednoduchý platební odkaz. Pays zvládá obojí. Dokáže obsloužit obří e-shopy s velkými obraty a tisíci položkami, ale i jednotlivce s jediným produktem. Takových lidí je stále více. Napsali jste knihu a chcete ji online prodat? Pořádáte kurz či školení? Nabízíte službu, ale chcete si za ni nechat zaplatit předem, tedy zálohově? Na to vše je internetová brána Pays vybavena jako žádná jiná.

Kdykoliv potřebujete vyřešit internetové platby, vystačíte si s pouhými 10 minutami času a můžete prodávat. Pays je totiž připravena na implementaci bez programátorů, techniků i bez složitého papírování. Za její zprovoznění nic neplatíte. Nemusíte se tedy obávat startovního poplatku, pokud byste se následně rozhodli platební bránu nepoužívat. Dvě minuty registrace, čtyři minuty vygenerování platebního odkazu a čtyři minuty na přidání kódu na webové stránky – nic více není zapotřebí, abyste mohli začít používat skvělou platební bránu na svých webových stránkách, ale třeba i na svém Facebooku.

Všechny platební metody, které potřebujete

Nemusíte se bát, že by na Pays nenašli vaši zákazníci právě tu platební metodu, kterou hledají. Pays je připravena na jakýkoliv požadavek. Možné jsou platby kartou založené na bankovním standardu 3D secure. Samozřejmostí jsou platby bankovním převodem s automaticky zasílanou e-mailovou výzvou k platbě, s opakovaným upozorněním v případě prodlení zákazníka s platbou, i s automatickým upozorněním obchodníka na příchozí platbu. Využívat lze QR platby, které jsou v poslední době na vzestupu a jsou velice praktickou formu mobilních plateb. Nechybí ani moderní platby Apple Pay a Google Pay, které využívají především mladší zákazníci, i když jejich využití je možné jen u některých bankovních institucí. Tradičně lze používat mobilní platby pro nižší částky, které se pak zákazníkovi objeví jako položka na faktuře za telefon.

Pays však nabízí i platby prostřednictvím platebního přepisu, tedy zálohové platby předem. Obvykle se používají při rezervacích dovolenkových pobytů a při rezervaci ubytování. Využívají je též fitness centra, překladatelské firmy, hodí se tam, kde se předem rezervuje termín. S platební bránou Pays snadno vyřešíte platby různých klubových příspěvků, poplatků i dary.

Obchodní model, který si obchodníci chválí

V první řadě Pays nabízí velice seriózní poplatky. Již bylo zmíněno, neplatí se neplatí žádný měsíční paušální poplatek. Obchodník platí pouze za převod tržby na svůj účet a pak za klasické transakce, jako je platba kartou, prostřednictvím PayPal apod. Pays je jednoznačně jednou z nejlevnějších platebních bran.Zákazníci si však velice chválí i možnost rozhodnout se, kdo náklady spojené s platbou zaplatí. Možné je nechat je zaplatit zákazníkovi, čímž se automaticky navýší hodnota transakce. Druhou možností je ponechat tyto náklady na straně obchodníka. Je to sice obvyklejší metoda, ale nevyhovuje každému.

Důležité je z obchodního hlediska zmínit, že Pays je platební branou, která zvyšuje příjmy obchodníkům. Velkým nešvarem a problémem jsou totiž nedokončené platby. Pays nabízí systém opakovaných plateb i upozornění na nedokončenou platbu. Díky tomu se zcela zásadně zvyšuje podíl dokončených a současně uhrazených objednávek.