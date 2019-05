 »   »  Podporou komunit k náboru zaměstnanců

Nábor stovek expertů IT plánuje v rámci své další expanze v Praze společnost Veeam. Globální lídr ve vývoji softwaru pro inteligentní správu dat otevřel v roce 2016 v Praze své celosvětově nejvýznamnější centrum pro výzkum a vývoj (R&D centrum), které aktuálně zaměstnává více než stovku lidí. K nim má během příštích pěti let přibýt díky investici ve výši 150 milionů dolarů dalších 500 softwarových vývojářů. Ty se bude společnost snažit získat v rámci pracovních veletrhů či na univerzitách, přičemž geograficky chce cílit na region střední Evropy.

„Uvědomujeme si, že na poli náboru IT expertů panuje vysoce konkurenční prostředí, a my tak musíme přijít s velmi atraktivní nabídkou, a to jak z hlediska platů, tak i zaměstnaneckých benefitů. Naše společnost, která řadu let za sebou vykazuje setrvalý růst, patří k nejúspěšnějším softwarovým firmám na světě, za což vděčíme zejména našim zaměstnancům a tomu, jakým způsobem o ně pečujeme,“ popisuje přístup k zaměstnancům Martin Štětka, regionální ředitel pro oblast CEE ve společnosti Veeam Software.

V rámci systematického budování IT komunity a jména společnosti jako dobrého zaměstnavatele je pro pražskou pobočku Veeam klíčový projekt nazvaný Veeam Geek Hub. Jedná se o pravidelná odborná, ale i neformální setkávání softwarových vývojářů, která probíhají v několika jazykových mutacích a jsou určena pro širokou odbornou veřejnost, zaměstnance Veeam i dalších společností. Cílem tohoto projektu je propojit podobně smýšlející lidi, umožnit jim navázat nové pracovní i osobní vztahy a sdílet navzájem zkušenosti v IT oboru. Každý „tech meetup“, kterého se v rámci Veeam Geek Hubu účastní v průměru čtyřicítka zájemců, zahrnuje dvě až tři přednášky zaměřené na konkrétní témata a technologie s cílem budovat specificky zaměřenou komunitu. Další z technologických meetupů se koná 4. června v pražském vývojovém centru Veeam a je pořádán spolu s UX asociací na téma UX designu.

„Vedlejším, byť z hlediska náboru pozitivním efektem těchto akcí je příležitost prezentovat zázemí naší společnosti, navzájem seznámit stávající zaměstnance s možnými budoucími kolegy, kteří mají naopak v rámci meetupu příležitost nasát atmosféru firmy. Mezi návštěvníky jsou často kandidáti aktuálně procházející procesem výběrového řízení, kterým možnost neformálně poznat potenciální kolegy či team lídry může pomoci ve finálním kole,“ vysvětluje Martin Štětka.

V rámci Veeam Geek Hub podporuje Veeam komunitní setkávání také pořádáním volnočasových eventů pro IT geeky, ať už se jedná o cyklistické závody (Bike quest) nebo intelektuálně zábavné eventy, které našly inspiraci v populárních escapových hrách. Z nejbližších akcí lze uvést City Quest for IT Geeks, který se uskuteční v červnu v Praze. Informace o připravovaných Veeam komunitních eventech najdou zájemci na Facebooku na stránce VeeamGeekHub.