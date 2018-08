 »   »  Podoba zdravotnictví za 10 let? Základy lepší péče budujeme už dnes

Protože čistota dokáže zajistit pouze polovinu zdraví, musí občas každý z nás navštívit některé zdravotnické zařízení. Samozřejmě naštěstí již dávno odešly doby, kdy každá menší nepříjemnost znamenala složitou komplikaci a úroveň zdravotnické péče se neustále zvyšuje. Dokazují to i průzkumy Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), které dlouhodobě řadí lékaře na první místo v žebříčku nejprestižnějších povolání v České republice. Pokrok se ale nezastaví. A i když nelze stoprocentně říci, jak bude vypadat podoba zdravotnictví za 10 let, přesto již dnes vidíme technologické změny, které budou mít v příští dekádě velký dopad. Jaké to jsou, vysvětluje Ondřej Jirmus, systémový inženýr společnosti ALEF.

Zákulisí revoluce

Zařízení připojená k internetu hrají v současném zdravotnictví stále důležitější roli. A nejde pouze o mobilní telefony či tablety pacientů, kterými si krátí dlouhé chvíle. Nejmodernější nemocnice jsou doslova plné propojených zařízení, která ani nemusí být na první pohled patrná. „Na trhu se objevují zdravotnická lůžka se senzory, které mapují zdravotní stav pacienta a nemocniční střediska ve světě nasazují přístroje, které jim umožňují videohovory a bližší kontakt s pacienty. Práci lékařů navíc usnadňují i aplikace, ve kterých mají zdravotnickou dokumentaci a nemusí tak hledat záznamy v kartotékách – stačí jim tablet. Tyto novinky jsou velmi užitečné a i v budoucnu dále promění podobu nemocnic tak, jak ji známe dnes, nicméně mají ještě druhou stranu. Musí být postaveny na pevných a bezpečných základech. Ty představuje interní síť,“ říká Ondřej Jirmus.

Hledat IT zaměstnance nebo investovat do lepší péče?

S prudkým nárůstem zařízení připojených do internetu rostou stejným tempem nároky na síť a starý způsob její správy již nevyhovuje. „Díky nasazování nových senzorů se u organizací zvyšují počty připojených zařízení i několikanásobně. Tento jev není pouze specifikou zdravotnictví, ale pozorujeme jej ve všech odvětvích. Běžně se setkáváme s tím, že podniky, které zdvojnásobí počet svých zařízení v síti, nedokážou najít dvakrát tolik IT specialistů, aby je spravovali,“ popisuje Ondřej Jirmus. Není divu, vždyť podle odhadů chybí v České republice v oblasti IT asi 20 000 zaměstnanců. Proto musí být sítě spravovány automaticky a IT specialisté již nemohou dále nastavovat každé zařízení zvlášť a v případě výpadku hledat hodiny či dokonce dny, kde se co pokazilo. To se musí řešit automaticky. „Velkou výhodou automatizace je také přesnost. Uvedu jednoduchý příklad. Zkuste si porovnat, jak by dopadla soutěž mezi Excelem a člověkem s kalkulačkou. Mnohem větší pravděpodobnost je, že se v součtech zmýlí člověk než software,“ vysvětluje Ondřej Jirmus.

Organizace ze všech odvětví dnes stojí před důležitým rozhodnutím – zda zmodernizovat své fungování či hledat personál, který dokáže spravovat nárůst připojených zařízení. Unikátní technologii nabízí společnost Cisco, která představila novou éru v oblasti sítí, které se přizpůsobují záměru. Jinými slovy sítě nyní dokážou automaticky rozpoznat, jak se mají jednotlivá zařízení připojit, s kým mohou komunikovat a ke kterým aplikacím mají mít přístup. A to bez zásahu člověka, čímž šetří provozní náklady.

„Ve světě patří zdravotnictví mezi pokroková odvětví a existují již pozitivní reakce na tyto moderní technologie Cisco. A nejde pouze o velká nemocniční střediska, ale setkáváme se s nimi i v nemocnicích s méně než tisíci zaměstnanci. Ty se rozhodly, že je pro ně výhodnější investovat do technologií, které jim v čase ušetří nejenom náklady na správu, ale i starosti s hledáním nových IT specialistů. A stejně jako dnes už v továrnách nedělají veškerou práci dělníci, ale pomáhají roboti, tak i v IT se mění zažité způsoby práce a specialistům musí pomoci automatizace,“ uzavírá Ondřej Jirmus.