Lupa.cz  »  Články  »  Podzimní novinky v TV, první kolo v souboji o diváky vyhrála Prima

Podzimní novinky v TV, první kolo v souboji o diváky vyhrála Prima

FTV Prima
Autor: FTV Prima
Podzimní televizní sezóna roku 2025 odstartovala a s ní i nelítostný souboj o diváckou přízeň. Hned v prvních týdnech se zdá, že komerční televize Prima má důvod k radosti, protože její hlavní seriálová novinka, rodinné drama s detektivní zápletkou Polabí, si vedla výrazně lépe než konkurenční projekt televize Nova s názvem Bratři a sestry.
5. 9. 2025
pr článek

Sdílet

Podle předběžných údajů o sledovanosti se Polabí, vysílané v úterý a ve čtvrtek večer, stalo hitem a přilákalo k obrazovkám více diváků než novinka Novy. Zatímco start Polabí byl úspěšný a udržel si silnou diváckou základnu i při druhé epizodě, sledovanost Bratrů a sester zaznamenala po svém uvedení citelný pokles. Prima tak v prvním kole souboje o diváka jasně zabodovala a zdá se, že po delší době našla seriál, který má potenciál stát se novým diváckým hitem.

Sázky na rodinné a vztahové příběhy

Obě komerční televize vsadily na osvědčená témata – rodinné vztahy a tajemství. Polabí z dílny FTV Prima diváky zavádí do stejnojmenného městečka, kde klidnou atmosféru rozvíří vražda mladé dívky. Děj se následně soustředí na propletené osudy tří místních rodin a postupné odhalování jejich tajemství. Seriál sází na hvězdné obsazení v čele s Miroslavem Etzlerem, Vilmou Cibulkovou, Sašou Rašilovem a Václavem Vydrou. První ohlasy diváků i kritiků oceňují především atmosféru a herecké výkony, i když někteří poukazují na pomalejší tempo vyprávění.

To TV Nova se s novým seriálem Bratři a sestry od režiséra Radka Bajgara pustila do rozehrání komplikované vztahové partie plné nečekaných odhalení a humorných situací. Příběh se točí kolem svatby, kterou zkomplikuje zjištění, že snoubenci by mohli být příbuzní. I zde se tvůrci opírají o známé tváře jako David Matásek, Veronika Žilková nebo Eliška Křenková. Přestože první dojmy z recenzí byly spíše pozitivní a chválily originální zápletku, zdá se, že seriál si zatím nenašel tak široké publikum jako konkurenční Polabí.

Co dalšího nabídne televizní podzim?

Nutno ale přiznat, že do boje o diváky zatím nevstoupil ještě jeden významný hráč – Česká televize. Ta jako tradičně sází na kvalitu a pestrost. Hlavním lákadlem je druhá dvanáctidílná řada detektivního seriálu OKTOPUS s Miroslavem Krobotem a Marikou Šoposkou v hlavních rolích. Velkou událostí je také unikátní projekt StarDance… na cestách, v rámci kterého populární taneční show poprvé vyráží na turné po českých městech. 

Chybět nebudou ani nové kriminální série jako Zločin na dobré cestě nebo společensko-kritické drama Ratolesti. A své novinky dostanou i dětští diváci, ovšem jde o takové poklady, které by měly zaujmout i jejich rodiče – úplně poprvé se animovaného seriálu v duchu slavných komiksů dočkají Rychlé šípy Jaroslava Foglara a nového zpracování se dočká i legendární příběh Josefa Čapka v podobě večerníčku O pejskovi a kočičce.

TV Nova se bude i nadále spoléhat na své stálice. Pokračují oblíbené seriály Ulice a Kriminálka Anděl, ale diváky bude lákat také na novou řadu kuchařské reality show Hell's Kitchen Česko nebo investiční pořad Jáma lvová.

FTV Prima nasadí také druhou řadu reality show Zrádci, na obrazovky se vrací i populární soutěž Máme rádi Česko a v novém vysílacím čase bude pokračovat i rodinný seriál Kamarádi.

První týdny podzimní televizní sezóny naznačily, že boj o diváka bude i letos napínavý. Prima se díky úspěšnému startu Polabí ujala vedení, ale ostatní televize mají v záloze řadu silných pořadů. Ukáže se v následujících týdnech, zda si Prima udrží svůj náskok, nebo zda se diváci přikloní na stranu konkurence. Jedno je jisté – český televizní divák se na podzim nudit nebude.

Dále u nás najdete

Kolik stát vydá na sociální dávky a co jejich příjemce čeká?

Za tři dny začnou v EU platit revoluční pravidla pro data

Superdávka startuje už v říjnu. Jak na ni přejít?

Laky na nehty obsahují nebezpečnou látku

Bez vaření do mrazáku? Chyby, kterým se při sběru hub vyhněte

Proč je Intel v úpadku?

Jak nakopnout online byznys? Pomůže rezervační systém

Šípkový likér, čaj či marmeláda chtějí čas, recepty nejsou složité

10 prototypů Škody, které nikdy nespatřily sériovou výrobu

Myslela jsem si, že první pomoc poskytnout dokážu. Ale ne

Co vás při sjednání povinného ručení vyjde draho?

David Chmelař (Heureka.cz): Nebyli jsme v dobré kondici

Z venkovních koupališť do aquaparků a krytých bazénů

Ukažte v kvízu, že znáte pár druhů jablek

OSVČ se opět zvýší zálohy na sociální a zdravotní pojištění

Šest nemocí za rok je u dětí normální, u dospělých je to varovné

Před operací neušel ani pár kroků bez zadýchání

Léky chránící před HIV jsou nově i v injekcích

Lidé platí tisíce za vitamíny a léky v infuzích, přínos je ale pochybný

K nárůstu ransomwaru přispívají phishing a sociální inženýrství s AI

Czech Internet Forum: využijte zvýhodněnou cenu vstupného do 30. září
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).