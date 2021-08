Podvody na internetu: jak mohou ohrozit vaše podnikání?

Podvody na internetu jsou čím dál častější

Statistiky ukazují, že počet podvodů na internetu se každoročně zvyšuje a škody sahají až do stovek miliard korun. Jen za rok 2019 bylo podle údajů Analytics Data Factory po celém světě při internetových podvodech odcizeno neuvěřitelných 681 miliard korun, což je o 13 % více než v roce 2018.

Tyto podvody však nejsou bohužel spojeny pouze s přímými ztrátami, ale také s náklady spojenými s nápravou škod, které mohou být až třikrát vyšší než samotná finanční ztráta. Check Point navíc zjistil, že během pandemie koronaviru jsou tyto podvody organizovanější a sofistikovanější než kdy dříve. Internetová bezpečnost by proto dnes měla být pro podnikatele prioritou číslo jedna.

Jaké jsou nejčastější druhy internetových podvodů?

S jakými druhy podvodů se při svém podnikání můžete na internetu setkat nejčastěji? Pojďme si je přiblížit.

Podvodné e-maily neboli CEO fraud

Firmy se často potýkají s podvodnými e-maily, které je v některých případech mohou stát i miliony korun. Většinou se jedná o to, že se hackeři začnou vydávat za někoho z vedení společnosti a požadují od druhé strany platbu nebo citlivé údaje. Problémem je, že jsou takové e-maily velmi podobné těm, které lidem běžně chodí. Často má podvodný e-mail také podobu falešných faktur od dodavatelských firem.

Malware

Co si představit pod pojmem malware? Jde o širokou skupinu škodlivých softwarů, mezi které patří například počítačové viry, spyware, adware, ransomware a další. Jedná se tedy o počítačový program nebo část kódu, jehož úkolem je vniknout do systému a poškodit uživatele nebo mu ukrást data.

Hackeři vám mohou zaheslovat počítač a ukrást citlivá data.

Phishing, vishing a scam

Principem phishingu je rozesílání e-mailů, které vyzývají adresáta k tomu, aby vyplnil osobní údaje na falešné stránce, jež je téměř identická s tou pravou. Setkat se můžete také s telefonickými útoky, nazývanými jako vishing. Cílem těchto útoků je nejčastěji získat přístup k bankovním účtům nebo získat osobní informace.

Pojem scam zase označuje spam obsahující různé falešné příběhy, jejichž cílem je samozřejmě vylákat z vás peníze. Známé jsou u nás například tzv. nigerijské dopisy.

Podvodné reklamy a SMS

Další podvod na internetu? Podvodné reklamy a články, které nejčastěji lákají na slibný finanční výdělek pod záštitou celebrit, hojně se objevují zejména na Facebooku a zpravodajských webech. V posledních měsících se Českem šíří také podvodné SMS, které působí tak, jako by je zaslala banka. Varováním pro příjemce by mělo být, že jsou tyto SMS často psány lámanou češtinou.

Podvodné firmy a obchody

Setkat se můžete také s podvodnými firmami a obchody. Když s takovými firmami, kterých je bohužel v online prostředí nespočet, navážete spolupráci, může vás to stát nemalé peníze. Tyto firmy a obchody můžete poznat podle toho, že často nabízejí příliš výhodnou spolupráci nebo slibují vysoké zisky bez rizika. Ověřit si, zda tato firma opravdu existuje, můžete v obchodním rejstříku.

Podvodné půjčky a investoři

Spálit se můžete i při půjčování peněz. Pro podvodné půjčky je typické, že je nabízejí soukromé osoby a často jsou spojené s nutností zavolat na uvedené číslo nebo předem uhradit poplatek za úvěr. Pokud chcete mít jistotu, že se jedná opravdu o seriózní půjčku, poskytovatele půjčky si na internetu dostatečně prověřte.

Podnikatelé mohou narazit i na podvodné investory. Podvodných investičních stránek, často spojených s nákupem kryptoměn, totiž neustále přibývá.

Levný software

Pokud jste na internetu narazili na mnohonásobně levnější softwarové licence, pravděpodobně se bude jednat o podvodný internetový obchod. Při zadání kódu, který jste obdrželi, zjistíte, že software nefunguje a e-shop, ve kterém jste ho zakoupili, je mimo provoz. Často se jedná o licence systému Windows nebo kancelářského balíku Microsoft Office.

Katalogové podvody

Co je to katalogový podvod? Nejčastěji se jedná o doručení faktury za služby, které jsou spojeny s podnikáním, ať už v podobě zápisu do nejrůznějších rejstříků nebo katalogů firem apod. Pokud podnikatel fakturu zaplatí, uzavře se společností smlouvu a časem zjistí, že se zavázal platit za bezcenné služby vzhledem k tomu, že zápis do obchodního rejstříku je zdarma nebo že se jedná o zcela neznámý katalog.

Zásady bezpečnosti na internetu aneb Jak nenaletět podvodníkům

V dnešní době má již většina lidí s podvody na internetu nemilé zkušenosti. Nenechávejte proto nic náhodě a nikdy neposílejte své platební ani osobní údaje mailem nebo chatem a při každé transakci buďte dostatečně obezřetní. Nakupujte jen na ověřených stránkách a předem si ověřte také obchodní partnery a investory. Svůj počítač i telefon chraňte antivirovým programem.

Přinášíme vám ještě několik dalších rad, jak se bezpečně chovat na internetu a nenaletět podvodníkům.

Zabezpečení na internetu

V první řadě chraňte své osobní údaje. Na internetu nezveřejňujte citlivé údaje a údaje o platební kartě zadávejte pouze v ověřeném internetovém bankovnictví a na platebních branách, které jsou důvěryhodné. Nestahujte nic z podezřelých stránek a neklikejte na neznámé odkazy. Myslete i na bezpečné připojení, když se připojíte na nezabezpečenou Wi-Fi síť, vyhněte se zadávání osobních údajů.

Buďte obezřetní při zadávání platebních údajů.

Nastavení hesla

I když je z hlediska pohodlnosti ideální mít pouze jedno snadno zapamatovatelné heslo pro všechny přístupy, není to bezpečné. Heslo by se mělo skládat z kombinace velkých a malých písmen spolu s číslicemi a také speciálními znaky a mělo by být dostatečně dlouhé. Pokud na internetu používáte hodně služeb a účtů, a tím pádem potřebujete hodně hesel, můžete využít službu MojeID, díky které se můžete k účtům přihlašovat bez nutnosti dalších a dalších registrací.

Autorizace a autentizace

S bezpečností na internetu je spojená také autentizace a autorizace. Co je autentizace? Proces ověření přístupových oprávnění uživatele, který vstupuje do informačního systému. Dvoufaktorová autentizace je obvykle následovaná autorizací, jedná se o souhlas s přístupem nebo provedením konkrétní operace. Autentizace zajišťuje ochranu před falešnou identitou.

Elektronický podpis

Pod pojmem elektronický podpis se ukrývá certifikát, díky kterému je možné podepisovat nebo šifrovat elektronickou poštu. Jedná se o unikátní zabezpečení dokumentu, elektronický podpis totiž může využít pouze osoba, která si certifikát zřídila. Elektronický podpis je složený ze soukromého a veřejného klíče. Soukromý klíč má k dispozici pouze majitel elektronického podpisu a pomocí něj šifruje a podepisuje dokumenty. Veřejný klíč pak dává příjemci, který zprávy šifruje jemu. Více o autentizačních prvcích, elektronických podpisech a certifikátech se dozvíte v článku Bezpečnost na internetu: Autentizační prvky a certifikáty.

Závěrem

Při podnikání na internetu byste rozhodně neměli bezpečnost podcenit. Řiďte se našimi radami a odhalte podvody na internetu dříve, než vám způsobí potíže.